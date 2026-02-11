Thứ Tư, 11/02/2026

Trang chủ Thế giới

Vàng trượt giá trước thềm hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng

Điệp Vũ

11/02/2026, 07:20

Trước khi báo cáo việc làm và CPI của Mỹ được công bố, nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/2), do đồng USD hồi phục nhẹ và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi đón nhận báo cáo việc làm và lạm phát của Mỹ - những điểm dữ liệu có thể làm thay đổi triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Quỹ SPDR Gold Trust bán ròng nhẹ.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 33,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,66%, chốt ở mức 5.026,8 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 2,56 USD/oz, tương đương giảm 3,07%, còn 80,94 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 4/2026 giảm 0,42%, đóng cửa ở mức 5.057,9 USD/oz.

Vào ngày thứ Tư (10/2), Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 1. Tiếp đó, vào ngày thứ Sáu (12/2), cơ quan này sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1. Các số liệu này - nếu có sự chênh lệch so với dự báo - có thể làm tăng hoặc giảm kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất trong năm nay, từ đó tác động đến tỷ giá đồng USD và giá các kim loại quý.

Bởi vậy, trước khi báo cáo việc làm và CPI của Mỹ được công bố, nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn.

“Thị trường đang thoái lui nhẹ trước thềm những số liệu kinh tế Mỹ quan trọng sắp được công bố trong tuần này”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định.

Trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà kinh tế dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ có 70.000 công việc mới trong tháng đầu năm. Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Ngoài ra, đồng USD hồi phục nhẹ cũng gây áp lực giảm lên giá vàng phiên này, sau khi giá vàng tăng mạnh trong phiên trước nhờ USD giảm giá sâu. Chỉ số Dollar Index đóng cửa gần mức 96,9 điểm, từ mức 96,8 điểm của phiên trước. Từ đầu năm đến nay, chỉ số này đã giảm gần 1,5%.

Ông Meger nhận định xu hướng mất giá của USD sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng, bên cạnh căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng lãi suất giảm. Ông cũng nói rằng việc giá vàng giữ được ngưỡng tâm lý quan trọng 5.000 USD/oz là một chỉ báo tích cực.

Dữ liệu của Hiệp hội Quỹ tương hỗ Ấn Độ (AMFI) cho thấy trong tháng 1 vừa qua, lượng vốn ròng chảy vào các quỹ ETF vàng ở nước này đã lần đầu tiên vượt qua lượng vốn ròng chảy vào các quỹ tương hỗ cổ phiếu.

Theo đó, lượng vốn ròng mà các quỹ tương hỗ cổ phiếu thu hút được giảm hơn 14% so với tháng trước, còn hơn 240 tỷ rupee, tương đương khoảng 2,65 tỷ USD. Lượng vốn ròng mà các quỹ ETF vàng thu hút được tăng hơn gấp đôi, đạt 240,4 tỷ rupee.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Còn theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường vàng London (LBMA), số lượng bạc tích trữ trong các hầm chứa kim loại quý ở London vào thời điểm cuối tháng 1 là 27.729 tấn, giảm 0,3% so với một tháng trước đó, còn số lượng vàng tăng 0,6%, đạt 9.158 tấn.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng nhẹ trong phiên ngày thứ Ba, với lượng bán ròng khoảng 0,4 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.079,3 tấn vàng. Hôm thứ Hai, quỹ mua ròng 3,5 tấn vàng. Xu hướng của quỹ kể từ khi giá vàng lập kỷ lục ở mức gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1 tới nay là bán ròng.

Giá vàng và giá bạc cùng tăng khi thị trường mới mở cửa phiên châu Á sáng nay.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 15 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng hơn 0,3%, giao dịch ở mức hơn 5.042 USD/oz. Giá bạc tăng gần 0,8%, giao dịch ở mức gần 81,6 USD/oz.

Mức giá trên của vàng thế giới tương đương gần 158,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, Vietcombank báo giá USD ở mức 25.650 đồng (mua vào) và 26.060 đồng (bán ra), giảm 40 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

