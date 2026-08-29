Từ Jackson Hole, Chủ tịch Fed phát tín hiệu tăng lãi suất

Không còn lấp lửng, ông Warsh cảnh báo rõ ràng hơn rằng tình trạng lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ có thể buộc Fed phải tăng lãi suất...

Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát biểu tại Jackson Hole ngày 28/8 - Ảnh chụp màn hình.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh đã sử dụng bài phát biểu tại Jackson Hole vào ngày thứ Sáu (28/8) để phản bác những lời chỉ trích trước đó cho rằng cuộc họp báo tháng hồi tháng 7 của ông đã gây ra nhiều sự khó hiểu trên thị trường tài chính.

Lần này, ông Warsh cảnh báo rõ ràng hơn rằng tình trạng lạm phát dai dẳng trong nền kinh tế Mỹ có thể buộc Fed phải tăng lãi suất.

Hai cuộc họp báo đầu tiên của ông Warsh trên cương vị Chủ tịch Fed, diễn ra sau cuộc họp tháng 6 và tháng 7 của ngân hàng trung ương này, đã khiến thị trường hoang mang về quan điểm của ông đối với lộ trình lãi suất. Sự thiếu rõ ràng đó đã thúc đẩy các nhà giao dịch bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn dài dài hạn để phòng ngừa rủi ro.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu được đặc biệt quan tâm tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, bang Wyoming, ông Warsh cho thấy ông đã lắng nghe những ý kiến chỉ trích đó. Dựa trên cách lý giải dữ liệu giá cả theo quan điểm riêng của mình, ông đã phát đi tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về khả năng sắp tăng lãi suất nếu tình hình lạm phát không được cải thiện.

BÀI PHÁT BIỂU “DIỀU HÂU”

Theo hãng tin CNBC, các đánh giá về nền kinh tế Mỹ mà ông Warsh đưa ra ở Jackson Hole được giới phân tích nhận định là mang màu sắc "diều hâu" - phản ánh sự ủng hộ thắt chặt chính sách tiền tệ - hơn so với hồi tháng 7.

Ông Warsh khẳng định việc ứng phó với sự leo thang của giá cả cần phải được đặt ở vị trí trọng tâm trong công việc của Fed và nhận định rằng điều kiện tài chính hiện không mang tính thắt chặt trên diện rộng. Nhận định này của ông Warsh về lãi suất cũng là một sự thay đổi so với cuộc họp báo tháng 7 - thời điểm ông cho rằng điều kiện tài chính còn chưa đồng đều.

Dù vậy, Chủ tịch Fed khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chiến lược cố tình tạo ra sự mơ hồ về chính sách của Fed. "Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Đó mới là thước đo thực sự về uy tín của chúng tôi”, ông Warsh nói, qua đó bác bỏ những ý kiến phê bình lan rộng cho rằng ông đã có màn thể hiện ít đáng tin cậy trong cuộc họp báo hồi tháng 7.

Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào giữa tháng 9, và ông Warsh không phát tín hiệu gì về lãi suất trong cuộc họp tới. Tuy nhiên, ông đã đi sâu vào giải đáp một số ý kiến chỉ trích nhắm vào ông trong thời gian gần đây.

Một trong những chỉ trích gay gắt nhất tập trung vào cách ông Warsh mô tả sứ mệnh cốt lõi của Fed là đánh giá và ứng phó với lạm phát.

Fed cam kết duy trì lạm phát ở mức 2% trong dài hạn, dựa trên thước đo là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE). Một số nhà kinh tế đã hiểu những câu trả lời có phần thiếu rõ ràng của ông Warsh trong cuộc họp báo tháng 7 theo hướng cho rằng ông muốn thay đổi mục tiêu này, ngay cả khi lạm phát vẫn đang ở mức cao.

Theo dữ liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố tuần này, lạm phát PCE trong tháng 7 là 3,7%.

Tại hội nghị Jackson Hole, ông Warsh tái khẳng định cam kết duy trì mục tiêu PCE ở mức 2%, gọi đây là một "mục tiêu cố định, vững chắc".

Ngoài ra, ông Warsh đưa ra các ví dụ về việc sử dụng nhiều thước đo lạm phát khác nhau để đi đến kết luận rằng tình trạng giá cả tăng cao là vấn đề đáng lo ngại. Ông đề cập đến các thành phần cấu thành nên lạm phát PCE, cho biết 54% thành phần của chỉ số PCE có mức lạm phát hàng năm trên 3% trong 12 tháng qua, và con số này là 49% trong 6 tháng qua.

Ông Warsh mô tả các số liệu này thấp hơn mức lạm phát trong giai đoạn đại dịch Covid-19, nhưng vẫn cao hơn xu hướng dài hạn - một dấu hiệu cho thấy ông tin rằng Fed có thể cần phải tăng lãi suất.

Ông Warsh cũng đề cập đến một thước đo lạm phát khác là chỉ số giá tiêu dùng (CPI), hiện đang ở mức 3,4%.

