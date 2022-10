Áp lực gia tăng khi gần 59.0000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn trong Quý 4/2022

Báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu vừa công bố, Vndirect ước tính, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong Q4/2022 đạt mức 58.840 tỷ đồng, giảm 9,1% so với quý trước và tăng 87,7% so với cùng kỳ.

Thống kê chỉ bao gồm các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ năm 2019 tới nay và không bao gồm các doanh nghiệp phát hành đã thực hiện mua lại trái phiếu trước thời gian đáo hạn. Ước tính có khoảng 142.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đã được mua lại trong 9T22.

Trong quý 4, Bất động sản tiếp tục là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 34,1% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riếng lẻ trong quý, tương đương 20.071 tỷ đồng giảm 40,3% so với quý Q3/22, tăng 65,2% so với cùng kỳ. Các doanh nghiệp bất động sản có giá trị đáo hạn cao nhất trong Quý 4 bao gồm: Công ty CP Tập đoàn Sunshine (bao gồm các công ty con) (3.000 tỷ đồng), Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (3.000 tỷ đồng) và Công ty CP Bách Hưng Vương (2.980 tỷ đồng).

Tài chính – Ngân hàng là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn thứ hai với 32,9% tổng giá trị đáo hạn trong Q4/22, tương đương 19.365 tỷ đồng giảm 19,4% so với Q3/22, tăng 130,1% so với cùng kỳ. Các tổ chức tài chính có giá trị đáo hạn cao nhất trong Q4/22 gồm: Techcombank 4.500 tỷ đồng, VIB 3.000 tỷ đồng và VPB 1.950 tỷ đồng.

Các ngành khác chiếm 33,0% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong Q4/22, đạt 19.404 tỷ đồng (+175,8% sv Q3/22, +80,0% svck). Các doanh nghiệp ngoài nhóm bất động sản và Tài chính - Ngân hàng có giá trị đáo hạn cao nhất gồm: Công ty CP TNHH Sản xuất và Kinh Doanh Vinfast (9.010 tỷ đồng), Công ty CP Wealth Power (2.880 tỷ đồng) và Công ty CP Tập đoàn Sovico (2.100 tỷ đồng).

Sự kiện điều tra lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt gần đây do những sai phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp thể hiện những nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc làm trong sạch thị trường vốn.

Bên cạnh đó, qua nhiều lần dự thảo thì vào ngày 16/09/2022, Nghị định 65/2022/NĐ-CP bổ sung sửa đổi cho Nghị định 153 về chào bán trái phiếu riêng lẻ đã chính thức được ban hành. Điều này là một điểm tích cực đối thị trường vốn trong dài hạn vì Nghị định 65 tuy mang định hướng thắt chặt hơn so với nghị định cũ nhưng cũng đã nới lỏng hơn ở một số quy định so với những dự thảo được lấy ý kiến trước đó.

Tuy nhiên, các thành viên thị trường gồm doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp tư vấn và nhà đầu tư cần thời gian để điều chỉnh cho phù hợp với những quy định mới.

Vì vậy, thị trường trái phiếu doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ tiếp tục trầm lắng trong một vài quý tới.

Về phía cung, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể phục hồi trở lại từ nửa cuối năm 2023. Nghị định 65 mới cho phép các doanh nghiệp được phát hành trái phiếu doanh nghiệp với mục đích cơ cấu nợ. Đây là một trong những điểm trọng yếu theo hướng nới lỏng hơn, giúp các doanh nghiệp với mục đích tái cơ cấu nợ (theo đúng quy định) vẫn có thể tiếp cận được với kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Về phía cầu, số lượng nhà đầu tư chuyên nghiệp đủ điều kiện sẽ sụt giảm trong ngắn hạn.