Giá bán vàng miếng SJC xô đổ mọi kỷ lục, vượt mốc 156 triệu đồng/lượng

Trong ngày 13/12, giá mua, bán vàng miếng trên thị trường tăng phổ biến 700 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua, đưa giá vàng miếng SJC bán ra chạm mốc 156,3 triệu đồng/lượng. Bám sát đà tăng, giá vàng nhẫn cũng tăng tới 1 triệu đồng mỗi lượng...

Đóng cửa phiên cuối tuần (13/12), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Giá vàng miếng bán ra chốt phiên đồng loạt thiết lập vùng đỉnh mới ở mức 156,3 triệu đồng/lượng

Sau khi tăng 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (12/12), mở cửa phiên sáng nay, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm tiếp tục tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Các thương hiệu trên đều niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 154,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 156,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên.

Trong tuần (8 –13/12), giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn ghi nhận xu hướng tăng. So với giá chốt phiên đầu tuần (8/12), giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các thương hiệu đều ghi nhận mức tăng phổ biến là 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào và giá bán ra tăng lần lượt 1,3 triệu đồng/lượng và 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên đầu tuần.

Cùng mức tăng trên, mở cửa phiên sáng. Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cùng niêm yết giá bán vàng miếng SJC ở mức 156,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 154,4 triệu đồng và 153,3 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng là đơn vị duy nhất ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với chiều mua nhưng chỉ ghi nhận 1 nhịp tăng đối với chiều bán trong phiên hôm nay.

Mở cửa phiên, Mi Hồng vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 154,2 triệu – 155,6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, doanh nghiệp này tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, niêm yết ở mức 154,8 triệu – 156,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Mở cửa phiên chiều, sau khi tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giữ nguyên chiều bán, Mi Hồng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên ở mức 155 triệu – 156,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy trong phiên 13/12, Mi Hồng ghi nhận tổng mức tăng là 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong năm 2025. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng tăng giá cũng hiện hữu trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9” với mức tăng dao động từ 500 nghìn – 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một doanh nghiệp điều chỉnh giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với giá giao dịch vàng nhẫn trong phiên hôm nay (13/12).

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 143,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên hôm qua (12/12).

Tuy nhiên, chỉ sau gần 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán ở mức 142,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng. Mở cửa phiên chiều, Ngọc Thẩm tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên.

So với giá chốt phiên đầu tháng (8/12), giá vàng nhẫn tại thương hiệu này vẫn tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Đồng thời, đây cũng là mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường trong tuần qua.

Trong khi đó, sau khi tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/12, Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 151,1 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên. So với giá chốt phiên 8/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều và có mức điều chỉnh cao nhất trên thị trường.

Tương tự, tại DOJI và PNJ, chốt phiên, hai thương hiệu này đều niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 151,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 154,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI và PNJ tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/12 và tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên đầu tuần.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 8/12 so với phiên 13/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu vẫn đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151,8 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 154,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên 12/12.

Tuy nhiên, sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 152,5 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn lại giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 152,3 triệu – 155,3 triệu đồng/lượng. Sang phiên chiều, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi và duy trì ổn định đến hết phiên.

Như vậy trong phiên 13/12, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận tổng mức tăng là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều và so với giá chốt phiên 8/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Sau hai nhịp tăng giảm đan xen trong phiên 13/12, giá mua, bán vàng nhẫn chốt phiên tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết ở mức 152,3 triệu – 155,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. So với chốt phiên 8/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, đây là thương hiệu duy nhất ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên 13/12 với tổng mức tăng là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý vẫn giữ nguyên giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,8 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 153,8 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 12/12.

Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này ghi nhận 3 lần tăng liên tiếp với tổng mức tăng là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên không thay đổi đến khi chốt phiên.

So với chốt phiên 8/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng.