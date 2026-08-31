AIG kiện toàn Hội đồng Quản trị, tăng cường năng lực quản trị quốc tế

Theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG, kể từ ngày 1/9/2026, ông Nguyễn Thiên Trúc tiếp tục giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược kiêm thành viên Hội đồng Quản trị. Đồng thời, ông Bharat Venkatarama Sarma được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.
Ông Nguyễn Thiên Trúc là nhà sáng lập, người đã dẫn dắt AIG trong suốt 25 năm hình thành và phát triển. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Chiến lược kiêm thành viên Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Thiên Trúc tiếp tục đồng hành cùng Công ty trong việc định hướng chiến lược dài hạn, phát triển hệ sinh thái và mở rộng các quan hệ hợp tác chiến lược. Ông cũng sẽ trực tiếp hỗ trợ Ban Lãnh đạo mới trong giai đoạn chuyển giao để đảm bảo sự phát triển ổn định và liên tục của AIG.
Ông Bharat Venkatarama Sarma hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành cấp cao của Marubeni Consumer Platform Asia (MCPA) - một thành viên thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản). Ông Bharat Venkatarama Sarma cũng là Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG từ năm 2023 và tham gia cố vấn cho chiến lược phát triển của Công ty. Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị AIG, ông Bharat Venkatarama Sarma sẽ cùng Ban Lãnh đạo AIG triển khai các chiến lược chuẩn hóa quản trị quốc tế và kết nối nguồn lực toàn cầu.
Việc kiện toàn Hội đồng Quản trị củng cố và thúc đẩy hiện thực hóa các chiến lược cốt lõi của AIG. Hai vị trí sẽ có sự phối hợp chặt chẽ, nhằm tăng cường năng lực quản trị và mở thêm cơ hội cho AIG phát triển ở quy mô quốc tế.
Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho lĩnh vực khoa học đời sống, với mạng lưới đối tác tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Công ty Cổ phần Nguyên liệu Á Châu AIG đang tập trung vào ba ưu tiên chiến lược: Mở rộng năng lực sản xuất và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao; Nâng cao năng lực cung ứng giải pháp khoa học đời sống, tối ưu chuỗi cung ứng và hiệu quả sử dụng vốn; Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển vùng nguyên liệu bền vững và đầu tư cho đổi mới sáng tạo. AIG hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, nguyên liệu tự nhiên và giải pháp khoa học đời sống hàng đầu khu vực, đồng thời tiếp tục tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, các đối tác và cộng đồng.
Sự phát triển bền vững của doanh nghiệp không chỉ nằm ở kết quả kinh doanh, mà còn được thể hiện qua những giá trị tích cực tạo ra cho xã hội.
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