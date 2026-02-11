CEO Goldman Sachs: Chính sách của Tổng thống Trump sẽ có lợi cho kinh tế Mỹ

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 11/02/2026
Bình Minh
11/02/2026, 20:14
Theo nhận định của ông David Solomon, CEO của ngân hàng Goldman Sachs, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị triển khai thêm nhiều chính sách "dân túy" nhằm thúc đẩy nền kinh tế Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11...
Ông cho rằng các hành động dân túy của Tổng thống sẽ kích thích tăng trưởng và có lợi cho hoạt động kinh doanh tổng thể của nhà băng mà ông đang điều hành.
Tờ báo Financial Times dẫn lời ông Solomon phát biểu tại một sự kiện tài chính vào ngày 10/2 ở Miami: “Bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra, và Tổng thống sắp sửa có các chính sách dân túy trong thời gian từ nay tới cuộc bầu cử đó. Những hành động dân túy này có khuynh hướng kích thích nền kinh tế”.
Đánh giá lạc quan của ông Solomon về chương trình nghị sự dân túy của ông Trump - bao gồm đề xuất đặt trần lãi suất thẻ tín dụng, giảm giá thuốc, và hạn chế việc mua nhà đơn lẻ của các nhà đầu tư tổ chức để hạ nhiệt giá nhà - được xem là trái ngược với việc Phố Wall vốn ưa chuộng thị trường tự do và sự can thiệp tối thiểu của chính phủ vào nền kinh tế.
Tuy nhiên, ông Solomon cũng cảnh báo rằng "nhiều điều có thể đi sai hướng" do sự bất định về chính sách thương mại, lạm phát và biến động địa chính trị.
"Tất cả những yếu tố này có thể góp phần, ở một mức độ nào đó, tạo ra những trở ngại hoặc làm chậm lại một số động lực vĩ mô tích cực đó. Nhưng nhìn trên diện rộng, tôi nghĩ rằng năm 2026 sẽ là một năm tích cực cho thị trường chứng khoán cũng như hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)”, vị CEO nhận định.
Nền kinh tế Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai này của ông Trump được đánh giá là vận hành tốt hơn so với dự báo ban đầu của hầu hết các nhà kinh tế. Khi ông Trump mới nhậm chức, nhiều người đã dự báo về một cuộc suy thoái kinh tế sâu, nhưng hiện tại, nền kinh tế lớn nhất thế giới được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng trong năm 2025 gần với mức xu hướng tiềm năng.
Các dự báo mới nhất từ mô hình GDPNow của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Atlanta cho thấy nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 3,7%, dù Chính phủ Mỹ hồi tháng 10-11 năm ngoái có đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử.
Các nhà kinh tế ngày càng lạc quan về triển vọng kinh tế Mỹ năm 2026, khi đầu tư mạnh vào AI, chính sách thuế nới lỏng, và các kế hoạch chi tiêu lớn của chính quyền ông Trump được dự báo sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
Hồi tháng 12, Fed nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) Mỹ năm nay lên 2,3%, từ mức dự báo tăng 1,8% đưa ra hồi tháng 9. "Chúng ta một lần nữa phải ngạc nhiên với sức mạnh của của nền kinh tế. Và đây không phải là lần đầu tiên chúng ta ngạc nhiên như vậy”. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định sau cuộc họp tháng 1.
Trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 năm nay, ông Trump đã bày tỏ hy vọng rằng ông Kevin Warsh - người được ông đề cử của ông để thay thế Powell khi ông Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5 năm nay - có thể thúc đẩy việc cắt giảm lãi suất và qua đó mang lại lợi ích cho nền kinh tế.
Lãi suất Fed hiện đang ở mức 3,5-3,75%, cao hơn nhiều so với mức 1% mà ông Trump muốn thấy. Tuy nhiên, nhưng hầu hết các nhà kinh tế cho rằng mức lãi suất như mong muốn của ông Trump sẽ kích hoạt một làn sóng lạm phát mới.
Về phần mình, ông Warsh đã nói rằng một sự bùng nổ năng suất do AI mang lại có thể sẽ dẫn tới một cú sốc giảm phát, tạo không gian cho việc cắt giảm lãi suất.
Ngay từ đầu năm nay, ông Trump đã công bố một loạt ý tưởng chính sách nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri trong bối cảnh nhiều người Mỹ đương đầu với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt - một hệ quả của mấy năm lạm phát cao dai dẳng.
Người đặt cược trên các nền tảng cá cược Kalshi và Polymarket hiện đang nghiêng về khả năng Đảng Dân chủ sẽ thắng cuộc đua giành quyền kiểm soát Hạ viện, đồng thời kỳ vọng Đảng Cộng hòa sẽ giữ quyền kiểm soát Thượng viện.
