Khải Hoàn Land - Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á năm 2025

Vươn tầm thương hiệu trên bản đồ bất động sản khu vực, Tập đoàn Khải Hoàn Land vừa được vinh danh Nhà phát triển Bất động sản đột phá Đông Nam Á năm 2025 tại lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards năm nay.

Được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) vào tối ngày 11/12, lễ trao giải Dot Property Southeast Asia Awards quy tụ hàng trăm khách mời gồm lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản (BĐS), chuyên gia, nhà đầu tư và đại diện truyền thông đến từ khắp Đông Nam Á.

Đây là giải thưởng bất động sản quốc tế danh giá, tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong, những dự án dẫn dắt xu hướng, kiến tạo diện mạo mới cho thị trường bất động sản Đông Nam Á. Giải thưởng năm nay trải rộng trên nhiều hạng mục, trong đó đặc biệt chú trọng các tiêu chí quyết định sức bật của doanh nghiệp trong chu kỳ mới như tăng trưởng bền vững, khả năng đổi mới sáng tạo, năng lực phát triển dự án và mức độ đóng góp cho xã hội, cộng đồng...

Vượt qua các tiêu chí đánh giá khắt khe của hội đồng thẩm định quốc tế, Tập đoàn Khải Hoàn Land được vinh danh Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á năm 2025 (Breakthrough Residential Developer Southeast Asia 2025) vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình phát triển với những đóng góp tích cực cho thị trường và cộng đồng.

Khải Hoàn Land – Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á 2025.

VỮNG VÀNG NỘI LỰC – SẴN SÀNG BỨT PHÁ CÙNG CHU KỲ MỚI

Với gần 20 năm phát triển cùng thị trường, Khải Hoàn Land được biết đến là thương hiệu bất động sản uy tín - đối tác chiến lược đồng hành cùng hàng loạt tập đoàn lớn trong và ngoài nước như Vinhomes, T&T Group, Five Star Group, GS E&C, Masterise Homes, Keppel, VinaCapital, CapitaLand, Khang Điền, Sơn Kim Land… trong hành trình mang đến tổ ấm lý tưởng, tài sản giàu tiềm năng sinh lời cho hàng trăm ngàn khách hàng – nhà đầu tư.

Cùng với chiến lược phát triển bền vững, tiềm lực vững vàng, sự phục hồi tích cực của thị trường bất động sản Việt Nam năm qua là động lực giúp doanh nghiệp ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng. Tiêu biểu, doanh thu – lợi nhuận năm 2025 của Khải Hoàn Land tăng trưởng mạnh nhất trong những năm qua, tập đoàn hoàn thành chỉ tiêu cả năm chỉ sau 9 tháng hoạt động.

Trong năm, dự án Khải Hoàn Prime do Tập đoàn phát triển đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, tiến tới ký hợp đồng mua bán trong tháng 12 này. Được biết, Khải Hoàn Prime đã xây dựng đến tầng 11 và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, tốc độ trung bình 8–10 ngày hoàn thiện một sàn cho cả ba tháp, đảm bảo về đích đúng hạn trong quý 1/2027.

Khải Hoàn Prime – dự án chủ lực trong năm nay của Khải Hoàn Land đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, Khải Hoàn Land không ngừng mở rộng quỹ đất tại các tỉnh thành hội tụ cả giá trị tăng trưởng cao và hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ. Các dự án nằm trong quỹ đất đang sở hữu được đẩy nhanh tiến độ pháp lý, hứa hẹn ra mắt trong thời gian sớm nhất.

Không chỉ vậy, hai thành viên của Tập đoàn là Khải Minh Land và Solution tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ đẩy mạnh mảng môi giới bất động sản. Trong năm, hai thành viên chủ lực này tăng cường quan hệ hợp tác, tham gia phân phối và giành được nhiều thành tích đáng kể tại các dự án nổi bật trên thị trường như Orchard Heights - Orchard Grand và Orchard Mansion của Sycamore, Lumiere Midtown, The Privé, dự án SpringVille, Tháp Cove & Lagoon của Eaton Park, Gladia By The Waters,...

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÌ CỘNG ĐỒNG

Song hành với các hoạt động kinh doanh, Khải Hoàn Land tích cực triển khai các chương trình vì cộng đồng như trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn, hiến máu nhân đạo, trao tặng Ghế đá danh ngôn, trao tặng Tủ sách Khải Hoàn, tổ chức Hành trình Xanh Khải Hoàn Land cùng nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt… qua đó phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp, lan tỏa giá trị nhân văn, chung tay vun đắp một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Từ những bước tiến vững chắc trong năm 2025, Khải Hoàn Land đang bước vào quỹ đạo tăng trưởng bứt phá. Nối dài chuỗi giải thưởng đã đạt được trong năm nay như Nhà phát triển bất động sản tốt nhất miền Nam năm 2025 (Dot Property Awards), Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025 (HR Asia Awards) - Danh hiệu Nhà phát triển bất động sản đột phá Đông Nam Á 2025 không chỉ ghi nhận thành tựu của một năm mà còn phản ánh cả hành trình nỗ lực, chuyên tâm với chiến lược phát triển dài hạn của Khải Hoàn Land, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển toàn diện và bền vững.