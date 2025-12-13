Thứ Bảy, 13/12/2025

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng nhà cho 12 hộ dân ở Khe Sanh trước 31/12

Hà Lê

13/12/2025, 23:29

Sau khi phê bình việc chậm khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương khẩn trương áp dụng tình trạng khẩn cấp, tập trung nguồn lực, phối hợp các bộ, ngành liên quan, dứt khoát hoàn thành xây dựng lại nhà ở an toàn cho 12 hộ dân trước ngày 31/12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ ngành và tỉnh Quảng Trị về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục hậu quả bão lũ vừa qua - Ảnh: VGP

Chiều 13/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị về tình hình triển khai “Chiến dịch Quang Trung” – chiến dịch thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Cuộc làm việc diễn ra sau khi ngày 9/12, tại một cuộc họp liên quan đến “Chiến dịch Quang Trung”, Thủ tướng đã phê bình nghiêm khắc tỉnh Quảng Trị do chậm trễ trong việc sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho 12 hộ dân tại xã Khe Sanh có nhà bị hư hỏng nặng do thiên tai, khiến người dân vẫn phải đi ở tạm.

ÁP DỤNG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP, TẬP TRUNG XỬ LÝ DỨT ĐIỂM TẠI KHE SANH

Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, trong năm 2025, địa phương liên tiếp chịu tác động của nhiều đợt thiên tai, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Toàn tỉnh có 21 người chết, 10 người mất tích, 24 người bị thương; tổng thiệt hại kinh tế ước tính trên 2.500 tỷ đồng.

Trong đợt mưa lũ từ ngày 16 đến 22/11/2025, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra sạt lở bờ suối tại xã miền núi Khe Sanh, ảnh hưởng trực tiếp đến 12 hộ dân có nhà ở khu vực nguy hiểm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo tỉnh đã thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường để động viên, thăm hỏi người dân và chỉ đạo các biện pháp khắc phục ban đầu.

Thủ tướng yêu cầu trước mắt Quảng Trị tập trung nguồn lực để khắc phục sạt lở, khôi phục chỗ ở cho 12 hộ dân tại Khe Sanh - Ảnh: VGP
Thủ tướng yêu cầu trước mắt Quảng Trị tập trung nguồn lực để khắc phục sạt lở, khôi phục chỗ ở cho 12 hộ dân tại Khe Sanh - Ảnh: VGP

UBND xã Khe Sanh đã tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ 12 hộ dân đến nơi ở tạm an toàn, bảo đảm các điều kiện sinh hoạt thiết yếu như điện, nước, vệ sinh, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Đồng thời, địa phương cũng xây dựng phương án tái định cư, đề xuất hai vị trí trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, qua làm việc, trao đổi với chính quyền các cấp, cả 12 hộ dân đều bày tỏ nguyện vọng được sửa chữa, xây dựng lại nhà ở tại vị trí cũ. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở nhằm kịp thời quản lý, triển khai các biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc triển khai khảo sát, thiết kế phương án khắc phục gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp, khu vực sạt lở khó tiếp cận, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình thăm dò, giám sát hiện trường. Đây là nguyên nhân chính khiến tiến độ triển khai chậm hơn so với yêu cầu đặt ra.

Để xử lý trước mắt và lâu dài, tỉnh Quảng Trị đã tạm cấp 10 tỷ đồng phục vụ công tác khảo sát, xây dựng phương án và đầu tư công trình chống sạt lở, nhằm ổn định đời sống cho người dân, bảo vệ các công trình công cộng, đặc biệt là tuyến đường trung tâm xã Khe Sanh.

Ngày 11/12/2025, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp dự án xây dựng kè chống sụt lún đường Hùng Vương tại thôn 3A, xã Khe Sanh, dự kiến hoàn thành vào ngày 20/1/2026.

HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NHÀ CHO CÁC HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ với những mất mát mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phải gánh chịu trong các đợt mưa lũ vừa qua. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương địa phương đã hoàn thành sửa chữa các nhà bị hư hỏng dưới 30%, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, sản xuất và kinh doanh.

Tuy nhiên, Thủ tướng bày tỏ không hài lòng về việc chậm trễ trong chăm lo chỗ ở cho 12 hộ dân tại xã Khe Sanh có nhà bị sập, hư hỏng nặng. Thủ tướng nhấn mạnh, trong những tình huống khó khăn, cấp bách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, việc xử lý không được chần chừ, phải đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để hành động kịp thời.

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: VGP
Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan đánh giá lại toàn bộ tình hình, áp dụng đầy đủ tình trạng khẩn cấp, tập trung mọi giải pháp cần thiết.

