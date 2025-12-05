AIA Việt Nam và Vinmec hợp tác chiến lược mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cao cấp

Giá vàng trong nước và thế giới
Thu Hà
05/12/2025, 14:08
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) và Hệ thống Y tế Vinmec chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, hướng tới phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, chuyên sâu, kết hợp giữa y tế chuẩn quốc tế và hệ sinh thái bảo hiểm - tài chính hàng đầu tại Việt Nam.
Theo thỏa thuận, AIA Việt Nam và Vinmec sẽ phối hợp nghiên cứu, xây dựng các gói sản phẩm và chương trình bảo hiểm chuyên biệt, được thiết kế dựa trên nhu cầu đa dạng của từng nhóm khách hàng. Những sản phẩm này đi kèm đặc quyền ưu đãi nổi bật, mở rộng lựa chọn chăm sóc sức khỏe và nâng cao trải nghiệm dịch vụ của khách hàng hai bên.
Trong khuôn khổ hợp tác, Vinmec tiếp tục triển khai dịch vụ bảo lãnh viện phí theo nhu cầu của AIA Việt Nam nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi và tối ưu sự thuận tiện trong khám, chữa bệnh. Khách hàng còn được tham gia các chương trình hội viên, đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân, và hưởng các quyền lợi – quà tặng được cá nhân hóa theo từng phân khúc, bao gồm nhóm khách hàng cao cấp.
Đặc biệt, hai đơn vị cũng sẽ đồng tổ chức các sự kiện, hội thảo chuyên môn, góp phần nâng cao hiểu biết cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động và các giải pháp tài chính toàn diện.
Phát biểu tại lễ ký kết, bà Lê Việt Thanh Hà, Giám đốc Phân khúc Khách hàng cao cấp AIA Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng tôi hiểu rằng khách hàng ngày nay quan tâm nhiều hơn đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang tính cá nhân hóa, chuyên sâu, chất lượng và thuận tiện. Việc hợp tác với Vinmec tạo nền tảng để AIA Việt Nam phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cao cấp, mang đến cho khách hàng sự an tâm trong các quyết định liên quan đến sức khỏe và tài chính”.
Với hơn 105 năm kinh nghiệm từ Tập đoàn AIA và 25 năm hoạt động tại Việt Nam, AIA Việt Nam hiện phục vụ hơn 1,6 triệu khách hàng và đã chi trả trên 16.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm. Doanh nghiệp không ngừng mở rộng hệ sinh thái “Sống khỏe” với AIA Vitality, dịch vụ Tư vấn – Quản trị bệnh án cá nhân và các sáng kiến cộng đồng truyền cảm hứng sống lành mạnh. AIA cũng đi đầu trong ứng dụng công nghệ vào tư vấn, chăm sóc khách hàng và chi trả quyền lợi, mang lại trải nghiệm minh bạch và tiện lợi.
Ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ: “Trong triết lý 4P của y học hiện đại, phòng ngừa (Preventive) là cấu phần giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tại Vinmec, chúng tôi coi phòng ngừa là nền tảng cốt lõi để bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng - từ chủ động sàng lọc, phòng tránh nguy cơ đến phát hiện sớm và can thiệp kịp thời trước khi bệnh tiến triển sang những giai đoạn nghiêm trọng hơn.
Và trong hành trình này, bảo hiểm là đối tác không thể thiếu. Sự đồng hành của các doanh nghiệp bảo hiểm giúp hệ thống y tế quản lý rủi ro hiệu quả, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ chất lượng cho khách hàng, đồng thời thúc đẩy mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, Vinmec kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng nền y tế dựa trên giá trị (Value-Based Healthcare), nhằm mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng thông qua khả năng tiếp cận, hiệu quả điều trị, trải nghiệm dịch vụ và đặc biệt là tối ưu chi phí.
Bằng việc chuẩn hóa phác đồ chẩn đoán - điều trị, tối ưu kế hoạch chăm sóc, chúng tôi không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn kiểm soát chi phí minh bạch, tạo lợi ích hài hòa cho khách hàng và các đối tác chi trả”.
Là hệ thống y tế hàn lâm tiên phong do Vingroup đầu tư phát triển, Vinmec hiện sở hữu 9 bệnh viện, 7 phòng khám cùng năng lực chuyên môn mạnh với nhiều Trung tâm Xuất sắc (Tim mạch, Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, Chấn thương chỉnh hình – Y học thể thao, Ung bướu…). Hệ thống liên tục cập nhật các tiến bộ y học như liệu pháp tế bào, cá thể hóa điều trị bằng công nghệ in 3D, ghép tạng, phẫu thuật robot…
Sự hợp tác giữa AIA Việt Nam và Vinmec không chỉ bổ sung sức mạnh cho hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe – tài chính trong nước, mà còn góp phần hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh, thịnh vượng và bền vững hơn cho người Việt.
* Quyền lợi nổi bật dành cho khách hàng AIA tại Vinmec:
Bảo lãnh viện phí nhanh chóng: Rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi, mang đến trải nghiệm khám chữa bệnh thuận tiện.
Sản phẩm và chương trình bảo hiểm chuyên biệt: Thiết kế riêng theo nhu cầu và đặc thù của từng phân khúc khách hàng.
Ưu đãi hội viên và quyền lợi cá nhân hóa: Khách hàng AIA được hưởng các ưu đãi riêng, kèm chính sách và quà tặng đặc biệt được thiết kế theo nhu cầu sức khỏe của từng nhóm khách hàng.
Tham gia hội nghị, hội thảo và sự kiện sức khỏe chuyên sâu: Cập nhật kiến thức y khoa mới nhất, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh chủ động.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
