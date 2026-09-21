upGrad ra mắt MBA song ngữ chuyển đổi từ Golden Gate University

Kết hợp tiêu chuẩn học thuật Hoa Kỳ cùng mô hình song ngữ Anh – Việt linh hoạt, chương trình MBA từ upGrad và Golden Gate University mở ra giải pháp tiếp cận giáo dục quốc tế tối ưu dành cho người đi làm.

Ngày 17/9/2026, upGrad chính thức giới thiệu hình thức học song ngữ Anh – Việt cho chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) từ Golden Gate University (GGU). Chương trình được GGU đào tạo và cấp bằng theo hình thức trực tuyến, với upGrad là đối tác tuyển sinh chính thức.

Chương trình MBA của Golden Gate University bổ sung hình thức học song ngữ, cho phép người học chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Việt ngay trong bài giảng.

NGƯỜI VIỆT NGÀY CÀNG QUAN TÂM ĐẾN GIÁO DỤC SAU ĐẠI HỌC TẠI HOA KỲ

Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những điểm đến được người Việt lựa chọn khi theo đuổi giáo dục sau đại học. Theo báo cáo Open Doors 2025 của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), trong năm học 2024/2025, Việt Nam nằm trong nhóm năm quốc gia có số lượng người học tại các cơ sở giáo dục đại học Hoa Kỳ cao nhất. Số lượng sinh viên Việt Nam theo học bậc sau đại học cũng tăng 10,5% so với năm học trước.

Với người đã đi làm, hình thức học trực tuyến mang lại sự linh hoạt nhất định trong việc sắp xếp thời gian học bên cạnh công việc và các trách nhiệm cá nhân. Tuy nhiên, khi theo học các chương trình quốc tế, ngôn ngữ vẫn có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập, đặc biệt với những nội dung chuyên môn và tài liệu học thuật bằng tiếng Anh.

Thực tế này cũng được phản ánh qua cộng đồng hơn 2.000 học viên của upGrad tại Việt Nam, phần lớn là người đang đi làm. Theo phản hồi mà upGrad ghi nhận, bên cạnh giá trị của bằng cấp quốc tế, ngôn ngữ cũng là một yếu tố được người học quan tâm.

Buổi gặp gỡ học viên upGrad tại Việt Nam.

THÊM LỰA CHỌN NGÔN NGỮ, GIỮ NGUYÊN GIÁ TRỊ BẰNG CẤP

Dù áp dụng hình thức song ngữ linh hoạt, chương trình vẫn giữ trọn vẹn cấu trúc và chuẩn mực đào tạo quốc tế. Người học có thể chủ động chuyển đổi ngôn ngữ Anh - Việt trên các bài giảng trực tuyến và tài liệu nghiên cứu, đồng thời nhận tư vấn học thuật chi tiết khi cần thiết. Các bài kiểm tra và đánh giá vẫn được thực hiện bằng tiếng Anh, nhằm đảm bảo chuẩn đầu ra của chương trình MBA quốc tế.

Theo Golden Gate University, việc triển khai hình thức học song ngữ không làm thay đổi chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, phương thức đánh giá hay các tiêu chuẩn kiểm định. Người hoàn thành chương trình vẫn nhận bằng MBA do GGU cấp; chương trình được kiểm định bởi WASC Senior College and University Commission.

Được thành lập tại San Francisco từ năm 1901, Golden Gate University chú trọng đào tạo gắn với thực tiễn, với 80% giảng viên là những chuyên gia đang làm việc trong lĩnh vực họ đang giảng dạy. Trong năm học 2025–2026, 83% trong tổng số 4.933 người học của trường theo học các chương trình sau đại học.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH 13 THÁNG TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ AI

Kéo dài 13 tháng với 36 tín chỉ, chương trình MBA bao hàm toàn diện các trụ cột quản trị cốt lõi: từ Phân tích & Thiết kế Chiến lược, Lãnh đạo & Hành vi Tổ chức, Quản trị Marketing đến Báo cáo Tài chính và Phân tích Dữ liệu. Đáng chú ý, chương trình tiên phong tích hợp nhóm học phần AI Ứng dụng & Agentic AI, kết hợp cùng 6 định hướng chuyên ngành tuỳ chọn và khép lại bằng một đồ án tốt nghiệp thực chiến.

Hoàn thành chương trình, người học sẽ nhận bằng MBA chính quy do Golden Gate University cấp - văn bằng đạt kiểm định uy tín từ WASC. Chương trình đảm bảo đồng bộ 100% về đội ngũ giảng viên quốc tế, giáo trình và chuẩn mực học thuật so với chương trình gốc tại Hoa Kỳ.

Golden Gate University tại San Francisco, Hoa Kỳ, thành lập năm 1901.

Chia sẻ về định hướng triển khai, bà Myleeta Aga Williams, Giám đốc Điều hành upGrad International, nhấn mạnh: “Nhân sự tại Việt Nam có mục tiêu phát triển sự nghiệp rất rõ ràng. Sứ mệnh của chúng tôi là giúp họ tiếp cận nền giáo dục quốc tế chất lượng cao và chuyển hóa tri thức đó thành năng lực thực tiễn. Mô hình song ngữ mang đến thêm giải pháp tiếp thu linh hoạt, trong khi giá trị văn bằng và các chuẩn mực học thuật khắt khe vẫn được giữ nguyên.”

Khóa đầu tiên dự kiến khai giảng trong thời gian tới. Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại trang thông tin chính thức về Chương trình MBA Song ngữ Chuyển đổi.

Thành lập từ năm 2015, upGrad là tập đoàn công nghệ giáo dục (EdTech) hàng đầu Châu Á trong lĩnh vực giáo dục trực tuyến, đồng hành cùng người học từ bậc đại học đến các vị trí quản lý cấp cao. upGrad xây dựng hệ sinh thái đào tạo toàn cầu đa dạng, từ các chương trình đại học, đào tạo gắn liền với việc làm, du học đến bậc thạc sĩ, tiến sĩ và phát triển năng lực lãnh đạo.

Hiện nay, upGrad đã kết nối hơn 2 triệu người học tại hơn 100 quốc gia, hợp tác cùng 300+ trường đại học uy tín và khoảng 1.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới. Được đầu tư bởi các quỹ lớn như Temasek và IFC, cùng mạng lưới văn phòng tại Ấn Độ, Singapore, Việt Nam, Anh, Mỹ và Trung Đông, upGrad kết hợp giữa công nghệ độc quyền, nội dung đào tạo chuyên sâu và đội ngũ cố vấn đồng hành nhằm giúp người học hiện thực hóa mục tiêu sự nghiệp. Chi tiết tham khảo tại: www.upgrad.com.