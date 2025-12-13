Đảo Châu Âu Eco Central Park được vinh danh là “Dự án nhà ở phong cách nhất châu Á”

Tối 12/12, tại Bangkok (Thái Lan), ban tổ chức giải thưởng PropertyGuru Asia Property Awards đã vinh danh phân khu Đảo Châu Âu, Eco Central Park là “Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á” năm 2025.

ĐẢO CHÂU ÂU- DỰ ÁN NHÀ Ở PHONG CÁCH NHẤT CHÂU Á

Đảo Châu Âu có quy mô 33ha, là phân khu compound (khép kín) cao cấp bậc nhất đại đô thị Eco Central Park (rộng gần 200ha, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An).

Được phát triển bởi Ecopark - nhà phát triển bất động sản xanh, bền vững nhất Việt Nam, dự án gây ấn tượng với mật độ xây dựng chỉ 14%, phần diện tích còn lại dành cho cảnh quan mặt nước, cây xanh, tiện ích chăm sóc sức khoẻ và hạ tầng đô thị theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện nhà sáng lập Ecopark nhận giải thưởng “Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á” năm 2025 cho phân khu Đảo Châu Âu, Eco Central Park.

100% thiết kế biệt thự Đảo Châu Âu đều mở ra tầm view mặt nước lãng mạn, mỗi căn nhà mang nét đẹp kiến trúc, cảnh quan độc đáo và kiến tạo phong cách sống vượt trội. Điều này giúp Biệt thự Đảo Châu Âu vượt qua hàng trăm đối thủ khác để dành chiến thắng tại hạng mục vinh danh “Dự án nhà ở phong cách nhất châu Á 2025” do PropertyGuru Asia Property Awards 2025 vinh danh.

Đảo Châu Âu - Dự án Nhà ở Phong cách nhất Châu Á.

PropertyGuru Asia Property Awards là một trong những chương trình giải thưởng uy tín và lâu đời nhất trong lĩnh vực bất động sản tại châu Á, được tổ chức bởi PropertyGuru Group - Tập đoàn công nghệ bất động sản hàng đầu châu Á. Tất cả các hạng mục của PropertyGuru Asia Property Awards đều được thẩm định bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia quốc tế, thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt, minh bạch.

“Việc được vinh danh tại PropertyGuru Asia Property Awards là một sự ghi nhận đáng tự hào từ cộng đồng quốc tế dành cho Đảo Châu Âu nói riêng, nhà sáng lập Ecopark nói chung trong suốt hành trình hơn hai thập kỷ phát triển. Qua đó khẳng định giá trị mạnh mẽ của phong cách, kiến trúc, cảnh quan của biệt thự đảo Châu Âu không chỉ đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn vượt trội hơn so với những dự án trong khu vực Châu Á”, ông Nguyễn Thành Quang – Phó giám đốc kinh doanh Ecopark chia sẻ.

Phối cảnh nhánh đảo lấy cảm hứng từ hoa Violet.

Đảo Châu Âu bao quanh bởi mặt nước lãng mạn.

Là phân khu compound khép kín, giá trị của Đảo Châu Âu không chỉ nằm ở kích thước căn nhà mà nằm ở hệ sinh thái bao quanh với những giá trị vượt ra khỏi ranh giới căn nhà. Trong đó đặc biệt là lớp an ninh khép kín bên ngoài.

Đảo Châu Âu có 4 cổng an ninh, có camera giám sát tự động và an ninh tuần tra liên tục, nơi những người không thuộc về nơi này sẽ phải dừng lại, chỉ có chủ nhà mới được cho phép người khác bước qua cánh cổng Đảo Châu Âu. Đây là một trong những điều đắt giá nhất, được những chủ nhân thành đạt đánh giá cao để đảm bảo một cuộc sống được bảo mật, khép kín, riêng tư.

DÒNG SẢN PHẨM SIGNATURE CỦA NHÀ SÁNG LẬP ECOPARK

Biệt thự đảo là dòng sản phẩm đặc trưng, mang tuyên ngôn thương hiệu của Nhà sáng lập Ecopark vì luôn có quy hoạch không gian vượt trội nhờ vào thiết kế mặt nước bao quanh các nhánh đảo, vừa tạo sự riêng tư biệt lập, vừa tăng giá trị cảnh quan và trải nghiệm sống khi sở hữu tầm view mặt nước bình yên.

Với lợi thế toạ lạc bên dòng sông Lam, sở hữu trục cảnh quan mặt nước nội khu rộng lớn, lên đến 21ha, Nhà sáng lập Ecopark dành tâm huyết phát triển 3 phân khu biệt thự đảo mang 3 đặc trưng riêng biệt. Bên cạnh nét đẹp cổ điển của Đảo Châu Âu, phân khu biệt thự đảo Central Island vừa được ra mắt lại mang đến vẻ đẹp của sự hiện đại, trẻ trung và là đảo duy nhất ở trung tâm đại đô thị.

Vẫn theo đuổi nguyên tắc quy hoạch compound khép kín và biệt lập dành cho những phân khu theo đuổi sự hoàn hảo dịch vụ, tiện ích, Central Island là sự kết hợp giữa tiện nghi trung tâm và biệt lập khép kín compound.

Biệt thự đảo Central Island là dòng sản phẩm đặc trưng của nhà sáng lập Ecopark.

Với quy mô 22ha, Central Island nằm tại trung tâm đô thị Eco Central Park, tiếp giáp các đại lộ Hùng Vương rộng 40m, đại lộ Âu Cơ rộng 34m, đại lộ Central Island rộng 29m, đường Hồ Thiên Nga và đường Vịnh Đảo rộng 24,5m giúp cư dân dễ dàng tiếp xúc với những tiện ích lân cận đã hiện hữu.

Nằm tại vị trí trung tâm nhưng biệt thự đảo có được sự biệt lập nhờ cách quy hoạch mặt nước bao quanh. Không chỉ tạo cảnh quan, mặt nước còn tạo thành đường biên mềm ngăn cách Central Island với các phân khu lân cận. Sau đường biên mềm là cổng ra vào được siết chặt với an ninh canh gác 24/7 kết hợp hệ thống camera. Trong nội khu, nhân viên an ninh được bố trí tuần tra để đảm bảo an toàn, riêng tư của cư dân.

Cảnh quan mặt nước, cây xanh vượt trội tại Central Island.

Qua các lớp an ninh chuyên biệt, cư dân trở về nhà trong sự tiện nghi, hiện đại của hệ thống tiện ích nội khu. Từ nhà, trẻ nhỏ chỉ cần bước chân ra vườn là đến sân chơi. Người lớn có đường dạo riêng, khu thể thao, phòng gym, yoga, đặc biệt là bể bơi bốn mùa nằm trong clubhouse rộng 2.750m2 phục vụ riêng cho cư dân biệt thự đảo.

Clubhouse rộng 2.750m2 tại Central Island.

Biệt thự đảo cũng được thiết kế sở hữu các khu vườn chủ đề. Trong đó, Vườn Trẻ Em là không gian an toàn liên kết khoảng sân chơi cho con trẻ thỏa thích chạy nhảy, khám phá các hoạt động ngoài trời nhưng không rời tầm mắt của bố mẹ.

Vườn Thư Giãn mang đến không gian đường dạo, góc vườn trà, vườn cờ cho người lớn tuổi có những kết nối cộng đồng cần thiết để sống vui, sống khỏe. Vườn Thể Thao mang đến các hoạt động tràn đầy năng lượng, phù hợp cho cư dân kết nối cộng đồng khi cùng tham gia các hoạt động thể thao, giao lưu gắn kết với nhau.

Sau tất cả những chuẩn mực về quy hoạch, kiến trúc và triết lý sống được chắt lọc một cách khắt khe, Đảo Châu Âu hay biệt thự đảo Central Island không đơn thuần là những sản phẩm bất động sản cao cấp tại Nghệ An, mà là tuyên ngôn giá trị của nhà sáng lập Ecopark về một chuẩn mực sống khác biệt.

Sự đắt giá của dòng sản phẩm signature không nằm ở quy mô hay độ hiếm thuần túy, mà ở khả năng kiến tạo một không gian sống biệt lập giữa lõi đô thị, nơi thiên nhiên, mặt nước và kiến trúc hòa quyện để nuôi dưỡng Thân – Tâm – Trí. Đó là giá trị dành cho một thế hệ chủ nhân không tìm kiếm sự phô trương, mà lựa chọn một di sản sống bền vững, riêng tư, chuẩn bị chuyển giao cho thế hệ kế tiếp để trường tồn cùng thời gian.