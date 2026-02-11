Quy chế làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Quy chế quy định nguyên tắc hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hoạt động của Hội đồng và quan hệ với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam đã ký Quyết định số 02/QĐ-HĐĐHTTTC ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng này.

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; hoạt động của Hội đồng và quan hệ với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

Theo Quyết định số 2755/QĐ-TTg, Hội đồng có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi là Trung tâm tài chính quốc tế) trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở đề xuất của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Cơ quan điều hành tại hai thành phố); cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành tại hai thành phố; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa Cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình, đảm bảo việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và có đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Định kỳ, trong trường hợp cần xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và khi được yêu cầu, Hội đồng điều hành báo cáo tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế để đề xuất chính sách và xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

HỘI ĐỒNG HOẠT ĐỘNG THEO NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG, DÂN CHỦ

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo luận công khai, biểu quyết theo đa số, đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất, đề cao trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng. Các ý kiến khác nhau của các thành viên Hội đồng về việc đề xuất các chủ trương, chính sách về Trung tâm Tài chính quốc tế đều được báo cáo với Chủ tịch Hội đồng để xem xét, quyết định. Chủ tịch Hội đồng là người quyết định cuối cùng đối với các vấn đề của Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng được quyết định một số vấn đề cụ thể theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm triển khai công việc được phân công và chủ động chỉ đạo việc triển khai các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Chủ tịch Hội đồng, các Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chủ tịch Hội đồng chủ trì các cuộc họp theo kế hoạch và triệu tập các cuộc họp đột xuất khi cần thiết. Chủ tịch Hội đồng có thể ủy quyền cho Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì các cuộc họp để thảo luận, quyết định một số vấn đề cụ thể thuộc nhiệm vụ của Hội đồng.

Các thành viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng; trường hợp do bận công tác quan trọng khác không thể tham dự họp, phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng, ủy quyền cho người đại diện có trách nhiệm dự họp; ý kiến của người dự họp là ý kiến chính thức của thành viên Hội đồng.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

Chủ tịch Hội đồng lãnh đạo toàn diện các hoạt động của Hội đồng, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được ủy quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng trong các lĩnh vực thuộc Bộ Tài chính quản lý; chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; xây dựng, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế trong lĩnh vực thuộc Bộ Tài chính quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được ủy quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng trong các lĩnh vực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý; chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; xây dựng, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế trong lĩnh vực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được uỷ quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng; chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; xây dựng, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng: Chịu trách nhiệm thay mặt Chủ tịch Hội đồng ký các văn bản của Hội đồng khi được ủy quyền; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng; chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; xây dựng, đề xuất kế hoạch, chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng: Thành viên Hội đồng được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định và có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau: Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế trong các lĩnh vực mà cơ quan chủ quản phụ trách; đôn đốc, kiểm tra cơ quan, tổ chức trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam thực hiện quy chế và các quyết định về chủ trương, công tác của Hội đồng theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng; tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng theo quy định. Trường hợp vắng mặt không tham gia được thì thành viên Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng và ủy quyền cho người có trách nhiệm dự họp và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN GIÚP VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

Cơ quan giúp việc của Hội đồng có nhiệm vụ lập kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng, trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt; tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng để báo cáo Chủ tịch Hội đồng về các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng hoặc tham mưu Chủ tịch Hội đồng báo cáo cấp có thẩm quyền về các nội dung không thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng; báo cáo Chủ tịch Hội đồng thông qua chương trình, nội dung công tác, thảo luận của Hội đồng tại các kỳ họp, thông báo kết luận các kỳ họp của Hội đồng.

Tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của Hội đồng, giải quyết các công việc, nhiệm vụ của Hội đồng giao, xử lý các thông tin, ý kiến đề nghị của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Xử lý những vấn đề phát sinh đột xuất cần có ý kiến của tập thể do không thể chờ đến kỳ họp của Hội đồng hoặc không tổ chức họp Hội đồng đột xuất, sau đó báo cáo lại Hội đồng trong phiên họp Hội đồng gần nhất.

Dự thảo nội dung các văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 323/2025/NĐ-CP và Điều 2 Quyết định số 2755/QĐ-TTg và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cơ quan giúp việc Hội đồng được làm việc với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, đối tác, doanh nghiệp tham gia triển khai xây dựng, vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế và các hoạt động liên quan khác; đề xuất thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn, tổ chức nghiên cứu, hội nghị, hội thảo liên quan.