Thứ Tư, 11/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh

Anh Khoa

11/02/2026, 19:34

Bộ Xây dựng vừa hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 269/2025/NĐ-CP về phát triển đô thị thông minh. Trong đó, quy định nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số đánh giá và công nhận cấp độ trưởng thành đô thị thông minh…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, khách quan, minh bạch và áp dụng thống nhất các tiêu chí, chỉ số theo quy định. Quá trình đánh giá phải bảo đảm tính trách nhiệm, trung thực, dựa trên dữ liệu, hồ sơ và kết quả thực tế tại thời điểm đánh giá; không thực hiện đánh giá trên cơ sở định hướng, đề án hoặc kế hoạch chưa có kết quả cụ thể.

Các tiêu chí, chỉ số đánh giá và công nhận cấp độ trưởng thành đô thị thông minh được chia theo 3 cấp độ tăng dần gồm: cấp độ xây dựng nền tảng, cấp độ liên kết hệ thống và cấp độ đổi mới quản trị. UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ điều kiện thực tế để lồng ghép các tiêu chí, chỉ số phục vụ mục tiêu phát triển riêng của địa phương hoặc áp dụng theo bộ tiêu chuẩn, tiêu chí do các tổ chức quốc tế uy tín ban hành. Đồng thời, xác định nhiệm vụ, giải pháp phát triển hướng tới cấp độ đô thị bền vững sau khi hoàn thành các tiêu chí của cấp độ đổi mới quản trị.

Các tiêu chí, chỉ số được đánh giá theo hai hình thức “đạt” hoặc “không đạt”. Trường hợp các tiêu chí, chỉ số không có minh chứng phù hợp được xác định là không đạt. Đối với đô thị, đô thị mới cấp tỉnh, việc đánh giá thực hiện theo 19 chỉ số cơ bản (B1, B2) và lựa chọn thêm các chỉ số nâng cao khác ưu tiên theo lĩnh vực phù hợp điều kiện, quy mô và giai đoạn phát triển. Trong khi đó, đối với đô thị, đô thị mới thuộc tỉnh, việc đánh giá thực hiện theo 9 chỉ số cơ bản (B2) và cũng lựa chọn các chỉ số nâng cao khác ưu tiên theo lĩnh vực phù hợp điều kiện, trình độ, quy mô và giai đoạn phát triển; đồng thời đánh giá 10 chỉ số cơ bản (B1) do cấp tỉnh thực hiện.

Đô thị, đô thị mới được công nhận theo cấp độ trưởng thành đạt được, hoặc công nhận theo từng lĩnh vực. Trường hợp được công nhận theo cấp độ trưởng thành, đô thị, đô thị mới phải đạt đầy đủ các tiêu chí cơ bản (B1, B2) của cấp độ đó và các cấp độ liền kề trước, đồng thời, đạt toàn bộ tiêu chí nâng cao theo các lĩnh vực được đánh giá. Trường hợp công nhận theo lĩnh vực, đô thị, đô thị mới phải đạt các tiêu chí cơ bản (B1, B2) của cấp độ đó và các cấp độ liền kề trước, đồng thời đạt các tiêu chí nâng cao của một hoặc một số lĩnh vực ưu tiên khi đánh giá, công nhận.

Về cách thức tổ chức thực hiện, UBND cấp tỉnh lựa chọn tổ chức, đơn vị đủ điều kiện để thực hiện đánh giá, công nhận và lập hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận đối với đô thị, đô thị mới cấp tỉnh hoặc có phạm vi ranh giới từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên. Tương tự, UBND cấp xã thực hiện lựa chọn tổ chức, đơn vị đủ điều kiện và lập hồ sơ đề nghị đối với đô thị, đô thị mới có phạm vi thuộc một đơn vị hành chính cấp xã.

