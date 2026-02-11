Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng để vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ngay sau Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành chức năng, TPHCM và TP. Đà Nẵng về tình hình triển khai hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại 2 địa phương này vào chiều nay (11/2).

Tiếp sau Đà Nẵng, TPHCM đã tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM vào sáng 11/2.

BẢO ĐẢM ĐẦY ĐỦ CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành ban hành 8 nghị định hướng dẫn, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời ban hành 1 Quyết định thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành chức năng, TPHCM và TP. Đà Nẵng về tình hình triển khai hoạt động Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại 2 địa phương - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Sau lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra vào ngày 21/12/2025 vừa qua, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy chế, văn bản liên quan để thúc đẩy hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, trong đó có các văn bản liên quan đến quy chế làm việc của Hội đồng Điều hành; quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam giai đoạn 2026-2030; chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng Điều hành; quyết định thành lập cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin...

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng cho sự vận hành và phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Theo chỉ đạo, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM, tại TP. Đà Nẵng được giao xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại 2 thành phố. Hiện 2 thành phố đang xây dựng Chiến lược Trung tâm tài chính quốc tế.

Trong đó, TPHCM dự kiến phát triển cơ chế khung pháp lý thử nghiệm (sandbox), công nghệ tiên tiến (blockchain, AI, token hóa), tài chính hàng không, tài chính số và FinTech, tài chính hàng hải và hệ thống liên ngân hàng quốc tế. TP. Đà Nẵng phát triển tài sản số, thanh toán số, fintech, hình thành và vận hành các nền tảng, sàn giao dịch chuyên biệt; dịch vụ tài chính gắn với đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tài chính thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và tài chính bền vững; thử nghiệm có kiểm soát các mô hình tài chính mới.

SỚM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CẤP PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

Liên quan đến tình hình hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh, cho biết để tăng cường nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao cho hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, thành phố đã ban hành thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại các Ban thuộc Cơ quan điều hành, tập trung vào các nhân sự có năng lực, kinh nghiệm công tác tại các định chế, trung tâm tài chính quốc tế, đáp ứng những tiêu chuẩn của môi trường làm việc theo các chuẩn mực quốc tế tiên tiến để hình thành năng lực cốt lõi cho Cơ quan điều hành trong các lĩnh vực quản lý rủi ro, công nghệ, giám sát, thẩm định tài chính và hợp tác quốc tế.

Cùng với đó, thành phố cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng, phối hợp Bộ Tài chính xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ nghiên cứu, thúc đẩy thiết lập ít nhất 2-3 sàn giao dịch chuyên biệt, bao gồm sàn giao dịch tài sản số và token hóa tài sản trong khuôn khổ sandbox nhằm tạo ra thị trường để huy động vốn cho các dự án hạ tầng lớn của Đà Nẵng, miền Trung và cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tính đến ngày 10/2/2026, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành viên cho 12 nhà đầu tư; trao Giấy chấp thuận quan tâm cho 11 nhà đầu tư và hiện có thêm 9 nhà đầu tư đã gửi Hồ sơ đăng ký Thành viên tới Cơ quan điều hành tại TP. Đà Nẵng. Trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực tài sản số, công nghệ tài chính (fintech), quản lý tài sản, ngân hàng, cung cấp hạ tầng công nghệ, dịch vụ phụ trợ,…

Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phối hợp với Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại 2 thành phố để sớm hoàn thiện quy trình cấp phép thành lập và hoạt động đối với lĩnh vực ngân hàng để việc cấp phép đối với hoạt động ngân hàng tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam có thể triển khai sớm, tạo điều kiện cho việc chuyển vốn cho hoạt động của các thành viên trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Về quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, TP. Đà Nẵng đề xuất quan điểm cần tập trung vào quản trị nội bộ, làm rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng điều hành, Cơ quan điều hành tại các thành phố và cơ chế phối hợp với các bộ, ngành Trung ương.

