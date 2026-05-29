89% người dân coi bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu nhưng tư duy tài chính vẫn mang tính “phòng vệ”
Khánh Vy
29/05/2026, 14:14
Báo cáo Nghiên cứu dư luận xã hội và Chính sách tiếp cận cộng đồng trong bảo hiểm nhân thọ cho thấy có tới 89% người được hỏi khẳng định bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu trong cuộc sống nhưng hành vi tài chính vẫn mang nặng tính “phòng vệ”…
Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố Báo cáo Nghiên cứu dư
luận xã hội và Chính sách tiếp cận cộng đồng trong bảo hiểm nhân thọ.
Được thực hiện độc lập bởi Công ty Nghiên cứu thị trường IFM
Research, đây là khảo sát quy mô lớn đầu tiên sau hơn 30 năm hình thành và phát
triển của ngành tại Việt Nam, trong đó tập trung nghiên cứu về nhận thức, hành
vi và cả những rào cản tài chính của người dân đối với bảo hiểm nhân thọ.
Khảo sát được triển khai trong năm 2025 trên mẫu 1.265 người
trưởng thành từ 22 tuổi, có mức thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng trở lên tại cả
khu vực thành thị và nông thôn trên toàn quốc. Cơ cấu mẫu được cân bằng tương đối
về giới tính (45% nam, 55% nữ) và tình trạng sở hữu bảo hiểm (51% đã tham gia,
49% chưa tham gia) để đảm bảo tính khách quan và chiều sâu dữ liệu.
BƯỚC CHUYỂN LỚN VỀ NHẬN THỨC NHƯNG HÀNH ĐỘNG VẪN CÒN “KHOẢNG
CÁCH”
Kết quả nghiên cứu cho thấy có tới 89% người được hỏi khẳng
định bảo hiểm nhân thọ là thiết yếu trong cuộc sống. Tỷ lệ này đạt mức 91% ở
nhóm đang hoặc từng sở hữu hợp đồng, và ngay cả nhóm chưa từng mua cũng ghi nhận
con số ấn tượng lên tới 86%. Bên cạnh đó, 58% người tham gia tự đánh giá mình
có mức độ hiểu biết cao về loại hình này, một tỷ lệ đồng đều ở hầu hết các nhóm
tuổi từ thanh niên đến trung niên.
Tuy nhiên, nghiên cứu của IFM
Research cũng chỉ ra một nghịch lý, dù nhận thức tích cực và đánh giá cao vai
trò của bảo hiểm nhân thọ, hành vi tài chính của người Việt vẫn mang nặng tính “phòng
vệ”. Thay vì sử dụng bảo hiểm như một công cụ chủ động để quản trị rủi ro ngay
từ đầu, phần lớn người dân chỉ xem đây là một lớp bảo vệ bổ sung. Khi có biến cố
bất ngờ xảy ra, các giải pháp đầu tiên họ nghĩ tới vẫn là những phương án truyền
thống. Cụ thể: 67% lựa chọn rút tiền tiết kiệm, 53% chọn cách cắt giảm chi tiêu
hằng ngày, 39% tìm cách xoay xở, kiếm thêm nguồn thu nhập khác.
Chính tư duy này đã tạo ra một khoảng cách nhất định giữa nhận
thức và hành động thực tế. Người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ chủ yếu xuất
phát từ các nhu cầu rất căn bản: 57% muốn bảo vệ trước rủi ro bệnh tật, tai nạn,
tử vong; 45% muốn ổn định tài chính gia đình; trong khi yếu tố đầu tư sinh lời
hầu như ít được chú trọng.
Khi quyết định đặt bút ký hợp đồng, có 6 tiêu chí cốt lõi được
người dân cân nhắc kỹ lưỡng bao gồm: mức phí phù hợp, uy tín doanh nghiệp, sản
phẩm đúng nhu cầu, mức chi trả hợp lý, quyền lợi minh bạch và quy trình bồi thường
nhanh chóng. Dù vậy, áp lực tài chính vẫn là rào cản lớn nhất khiến nhiều người
e ngại.
Với mức phí đóng trung bình hiện nay khoảng 1,8 triệu đồng/tháng
(tương đương 22 triệu đồng/năm), đây là một bài toán chi phí đáng kể khi thu nhập
biến động hoặc khi người dân chưa thấu hiểu trọn vẹn giá trị thực nhận của hợp
đồng.
YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI HÀNH VI TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI DÂN
Một trong những phát hiện sâu sắc
nhất từ báo cáo chính là sự tác động rõ rệt của yếu tố vòng đời lên hành vi tài
chính và thói quen lập kế hoạch của người dân.
Cụ thể, nhóm dưới 30 tuổi, tập
trung tối đa cho các mục tiêu ngắn và trung hạn như mua sắm các tài sản lớn, ổn
định chi tiêu cá nhân và phụng dưỡng, hỗ trợ cha mẹ. Rào cản lớn nhất khiến
nhóm này chưa mua bảo hiểm là do thiếu sự tư vấn phù hợp.
Nhóm từ 30 đến 40 tuổi, đây là giai đoạn bước vào hôn nhân
và có con nhỏ, do đó họ ưu tiên tích lũy cho tương lai của con cái và đầu tư
dài hạn. Nhóm này cũng là lực lượng chủ động lập kế hoạch tài chính sớm nhất,
rà soát thường xuyên nhất và đặc biệt quan tâm đến phạm vi bảo vệ rộng cũng như
sức mạnh tài chính của công ty bảo hiểm.
Nhóm trên 41 tuổi, xu hướng dịch chuyển rõ rệt sang việc bảo
đảm an toàn cho gia đình và tích lũy quỹ hưu trí an nhàn.
Không chỉ có tuổi tác, yếu tố địa
lý và vùng miền cũng tạo nên những cách thức khác nhau trong quản lý dòng tiền.
Báo cáo chỉ ra rằng người dân sống tại các thành phố loại 1 nói chung có tỷ lệ
lập kế hoạch tài chính cao hơn hẳn các khu vực khác.
Tuy nhiên, xét theo vùng
miền, người dân thành phố miền Nam có tầm nhìn xa hơn khi bắt đầu lập kế hoạch
tài chính từ rất sớm và có xu hướng thiết lập các mục tiêu dài hạn, thể hiện tư
duy tích lũy rõ nét; người dân thành phố miền Bắc thể hiện phong cách thực dụng
khi ghi nhận tỷ lệ lập kế hoạch ngắn hạn cao, tập trung sâu vào việc kiểm soát
chặt chẽ dòng tiền hằng ngày và người dân nông thôn miền Trung ghi nhận tỷ lệ
chưa xây dựng bất kỳ kế hoạch tài chính nào ở mức cao nhất, cho thấy thói quen
hoạch định tại khu vực này còn nhiều hạn chế.
Mặc dù có đến 83% người dân tham gia khảo sát cho biết họ đã
có kế hoạch tài chính, nghiên cứu đánh giá mức độ “thành thục” trong việc hoạch
định dài hạn của cộng đồng nhìn chung vẫn còn thấp. Phần lớn người dân mới chỉ
bắt đầu có ý thức xây dựng ngân sách sau những tác động sâu sắc của đại dịch
COVID-19 và rất ít khi rà soát lại định kỳ.
CƠ HỘI LỚN CHO THỊ TRƯỞNG BẢO HIỂM PHÁT TRIỂN
Vượt lên trên những rào cản, dữ liệu khảo sát chứng minh nền
tảng để phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam khá vững chức. Minh chứng
rõ ràng nhất là trong nhóm những người chưa sở hữu bảo hiểm, có tới 80% khẳng định
họ có dự định sẽ tham gia trong 12 tháng tới.
Thị trường đang ghi nhận một sự dịch chuyển tích cực từ cách
tiếp cận cảm tính sang lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế và có sự cân nhắc, so
sánh kỹ lưỡng. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp bảo hiểm phải nhanh chóng thay
đổi, đơn giản hóa điều khoản hợp đồng, minh bạch thông tin và nâng cao chất lượng
giáo dục tài chính cho cộng đồng.
Trước những con số đáng báo động từ Bộ Y tế về rủi ro tai nạn
thương tích tại Việt Nam (trung bình mỗi năm có khoảng 1,1 triệu ca điều trị và
hơn 30.000 người tử vong), bảo hiểm nhân thọ cần được truyền thông đúng nghĩa
như một giải pháp chủ động để bảo vệ thu nhập và tương lai của mỗi gia đình.
Khi người dân hiểu đúng và lựa chọn đúng, bảo hiểm không chỉ
dừng lại ở một hợp đồng tài chính cá nhân, mà sẽ trở thành một nét văn hóa – “văn
hóa chuẩn bị trước”, giúp xã hội sống chủ động và an tâm hơn trước mọi biến động
của cuộc sống.
