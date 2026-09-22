Từng không gian đô thị cần bố trí cây xanh phù hợp
TThanh Xuân
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Việc lựa chọn, trồng và bố trí cây xanh đô thị cần được tính toán phù hợp với từng tuyến phố, điều kiện hạ tầng và không gian đô thị, đồng thời gắn với công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ lâu dài...
Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 82/2026/VBHN-TT-BXD hướng dẫn về quản lý cây xanh đô thị.
Theo đó, tất
cả các loại cây xanh đô thị phải được xác định chủ sở hữu, do tổ chức, cá
nhân quản lý hoặc được giao quản lý. Việc trồng cây xanh đô thị thực hiện theo
quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch chuyên ngành cây xanh được cấp có thẩm
quyền phê duyệt.
Ngoài ra, việc lựa chọn chủng loại
và trồng cây xanh phải mang bản sắc địa phương, phù hợp với điều kiện khí hậu
và thổ nhưỡng, đồng thời đảm bảo đáp ứng yêu cầu về sử dụng, mỹ quan, an toàn
giao thông và vệ sinh môi trường đô thị; hạn chế làm hư hỏng các công trình cơ
sở hạ tầng trên mặt đất, dưới mặt đất cũng như trên không.
LỰA CHỌN CÂY XANH THEO ĐẶC ĐIỂM TUYẾN PHỐ
Từ các yêu cầu trên, cách trồng, bố trí cây
xanh được hướng dẫn theo đặc
điểm và từng không gian. Trong đó, đối với tuyến đường lớn
có chiều rộng hè phố trên 5m, nên trồng các cây loại 2 hoặc loại 3 theo quy định
phân loại cây đô thị tại địa phương. Đối với tuyến đường trung bình có chiều rộng
hè phố từ 3m - 5m nên trồng
các cây loại 1 hoặc loại 2 theo quy định phân loại cây đô thị tại địa phương.
Còn các tuyến đường nhỏ có chiều rộng hè phố hẹp dưới 3m, đường cải
tạo, bị khống chế về mặt bằng và không gian, thì cần tận dụng những cây hiện có, hoặc trồng tại những vị trí thưa công
trình, ít vướng đường dây trên không và không gây hư hại tới công trình sẵn có, có thể trồng dây leo
theo trụ hoặc đặt chậu cây.
Khoảng cách giữa các cây trồng được
quy định tuỳ thuộc vào việc phân loại cây,hoặc theo từng vị trí cụ thể của quy hoạch
trên khu vực, đoạn đường. Tuy nhiên,
cây nên trồng ở khoảng trước tường ngăn giữa hai nhà phố, tránh trồng giữa
cổng, hoặc trước chính diện
nhà dân đối với những nơi có chiều rộng hè phố dưới 5m.
Đối với các dải phân cách có bề rộng
dưới 2m, chỉ trồng cỏ, các loại cây bụi thấp, cây cảnh. Các dải phân cách có bề
rộng từ 2m trở lên có thể trồng loại cây thân thẳng có chiều cao và bề rộng tán
lá không gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trồng cách điểm đầu giải phân
cách, đoạn qua lại giữa hai giải phân cách khoảng 3m - 5m.
Tại trụ cầu, cầu vượt, bờ tường
nghiên cứu thiết kế bố trí trồng dây leo nhằm tạo thêm nhiều mảng xanh cho đô thị, có khung chất liệu phù hợp
cho dây leo để bảo vệ công trình. Tại nút giao thông quan trọng ngoài việc
phải tuân thủ quy định về bảo vệ an toàn giao thông, tổ chức trồng cỏ, cây bụi, hoa tạo thành mảng xanh tăng vẻ mỹ
quan đô thị.
Song song với quy tắc trồng cây xanh đường phố, khoảng cách với các
công trình, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh
tiếp tục được lưu ý. Cụ thể,cây xanh trồng cách góc phố 5m – 8m,không gây ảnh
hưởng đến tầm nhìn giao thông. Cây xanh trồng cách họng cứu hoả trên đường 2m -
3m; cách cột đèn chiếu sáng và miệng hố ga 1m - 2m. Với mạng lưới đường dây, đường ống kỹ thuật
(cấp nước, thoát nước, cáp ngầm), cây
xanh trồng cách từ 1m - 2m.