Sau khi báo cáo về các nội dung cụ thể liên quan đến xây dựng trụ sở, chiến lược phát triển cho giai đoạn 2026-2030, công tác tổ chức nhân sự, hạ tầng công nghệ, công tác xúc tiến đầu tư… lãnh đạo Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM kiến nghị Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương tham mưu Hội đồng điều hành sớm ban hành Quy chế hoạt động theo chỉ đạo.

Lãnh đạo Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM phát biểu - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về hoạt động xúc tiến đầu tư, lãnh đạo Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM cho biết đã trao đổi và làm việc với hơn 20 nhà sáng lập, nhà đầu tư chiến lược tiềm năng (Nasdaq, Binance, VinaCapital, MB Bank, Viettel, Sovico, REE, HFIC, Becamex…).

Cơ quan điều hành cũng đã gửi thư ngỏ đăng ký tham gia thành viên đến hơn 50 nhà đầu tư lớn và đang hoàn thiện quy chế và thủ tục đăng ký thành viên.

TIẾP TỤC TẬP TRUNG HOÀN THIỆN HẠ TẦNG

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, hiệu quả của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng hành lang pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

"Có thể nói, chúng ta triển khai nhiệm vụ rất nhanh, rất quyết liệt, khẩn trương. Điều này gây ngỡ ngàng, ngạc nhiên đối với các chuyên gia quốc tế về sự nhanh chóng, mau lẹ, hiệu quả của chúng ta trong hoàn thiện hành lang pháp lý cho sự ra đời và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam", Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu.

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, hai thành phố là TPHCM và Đà Nẵng đã rất chủ động triển khai nhiệm vụ từ xây dựng cơ sở vật chất, gồm cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, công tác nhân sự, tổ chức, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý… Có thể nói "vạn sự khởi đầu nan", nhưng cái "vạn sự khởi đầu nan của chúng ta tương đối thuận buồm xuôi gió".

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện hạ tầng cho sự vận hành và phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Cụ thể là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng pháp lý, hiện đã có Nghị quyết của Quốc hội, có các nghị định của Chính phủ, các quy chế của Hội đồng… cần rà soát xem đã đủ chưa để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hạ tầng pháp lý cho Trung tâm.

Phó Thủ tướng đề nghị duy trì các cuộc họp giao ban mỗi tháng 1 lần để kiểm điểm, đánh giá về những kết quả đạt được cũng như tháo gỡ các khó khăn, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Cùng với đó là tập trung hoàn thiện hạ tầng số để phục vụ cho công tác điều hành, vận hành, quản lý của Trung tâm; hạ tầng số là yếu tố khẳng định uy tín của Trung tâm tài chính quốc tế.

Đồng thời quan tâm đầu tư, xây dựng hạ tầng trụ sở hoạt động của Trung tâm, song song với đó là công tác nhân sự, cơ quan giải quyết tranh chấp… đây là những yếu tố mang ý nghĩa quyết định, tạo nên niềm tin rất lớn đối với nhà đầu tư.

Về vấn đề nhân sự, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ cần phải có nguồn nhân sự chất lượng cao cho vận hành, hoạt động của Trung tâm, trong đó đặc biệt là kêu gọi, tuyển dụng nhân sự có trình độ cao là các chuyên gia nước ngoài phục vụ hoạt động điều hành của Trung tâm cũng như làm việc tại tòa án chuyên biệt, cơ quan trọng tài…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành chức năng, 2 thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư, lan tỏa các chính sách, kết nối các nền tài chính, các trung tâm tài chính, thu hút các hoạt động đầu tư vào Việt Nam nói chung và vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam nói riêng.

Đây là cuộc họp đầu tiên giữa Hội đồng điều hành với các Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại 2 thành phố. Phó Thủ tướng đề nghị duy trì các cuộc họp giao ban như hôm nay mỗi tháng 1 lần để kiểm điểm, đánh giá về những kết quả đạt được cũng như tháo gỡ các khó khăn, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ./.