Mục tiêu được Thủ tướng đặt ra là dứt khoát hoàn thành việc xây dựng lại nhà ở an toàn cho toàn bộ 12 hộ dân tại xã Khe Sanh trước ngày 31/12/2025, bảo đảm người dân sớm ổn định đời sống, không còn phải đi ở nhờ.

Cùng với tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng điều động lực lượng công binh tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng nhà ở cho người dân; đồng thời nghiên cứu giải pháp thoát nước, gia cố toàn bộ khu vực sạt lở để xử lý triệt để, bền vững trong dài hạn.

Thủ tướng lưu ý, xã Khe Sanh là địa bàn có truyền thống lịch sử cách mạng, từng chịu nhiều tổn thất trong chiến tranh, nay tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Do đó, cùng với việc bảo đảm chỗ ở an toàn, địa phương cần quan tâm tạo sinh kế, việc làm, giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối nguồn lực, tỉnh cần kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp.

Trên tinh thần kịp thời, chính xác, khả thi và hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần; đồng thời khẩn trương khôi phục các hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, bệnh viện, trạm y tế, trụ sở làm việc; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai “Chiến dịch Quang Trung”. Theo báo cáo, trong số hơn 1.600 nhà bị sập, cuốn trôi hoàn toàn phải xây dựng lại, sau 10 ngày đã có 1.535 nhà được khởi công, trong đó 469 nhà đã hoàn thành. Với hơn 34.000 nhà cần sửa chữa, đến nay đã sửa chữa xong trên 31.950 nhà; nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành chiến dịch sớm hơn kế hoạch.

Thủ tướng cho biết, từ đầu năm đến nay, Trung ương đã hỗ trợ các địa phương 7.144 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ, việc thực hiện các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ, nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hiệu quả, đúng mục tiêu.

Chính phủ yêu cầu tăng tốc điều hành, tạo đà thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026

19:03, 13/12/2025

Chính phủ yêu cầu tăng tốc điều hành, tạo đà thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026

19:03, 13/12/2025

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa sắp được trình Chính phủ

23:50, 12/12/2025

Nghị định xử phạt trong lĩnh vực tài sản mã hóa sắp được trình Chính phủ

23:50, 12/12/2025

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 7, năm 2025.

11:41, 10/12/2025

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 7, năm 2025.

11:41, 10/12/2025

Bổ sung quy định cho vay lại vốn ODA với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Bổ sung quy định cho vay lại vốn ODA với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 317/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Nghị định mới có bổ sung quy định riêng đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập tự chủ tài chính, đồng thời làm rõ cơ chế bảo đảm tiền vay...

Cụ thể hóa cơ chế chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt trọng điểm

Cụ thể hóa cơ chế chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt trọng điểm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 319/2025/NĐ-CP quy định chi tiết nội dung, trình tự, thủ tục, thẩm quyền triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt về phát triển khoa học, công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đối với công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực đường sắt, theo các Nghị quyết của Quốc hội...

Chính phủ yêu cầu tăng tốc điều hành, tạo đà thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026

Chính phủ yêu cầu tăng tốc điều hành, tạo đà thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2026

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 406/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 11/2025, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, tăng tốc, bứt phá trong điều hành, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2025, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2026.

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, đẩy mạnh tiêu dùng dịp Tết

Khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất, đẩy mạnh tiêu dùng dịp Tết

Trước tác động nghiêm trọng của các đợt thiên tai, bão lũ lịch sử thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân, đồng thời đẩy mạnh tiêu dùng, bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ phục vụ Tết Nguyên đán và năm mới 2026.

Thể chế, pháp luật phải trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia

Thể chế, pháp luật phải trở thành năng lực cạnh tranh quốc gia

Sáng 13/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021–2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026–2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả ngành Tư pháp trong nhiệm kỳ qua và xác định các định hướng, nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn tới.

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

1

Tây Ninh tăng tốc hoàn thiện hạ tầng logistics, củng cố chuỗi cung ứng nông - thủy sản

Đầu tư

2

Bổ sung quy định cho vay lại vốn ODA với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Đầu tư

3

Cụ thể hóa cơ chế chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt trọng điểm

Đầu tư

4

Hà Nội chính thức vận hành hệ thống camera AI và trung tâm điều khiển giao thông thông minh

Đầu tư

5

Giá bán vàng miếng SJC xô đổ mọi kỷ lục, vượt mốc 156 triệu đồng/lượng

Tài chính