Sau khi được lựa chọn, thì tổ chức, đơn vị được lựa chọn thực hiện đánh giá theo quy trình đã công khai. Trường hợp đô thị đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, tổ chức đánh giá ban hành văn bản công nhận và gửi đến UBND cấp tỉnh, cấp xã có liên quan, Bộ Xây dựng và Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia. Ngược lại, nếu không đáp ứng điều kiện, tổ chức đánh giá gửi kết quả đến cơ quan đề nghị đánh giá.

Hà Nội: Thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

11:31, 23/12/2025

Hà Nội: Thành lập Hội đồng điều phối phát triển đô thị thông minh

Khẩn trương thiết lập, vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia

14:23, 01/12/2025

Khẩn trương thiết lập, vận hành Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia

Xây dựng đô thị thông minh không thể rập theo khuôn mẫu

15:35, 06/11/2025

Xây dựng đô thị thông minh không thể rập theo khuôn mẫu

Từ khóa:

bất động sản Bộ Xây dựng đô thị đô thị thông minh

Đọc thêm

Đề xuất bổ sung “không gian tầm thấp” vào phạm vi điều chỉnh cùng với không gian ngầm

Đề xuất bổ sung “không gian tầm thấp” vào phạm vi điều chỉnh cùng với không gian ngầm

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) kế thừa đầy đủ các nguyên tắc quản lý, sử dụng không gian ngầm đã được quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15, đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh để bao quát thêm "không gian tầm thấp", nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển đô thị hiện đại của Thủ đô trong giai đoạn mới…

Công viên hoa xuân 152 Trần Phú: Thêm điểm check-in cho người dân TP.HCM trong dịp đầu năm mới

Công viên hoa xuân 152 Trần Phú: Thêm điểm check-in cho người dân TP.HCM trong dịp đầu năm mới

Công viên hoa xuân 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, TP. HCM) vừa hoàn thiện các hạng mục cảnh quan và chính thức mở cửa đón người dân từ hôm nay.

Thanh Hóa: Sau 20 năm, KĐT ven sông Hạc vẫn gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Thanh Hóa: Sau 20 năm, KĐT ven sông Hạc vẫn gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2006, Khu đô thị mới ven sông Hạc được kỳ vọng tạo dựng không gian đô thị hiện đại ven sông tại khu vực Hạc Thành – Hàm Rồng. Tuy nhiên, sau hai thập kỷ triển khai, dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt ở công tác giải phóng mặt bằng và chính sách đất đai.

Động lực tái định hình thị trường bất động sản Hà Nội

Động lực tái định hình thị trường bất động sản Hà Nội

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc đô thị rõ nét. Thay vì chỉ dừng ở cải tạo, chỉnh trang các khu chung cư cũ, định hướng mới chuyển sang tái thiết toàn diện, với việc giải tỏa từng khu vực, xây dựng đồng bộ hạ tầng và không gian đô thị theo hướng phát triển chiều dọc nhưng giảm mật độ dân cư. Quá trình này không chỉ điều chỉnh lại phân bố dân cư và nguồn lực kinh tế, mà còn tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường bất động sản Thủ đô...

Diện tích đất ở đô thị cả nước tăng thêm 17.113 ha

Diện tích đất ở đô thị cả nước tăng thêm 17.113 ha

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng diện tích tự nhiên cả nước là 33.214.437 ha, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong nhóm đất phi nông nghiệp, đất ở có diện tích 793.552 ha, tăng 23.282 ha so với năm 2023...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nắm bắt nền kinh tế bạc

eMagazine

Nắm bắt nền kinh tế bạc

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

CEO Goldman Sachs: Chính sách của Tổng thống Trump sẽ có lợi cho kinh tế Mỹ

Thế giới

2

Đề xuất bổ sung “không gian tầm thấp” vào phạm vi điều chỉnh cùng với không gian ngầm

Bất động sản

3

Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh

Bất động sản

4

Vàng vượt trái phiếu chính phủ Mỹ trong dự trữ của các ngân hàng trung ương

Thế giới

5

Hơn 500 sản phẩm góp mặt tại phiên chợ “Tết Xanh – Quà Việt”

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy