Trang chủ Thị trường

Hơn 500 sản phẩm góp mặt tại phiên chợ “Tết Xanh – Quà Việt”

Minh Hà

11/02/2026, 17:47

Phiên chợ “Tết Xanh – Quà Việt” Xuân Bính Ngọ 2026 quy tụ gần 40 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cà Mau, Đồng Tháp, An Giang, Phú Quốc… với hơn 500 chủng loại hàng hóa, sản phẩm…

Phiên chợ “Tết Xanh – Quà Việt” Xuân Bính Ngọ 2026, diễn ra tại 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Phiên chợ "Tết Xanh – Quà Việt" Xuân Bính Ngọ 2026 tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một sự kiện thương mại mà còn là một lễ hội văn hóa, nơi người dân có thể tìm thấy những sản phẩm đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.

Được tổ chức từ ngày 11 đến 14/2, phiên chợ đã thu hút sự tham gia của gần 40 đơn vị, bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất từ nhiều địa phương như Hà Nội, Cần Thơ, Lâm Đồng, Đắk Lắk, và nhiều nơi khác. Với hơn 500 chủng loại hàng hóa, phiên chợ đã mang đến một không gian Tết đa dạng, đậm bản sắc vùng miền.

Một trong những điểm nhấn của phiên chợ là các gian hàng thực phẩm Tết truyền thống, nơi người tiêu dùng có thể tìm thấy bánh chưng, bánh tét, giò chả, nem – chả – lạp xưởng, và nhiều món ăn khác được chế biến theo phương thức thủ công. Ngoài ra, phiên chợ còn giới thiệu các sản phẩm thực phẩm lành mạnh và thuần chay như bánh mì, bánh ngọt, bánh bao, pate chay, phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở thực phẩm, phiên chợ còn là nơi hội tụ của nhiều nông sản và đặc sản vùng miền. Từ gạo ST, mật ong, rau thủy canh, đến trái cây miền Tây, táo – nho Ninh Thuận, và nhiều sản phẩm khác, tất cả đều được trưng bày một cách tinh tế, tạo nên một bức tranh đa sắc màu của nền nông nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, gian bếp ngày xuân với sự hướng dẫn của các đầu bếp nổi tiếng đã tái hiện không khí bếp nhà ấm áp, mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm ẩm thực độc đáo.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng Ban Tổ chức Phiên chợ, chia sẻ rằng sau 12 năm tổ chức, phiên chợ không chỉ là một hoạt động mua sắm Tết mà đã trở thành cầu nối giữa người tiêu dùng đô thị và những nhà sản xuất tử tế trên khắp mọi miền đất nước.

Với thông điệp “Xanh – Tử tế – Bền vững”, phiên chợ không chỉ khẳng định vai trò là cầu nối giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp mà còn thúc đẩy xu hướng nông nghiệp sạch, minh bạch nguồn gốc, tôn trọng môi trường và giá trị bản địa.

Phiên chợ "Tết Xanh – Quà Việt" 2026 không chỉ là nơi để mua sắm mà còn là dịp để người dân tìm lại phong vị Tết Việt qua từng món ăn, sản vật và những câu chuyện khởi nghiệp. Đây thực sự là một sự kiện đáng nhớ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa và kinh tế của người dân TP. Hồ Chí Minh trong dịp Tết đến Xuân về.

VnEconomy