SCG Home khai trương showroom rộng 5.500 m2, đưa mô hình “một điểm đến” vào thị trường hoàn thiện nhà ở

SCG Home Việt Nam vừa khai trương không gian trải nghiệm vật liệu hoàn thiện nhà tại Hà Nội, rộng 5.500 m2, với hơn 60 thương hiệu. Mô hình này tập trung nhiều nhóm sản phẩm cho hoàn thiện nhà trong cùng một địa điểm, thay vì phân tán tại các cửa hàng chuyên biệt.

Ngày 19/9, SCG Home chính thức khai trương showroom đầu tiên tại Việt Nam ở địa chỉ số 55 Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Showroom có quy mô 3 tầng, trưng bày các nhóm sản phẩm từ vật liệu hoàn thiện, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh đến nội thất và đồ gia dụng.



Bà Urawadee Sriphiromya - Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Theo doanh nghiệp, hơn 60 thương hiệu trong nước và quốc tế được đưa vào cùng một không gian. Một số thương hiệu ở nhóm gạch ốp lát gồm Prime, Catalan, Viglacera, Vitto; trong khi COTTO, Jomoo và DeMuhler thuộc nhóm thiết bị vệ sinh.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách tổ chức không gian. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm theo thương hiệu, cửa hàng bố trí các khu vực theo công năng, bao gồm nhà mẫu và các phòng tắm mô phỏng. Cách làm này cho phép người mua quan sát sự kết hợp giữa vật liệu, màu sắc và thiết bị trước khi lựa chọn.

Nghi thức cắt băng khai trương showroom SCG Home tại Hà Nội

Thị trường vật liệu hoàn thiện nhà thường có đặc điểm người mua phải tiếp cận nhiều nhóm sản phẩm khác nhau. Gạch, thiết bị vệ sinh, sàn, tường ốp, nội thất hay đồ trang trí có thể được bán bởi những nhà cung cấp riêng biệt, khiến quá trình lựa chọn dễ bị chia nhỏ.

SCG Home lựa chọn mô hình được gọi là “One-Stop Destination”, trong đó nhiều nhóm sản phẩm được tập trung tại một địa điểm. Về phía người mua, mô hình này có thể giúp giảm số điểm phải di chuyển và tạo điều kiện so sánh trực tiếp các lựa chọn.

Ông Tananan Decha-Umphai, Giám đốc Công ty TNHH SCG Home Việt Nam, cho biết: “Việc hoàn thiện một ngôi nhà là hành trình với nhiều lựa chọn. Doanh nghiệp muốn xây dựng một không gian mua sắm tập trung, tiện nghi giúp khách hàng và gia đình có thể đến tìm hiểu, lựa chọn các thiết bị, vật liệu phù hợp cho tổ ấm của mình thay vì phải di chuyển quá nhiều nơi, đồng thời mang đến thêm cảm hứng cho người tiêu dùng Việt.”

Ông Tananan Decha-Umphai, Giám đốc Công ty TNHH SCG Home Việt Nam

Bên cạnh việc trưng bày sản phẩm, SCG Home bố trí đội ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng kết nối các nhóm sản phẩm dựa trên nhu cầu và ngân sách. Một số hạng mục được thiết kế theo nhu cầu sử dụng cụ thể, chẳng hạn phụ kiện hỗ trợ an toàn cho người cao tuổi trong phòng tắm.

Điều này cho thấy cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ vật liệu hoàn thiện không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm, mà còn ở cách sản phẩm được đưa đến người tiêu dùng và hỗ trợ họ đưa ra quyết định.

Với diện tích 5.500 m2, SCG Home không đi theo mô hình cửa hàng bán một nhóm vật liệu đơn lẻ. Không gian được thiết kế để khách hàng có thể trực tiếp quan sát và tương tác với sản phẩm trong những bối cảnh gần với không gian sống thực tế. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều nhà bán lẻ vật liệu và nội thất theo đuổi khi hành vi mua sắm chuyển từ việc tìm kiếm từng sản phẩm sang tìm kiếm giải pháp cho cả không gian.

Cửa hàng SCG Home nằm trên trục Nguyễn Văn Linh, khu vực Long Biên, gần AEON Mall, TASCO Mall và sân golf Long Biên. Không gian 5.500 m2 được bố trí trên 3 tầng, đi kèm bãi đỗ xe sức chứa hơn 60 ô tô. Theo doanh nghiệp, vị trí và quy mô này được tính toán để phục vụ nhu cầu tham quan, lựa chọn vật liệu và nội thất của khách hàng, đặc biệt với những gia đình cần nhiều thời gian để so sánh và đưa ra quyết định.

SCG Home kế thừa nền tảng kinh nghiệm từ SCG – tập đoàn có hơn 100 năm phát triển trong lĩnh vực xây dựng và vật liệu xây dựng tại Thái Lan. Tại Thái Lan, SCG duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Thailand's Most Admired Company 2025–2026 của BrandAge trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, với 18 năm liên tiếp được ghi nhận ở vị trí số 1. SCG Home Việt Nam là chuỗi cửa hàng bán lẻ đầu tiên của SCG Home tại Việt Nam và là chuỗi cửa hàng thứ hai của hãng ở nước ngoài.