"Không có thước đo nào là hoàn hảo, nhưng tất cả đều cho thấy cùng một thực trạng là lạm phát đang ở mức cao hơn mục tiêu 2% của chúng tôi”, ông nói.

Giới phân tích đánh giá tuyên bố này của ông Warsh thể hiện quan điểm rõ ràng và sắc bén hơn về các chỉ số lạm phát so với những gì ông từng chia sẻ trước đây. Ông nhận thấy mỗi thước đo lạm phát phổ biến đều có những hạn chế riêng, nhưng tin rằng Fed có thể tổng hợp thông tin từ tất cả các chỉ số đó để có cái nhìn toàn diện về diễn biến giá cả. Và vào lúc này, ông đang lo ngại về tình trạng giá cả leo thang.

“Đa số các đồng nghiệp của tôi và bản thân tôi đều cho rằng phương án khôn ngoan hơn là chờ đợi thêm thông tin trong khoảng thời gian giữa các kỳ họp”, ông nói.

RỦI RO XUNG ĐỘT VỚI TỔNG THỐNG TRUMP

Ông Warsh còn phản hồi một ý kiến chỉ trích khác về cách điều hành của ông hồi tháng 7 cho rằng ông sẽ không khẩn trương sử dụng công cụ lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tổng thống Donald Trump - người từng công khai mong muốn lãi suất thấp hơn - chính là người đã chọn ông Warsh cho ghế Chủ tịch Fed. Tại hội nghị Jackson Hole, ông Warsh đã khẳng định rõ ràng: “lãi suất ngắn hạn là công cụ chủ chốt để đạt được mục tiêu kép” của Fed về kiểm soát lạm phát và hỗ trợ thị trường lao động.

Ông Warsh cũng nhắc lại rằng Fed đang theo dõi sát sao các diễn biến trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng chưa sẵn sàng đưa ra hành động cụ thể dựa trên các yếu tố đó.

Một nhóm công tác của Fed đang nghiên cứu về việc ứng dụng AI và tác động kinh tế của công nghệ này, và đã đưa ra những kết quả nghiên cứu đáng khích lệ nhưng cho đến nay, những kết quả đó vẫn “chưa ảnh hưởng đến các quyết định mà chúng tôi đưa ra trong bối cảnh chính sách hiện tại” - ông Warsh cho biết.

Cách tiếp cận của ông Warsh đối với AI là một phần trong nỗ lực điều chỉnh lại quan điểm tổng thể mà ông từng nhấn mạnh khi vận động cho vị trí Chủ tịch Fed vào năm 2025.

Trước đây, ông cho rằng những tiến bộ về AI có thể là lý do để cắt giảm lãi suất. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ông Trump về việc hạ lãi suất. Ông cũng từng nhận định rằng việc thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed sẽ là cơ sở để giảm lãi suất.

Nhưng hiện tại, ông Warsh cho thấy các yếu tố liên quan đến AI chưa ảnh hưởng nhiều đến việc hoạch định chính sách vào thời điểm này. Đồng thời, tại hội nghị Jackson Hole, cũng không có tín hiệu nào cho thấy việc cắt giảm bảng cân đối kế toán sắp diễn ra.

Gần đây, ông Trump vẫn tiếp tục yêu cầu hạ lãi suất, dẫn tới những đồn đoán rằng ông Warsh đang trì hoãn việc tăng lãi suất cho đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ nhiệm kỳ vào tháng 11 mới thực sự bộc lộ quan điểm thắt chặt tiền tệ của mình. Theo CNBC, ông Trump và ông Warsh đã có những cuộc trao đổi trực tiếp kể từ khi ông Warsh nhậm chức Chủ tịch Fed, phá vỡ thông lệ vốn quy định mọi liên lạc giữa Fed và chính quyền phải được thực hiện thông qua Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Warsh không trực tiếp đề cập đến ông Trump tại hội nghị Jackson Hole. Tuy nhiên, quan điểm của ông về nền kinh tế - cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng giá cả leo thang - hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Tổng thống. Trong khi ông Trump liên tục muốn giảm lãi suất và thường xuyên ca ngợi xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ cũng như các chỉ số kinh tế mà ông cho là mạnh mẽ, thì thông điệp của ông Warsh tại Jackson lại cho thấy Fed đang cân nhắc tăng lãi suất trong thời gian tới.

Giới chuyên gia bình luận rằng bài phát biểu của ông Warsh tại Jackson Hole sẽ không thể xóa hết những lo ngại về nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông Warsh. Ông Trump vẫn tiếp tục can thiệp vào hoạt động của Fed, bao gồm việc khơi lại nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook dù thiếu bằng chứng xác thực. Bản thân ông Warsh cũng chưa có hành động cụ thể nào để chống lạm phát.

Dù vậy, bài phát biểu này sẽ mang lại cho các đồng nghiệp của ông Warsh tại Fed lý do để ủng hộ ông nếu ông quyết định thực hiện hành động đó trong cuộc họp tháng 9. Bài phát biểu này có thể sẽ giúp xua tan quan điểm cho rằng ông đang hành động một cách thiếu định hướng.