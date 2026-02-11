Bộ Xây dựng hướng dẫn việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 11/02/2026
Bộ Xây dựng vừa hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 269/2025/NĐ-CP về phát triển đô thị thông minh. Trong đó, quy định nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số đánh giá và công nhận cấp độ trưởng thành đô thị thông minh…
Cụ thể, việc đánh giá cấp độ trưởng thành đô thị thông minh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, khách quan, minh bạch và áp dụng thống nhất các tiêu chí, chỉ số theo quy định. Quá trình đánh giá phải bảo đảm tính trách nhiệm, trung thực, dựa trên dữ liệu, hồ sơ và kết quả thực tế tại thời điểm đánh giá; không thực hiện đánh giá trên cơ sở định hướng, đề án hoặc kế hoạch chưa có kết quả cụ thể.
Các tiêu chí, chỉ số đánh giá và công nhận cấp độ trưởng thành đô thị thông minh được chia theo 3 cấp độ tăng dần gồm: cấp độ xây dựng nền tảng, cấp độ liên kết hệ thống và cấp độ đổi mới quản trị. UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ điều kiện thực tế để lồng ghép các tiêu chí, chỉ số phục vụ mục tiêu phát triển riêng của địa phương hoặc áp dụng theo bộ tiêu chuẩn, tiêu chí do các tổ chức quốc tế uy tín ban hành. Đồng thời, xác định nhiệm vụ, giải pháp phát triển hướng tới cấp độ đô thị bền vững sau khi hoàn thành các tiêu chí của cấp độ đổi mới quản trị.
Các tiêu chí, chỉ số được đánh giá theo hai hình thức “đạt” hoặc “không đạt”. Trường hợp các tiêu chí, chỉ số không có minh chứng phù hợp được xác định là không đạt. Đối với đô thị, đô thị mới cấp tỉnh, việc đánh giá thực hiện theo 19 chỉ số cơ bản (B1, B2) và lựa chọn thêm các chỉ số nâng cao khác ưu tiên theo lĩnh vực phù hợp điều kiện, quy mô và giai đoạn phát triển. Trong khi đó, đối với đô thị, đô thị mới thuộc tỉnh, việc đánh giá thực hiện theo 9 chỉ số cơ bản (B2) và cũng lựa chọn các chỉ số nâng cao khác ưu tiên theo lĩnh vực phù hợp điều kiện, trình độ, quy mô và giai đoạn phát triển; đồng thời đánh giá 10 chỉ số cơ bản (B1) do cấp tỉnh thực hiện.
Đô thị, đô thị mới được công nhận theo cấp độ trưởng thành đạt được, hoặc công nhận theo từng lĩnh vực. Trường hợp được công nhận theo cấp độ trưởng thành, đô thị, đô thị mới phải đạt đầy đủ các tiêu chí cơ bản (B1, B2) của cấp độ đó và các cấp độ liền kề trước, đồng thời, đạt toàn bộ tiêu chí nâng cao theo các lĩnh vực được đánh giá. Trường hợp công nhận theo lĩnh vực, đô thị, đô thị mới phải đạt các tiêu chí cơ bản (B1, B2) của cấp độ đó và các cấp độ liền kề trước, đồng thời đạt các tiêu chí nâng cao của một hoặc một số lĩnh vực ưu tiên khi đánh giá, công nhận.
Về cách thức tổ chức thực hiện, UBND cấp tỉnh lựa chọn tổ chức, đơn vị đủ điều kiện để thực hiện đánh giá, công nhận và lập hồ sơ đề nghị đánh giá, công nhận đối với đô thị, đô thị mới cấp tỉnh hoặc có phạm vi ranh giới từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên. Tương tự, UBND cấp xã thực hiện lựa chọn tổ chức, đơn vị đủ điều kiện và lập hồ sơ đề nghị đối với đô thị, đô thị mới có phạm vi thuộc một đơn vị hành chính cấp xã.
Sau khi được lựa chọn, thì tổ chức, đơn vị được lựa chọn thực hiện đánh giá theo quy trình đã công khai. Trường hợp đô thị đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, tổ chức đánh giá ban hành văn bản công nhận và gửi đến UBND cấp tỉnh, cấp xã có liên quan, Bộ Xây dựng và Cổng thông tin đô thị thông minh quốc gia. Ngược lại, nếu không đáp ứng điều kiện, tổ chức đánh giá gửi kết quả đến cơ quan đề nghị đánh giá.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) kế thừa đầy đủ các nguyên tắc quản lý, sử dụng không gian ngầm đã được quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15, đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh để bao quát thêm "không gian tầm thấp", nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển đô thị hiện đại của Thủ đô trong giai đoạn mới…
Công viên hoa xuân 152 Trần Phú (phường Chợ Quán, TP. HCM) vừa hoàn thiện các hạng mục cảnh quan và chính thức mở cửa đón người dân từ hôm nay.
Được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2006, Khu đô thị mới ven sông Hạc được kỳ vọng tạo dựng không gian đô thị hiện đại ven sông tại khu vực Hạc Thành – Hàm Rồng. Tuy nhiên, sau hai thập kỷ triển khai, dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt ở công tác giải phóng mặt bằng và chính sách đất đai.
Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc đô thị rõ nét. Thay vì chỉ dừng ở cải tạo, chỉnh trang các khu chung cư cũ, định hướng mới chuyển sang tái thiết toàn diện, với việc giải tỏa từng khu vực, xây dựng đồng bộ hạ tầng và không gian đô thị theo hướng phát triển chiều dọc nhưng giảm mật độ dân cư. Quá trình này không chỉ điều chỉnh lại phân bố dân cư và nguồn lực kinh tế, mà còn tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường bất động sản Thủ đô...
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng diện tích tự nhiên cả nước là 33.214.437 ha, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong nhóm đất phi nông nghiệp, đất ở có diện tích 793.552 ha, tăng 23.282 ha so với năm 2023...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: