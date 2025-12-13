Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ 4 dự án đường bộ cao tốc

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 4 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm. Mục tiêu là xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt về giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hoàn thành, thông tuyến theo đúng cam kết tiến độ...

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 12307/VPCP-CN ngày 11/12/2025 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 4 dự án đường bộ cao tốc gồm: Tuyên Quang – Hà Giang đoạn qua tỉnh Hà Giang (nay là tỉnh Tuyên Quang), Tuyên Quang – Hà Giang đoạn qua tỉnh Tuyên Quang (cũ), Đồng Đăng – Trà Lĩnh và Hữu Nghị – Chi Lăng.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Xây dựng và kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra số 05, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận việc lãnh đạo Chính phủ đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra hiện trường và ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Các địa phương liên quan cũng đã có văn bản đăng ký khánh thành, thông xe hoặc khởi công các dự án vào dịp 19/12/2025.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, đến nay các dự án vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật. Một số nội dung đã phải lùi tiến độ nhiều lần nhưng vẫn chưa hoàn thành, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch chung đã cam kết.

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành các dự án theo đúng kế hoạch, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại kéo dài.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, mỏ vật liệu và bãi đổ thải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Tuyên Quang và Lạng Sơn được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý và giải quyết triệt để các vướng mắc. Đồng thời, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Cụ thể, trước ngày 18/12/2025, tỉnh Tuyên Quang phải hoàn thành việc di dời 3 vị trí đường điện còn lại. Tỉnh Lạng Sơn hoàn thành di dời các hộ dân còn lại và giải quyết dứt điểm nguyên nhân người dân cản trở thi công tại Dự án Đồng Đăng – Trà Lĩnh; đồng thời hoàn thành di dời các vị trí đường điện và bàn giao mặt bằng bãi đổ thải còn lại tại Dự án Hữu Nghị – Chi Lăng.

Về tổ chức thi công, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, tư vấn và nhà thầu tập trung cao độ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực và quyết tâm hơn nữa để hoàn thành, thông tuyến các dự án trước ngày 19/12/2025, bảo đảm chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và Lạng Sơn được giao kiểm tra, rà soát kỹ quy trình, trình tự, thủ tục, điều kiện nhằm bảo đảm việc khánh thành, thông xe, khởi công và động thổ các dự án trong dịp 19/12/2025 được thực hiện đúng quy định của pháp luật.