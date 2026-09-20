Quảng Trị thúc đẩy đầu tư logistics thông minh, giảm áp lực tại cửa khẩu Lao Bảo

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đang tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, với quy mô khoảng 49,2 ha.
Trong 30 ha là khu vực đã được lập quy hoạch chi tiết; Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị có diện tích 8,58 ha và phần diện tích còn lại khoảng 10,62 ha.
Việc điều chỉnh quy hoạch được xem là cơ sở để tổ chức lại không gian phát triển, đồng thời tạo dư địa cho các dự án hạ tầng logistics tại khu vực cửa khẩu. Một trong những dự án đang được triển khai là Khu cảng cạn Vsico Quảng Trị do Công ty cổ phần Hàng hải Vsico làm nhà đầu tư, với tổng vốn 236,6 tỷ đồng.
Dự án có các chức năng bốc xếp hàng hóa xuất nhập khẩu và container, kho bãi lưu giữ hàng hóa, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy và sửa chữa container. Công suất thiết kế dự kiến khoảng 50.000 - 150.000 TEUs/năm.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, dự án đang được triển khai đúng tiến độ, đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng san nền. Đối với phần diện tích giai đoạn 2, công tác tuyên truyền chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng đã được thực hiện để phục vụ giải phóng mặt bằng.
Việc hình thành cảng cạn được kỳ vọng bổ sung năng lực lưu giữ, tập kết và trung chuyển hàng hóa ngay phía sau cửa khẩu, qua đó từng bước hoàn thiện chuỗi logistics gắn với hoạt động xuất nhập khẩu xuyên biên giới.
Cùng với đầu tư hạ tầng cảng cạn, Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel đề xuất tham gia đầu tư Trung tâm logistics thông minh Lao Bảo với diện tích dự kiến khoảng 21,87 ha.
Theo đề xuất, dự án hướng tới giải quyết những điểm nghẽn hiện nay tại khu vực cửa khẩu như năng lực bãi và khu vực chờ còn hạn chế, điều phối phương tiện chưa tối ưu, một số khâu xử lý còn phụ thuộc vào thao tác thủ công và việc ứng dụng công nghệ trong thông quan chưa được khai thác đầy đủ.
Trung tâm được định hướng theo nguyên tắc “hạ tầng đi cùng công nghệ, công nghệ đi cùng vận hành”. Bên cạnh xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất, dự án dự kiến tích hợp Smart Gate, Camera AI, hệ thống quản lý phương tiện, quản lý bãi, trung tâm điều hành và các giải pháp tự động hóa.
Mục tiêu là hình thành một đầu mối điều phối, tiếp nhận và phân luồng hàng hóa phía sau cửa khẩu; kết nối Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo với ICD Vsico và mạng lưới vận tải xuyên biên giới.
Khi được triển khai, Trung tâm logistics thông minh được kỳ vọng góp phần giảm thời gian phương tiện chờ, nâng năng lực thông quan, hạn chế nguy cơ ùn tắc khi sản lượng hàng hóa gia tăng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất và hạ tầng hiện hữu.
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã làm việc với các sở, ngành và nhà đầu tư để nghe báo cáo đề xuất dự án Trung tâm logistics thông minh Lao Bảo và tình hình triển khai Khu cảng cạn Vsico.
Tại buổi làm việc, các sở, ngành tập trung trao đổi về sự phù hợp của dự án với quy hoạch khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, phương án bố trí quỹ đất, hiện trạng và nguồn gốc đất đai, tài sản công tại khu vực dự kiến triển khai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá việc phát triển Trung tâm logistics thông minh theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ sẽ góp phần khai thác hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực thông quan, giảm thời gian chờ và chi phí vận chuyển, đồng thời tăng khả năng kết nối, điều phối hàng hóa qua cửa khẩu.
Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất cho phép nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định; đồng thời giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.
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