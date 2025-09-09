Anlac Green Symphony - Khu đô thị pháp lý hoàn chỉnh, đón xu hướng đầu tư phía Tây Hà Nội

Pháp lý luôn là yếu tố được khách hàng và nhà đầu tư bất động sản quan tâm hàng đầu, bởi nó đảm bảo quyền lợi và giá trị tài sản thông qua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho nhà ở hoặc sổ đỏ cho đất nền.

Tại Khu đô thị Anlac Green Symphony, pháp lý minh bạch được đặt lên ưu tiên hàng đầu ngay từ những ngày đầu triển khai dự án.

Dự án đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định, từ giao đất, điều chỉnh quy hoạch, cấp phép xây dựng hạ tầng đến nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Tất cả được thực hiện minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình pháp luật, tạo nền tảng vững chắc cho uy tín của chủ đầu tư và sự an tâm của khách hàng.

Mọi thông tin về tiến độ pháp lý dự án đã được cập nhật đầy đủ trên website của Chủ đầu tư Anlac Group.

Đặc biệt, ngày 16/7/2025, UBND Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh giao đất cho dự án, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cấp sổ hồng cho từng sản phẩm, khẳng định tính minh bạch và an toàn pháp lý tuyệt đối.

THU HỒ SƠ CẤP SỔ HỒNG - BƯỚC NGOẶT KHẲNG ĐỊNH UY TÍN

Vào ngày 30/07/2025, Chủ đầu tư Anlac Group chính thức thông báo triển khai thu hồ sơ để thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng) cho các sản phẩm thuộc Khu đô thị Anlac Green Symphony theo đúng quy trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Đây là cột mốc quan trọng, không chỉ đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp cho cư dân mà còn mang lại sự an tâm với chứng thư pháp lý rõ ràng. Động thái này tiếp tục củng cố uy tín của chủ đầu tư và gia tăng sức hút của dự án trên thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội.

Anlac Green Symphony không chỉ nổi bật với pháp lý hoàn chỉnh mà còn sở hữu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn của một khu đô thị hiện đại. Tọa lạc trên trục đường Vành đai 3.5, dự án kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 7 trong tương lai và chỉ cách khu vực Mỹ Đình 10 phút di chuyển. Vị trí chiến lược giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các tiện ích hiện hữu như trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các trục giao thông huyết mạch.

Các căn biệt thự tại Anlac Green Symphony có pháp lý sở hữu lâu dài.

Với mật độ xây dựng chỉ 25,1%, dự án dành phần lớn diện tích cho cây xanh, cảnh quan và tiện ích. Hệ sinh thái xanh bao gồm 3 công viên chủ đề, 2 hồ điều hòa và 1 dòng sông nội khu, mang đến không gian sống trong lành, hiếm có. Cư dân được trải nghiệm chuỗi tiện ích đa dạng như chèo thuyền, bể bơi, sân chơi nước, khu vui chơi trẻ em, cắm trại, đạp xe… tạo nên một cuộc sống phong phú và đáng sống.

Đặc biệt, việc cấp phép xây dựng đồng loạt 4 trường học từ mầm non đến THPT Đoàn Thị Điểm ngay trong khuôn viên khu đô thị, trong đó có trường Tiểu học và THCS Đoàn Thị Điểm đã đi vào hoạt động từ T8/2025 thể hiện tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư. Hệ thống giáo dục đồng bộ là yếu tố quan trọng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cư dân và nâng tầm giá trị của khu đô thị.

Không chỉ có pháp lý hoàn chỉnh, Khu đô thị Anlac Green Symphony còn sở hữu không gian xanh hiếm có phía Tây Hà Nội.

CƠ HỘI ĐẦU TƯ TIỀM NĂNG - ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Với pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng đồng bộ và vị trí chiến lược, Anlac Green Symphony không chỉ là chốn an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn. Dự án đón đầu xu hướng phát triển mạnh mẽ của bất động sản phía Tây Hà Nội, nơi thị trường đang phân hóa rõ rệt. Giá trị tài sản được bảo chứng bằng sổ hồng, kết hợp với tiềm năng tăng giá nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, khiến dự án trở thành lựa chọn hàng đầu cho cả khách hàng mua ở thực và nhà đầu tư dài hạn.

Tập đoàn An Lạc, với hơn 23 năm năm kinh nghiệm phát triển đô thị, luôn đặt quyền lợi khách hàng làm trọng tâm. Sự minh bạch trong từng giai đoạn triển khai, từ giao đất, điều chỉnh quy hoạch, cấp phép xây dựng đến cấp sổ hồng, là minh chứng cho uy tín của chủ đầu tư. Hiện tại, khu đô thị đã hoàn thiện cảnh quan, tiện ích và được vận hành bởi đơn vị quản lý quốc tế CBRE, với hàng nghìn cư dân sinh sống, tạo nên cộng đồng văn minh và thịnh vượng.

Sở hữu Anlac Green Symphony vào thời điểm hiện tại là cơ hội “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Khách hàng đặt mua sẽ nhận ngay gói hoàn thiện sân vườn trị giá 200 triệu đồng, 1 cây vàng trị giá 120 triệu đồng, chiết khấu lên tới 10% giá trị sản phẩm, miễn phí quản lý 2 năm và cơ hội bốc thăm trúng ô tô trị giá 1 tỷ đồng. Với số lượng sản phẩm ngày càng hạn chế, đây là thời điểm vàng để sở hữu một bất động sản an toàn, bền vững và giàu tiềm năng.

Anlac Green Symphony không chỉ là khu đô thị đáng sống mà còn là lựa chọn đầu tư sáng giá, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho cả chủ sở hữu và cộng đồng cư dân.

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Đất Xanh Miền Bắc - 0917 61 2020

AHS Property - 0839798555.