Ô đất trồng cây xanh đường phố cókích thước và loại hình sử dụng thống
nhất đối với cùng một loại cây trên cùng một tuyến phố, trên từng cung hay đoạn
đường; tận dụng các ô đất trồng cây bố trí trồng cỏ, cây bụi, hoa tạo thành
khóm xung quanh gốc cây, hoặc
thành dải xanh để tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị.
KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA QUẢN LÝ, CHĂM SÓC CÂY XANH
Bên cạnh yêu cầu về trồng và bố
trí cây xanh đô thị, Thông tư cũng khuyến khích xã hội hoá công tác quản lý, trồng,
chăm sóc, bảo vệ cây xanh đô thị và phát triển vườn ươm cây theo quy hoạch xây
dựng hoặc quy hoạch chuyên ngành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Khi đô thị hóa diễn ra ngày càng
nhanh, cây xanh ngày càng được chú trọng trong tổ chức không gian đô thị, gắn với
yêu cầu cải thiện môi trường, tạo bóng mát và nâng cao chất lượng không gian
sinh hoạt của người dân. Từ quy hoạch, trồng mới đến chăm sóc, bảo vệ, nhiều địa
phương đang triển khai các chương trình phát triển cây xanh phù hợp với điều kiện
thực tế.
Tại Hà Nội, UBND TP. Hà Nội đã
ban hành Kế hoạch 380/KH-UBND về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
năm 2026. Thành phố phấn đấu trồng mới hơn 400.000 cây xanh các loại trong năm
nay, gồm khoảng 200.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ và 200.000 cây ăn quả. Cây
xanh được trồng tại các tuyến đường giao thông, khu đô thị, trụ sở cơ quan,
công viên, bệnh viện, trường học và hộ gia đình. Thành phố cũng đặt mục tiêu trồng
mới 20-30ha rừng sản xuất, quản lý và bảo vệ diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc
dụng hiện có, góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn.
Tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng ứng
Ngày môi trường thế giới, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hồ Chí Minh vừa phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ
Chí Minh tổ chức lễ trồng cây thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại
Công viên Văn hóa Láng Le, ấp 9, xã Bình Lợi. Các đại biểu đã trồng 600 cây
giáng hương trên diện tích 2ha tại khu B của công viên.
Cùng với mở rộng diện tích và
nâng cao chất lượng cây xanh, công nghệ tiếp tục được đặt ra như một hướng hỗ trợ công tác quản lý. Phát biểu
tại tọa đàm về quản lý công viên, cây xanh thông minh mới đây, ông Trần Ngọc Chính,Chủ tịch
Hiệp hội Công viên, cây xanh
Việt Nam,cho
biết trong quy hoạch, kiến trúc cảnh quan và phát triển hạ tầng số, các công nghệ, gồm: hệ thống thông tin địa
lý, bản sao số... có thể ứng
dụng để quản lý, mô phỏng 3D hệ thống cây xanh, mặt nước. Theo ông, các công
nghệ mới sẽgiúp hỗ trợ
theo dõi sức khỏe cây, phát hiện và cảnh báo sớm nguy cơ gãy, đổ mùa mưa bão.
Các loại cây bóng mát trong đô thị, gồm:loại
1 (cây tiểu mộc) là những cây có chiều cao trưởng thành nhỏ; loại 2 (cây trung
mộc) là những cây có chiều cao trưởng thành trung bình; loại 3 (cây đại mộc) là
những cây có chiều cao trưởng thành lớn.
Cây xanh đưa ra trồng phải đảm bảo
tiêu chuẩn. Trong đó, cây tiểu
mộc có chiều cao tối thiểu từ 2m trở lên và đường kính thân cây tại chiều cao
tiêu chuẩn từ 4cm trở lên; cây
trung mộc và đại mộc có chiều cao tối thiểu từ 3m trở lên và đường kính thân
cây tại chiều cao tiêu chuẩn từ 5 cm trở lên. Tán cây cân đối, không sâu bệnh,
thân cây thẳng.
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