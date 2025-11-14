Áp thuế 20% cho thu nhập từ bồi thường của nhà thầu nước ngoài

Theo Bộ Tài chính, mức thuế 20% áp dụng cho khoản thu nhập từ tiền bồi thường của nhà thầu nước ngoài. Dự thảo cũng làm rõ cách kê khai thuế, xác định doanh thu chịu thuế và áp dụng cho hợp đồng EPC cùng nhà thầu phụ, nhằm tránh nhầm lẫn trong thực tế…

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đặc biệt, nhiều ý kiến xoay quanh các quy định liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Theo đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, nội dung tại điểm b khoản 1 Điều 7 dự thảo nên được chuyển sang khoản 2 để bảo đảm sự đồng bộ.

Cụ thể, Điểm b khoản 1 Điều 7 dự thảo quy định loại trừ áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với: tổ chức nước ngoài bán hàng hóa và chuyển quyền sở hữu hàng hóa tại kho ngoại quan, cảng nội địa để nhập khẩu vào Việt Nam hoặc xuất khẩu ra nước ngoài, cũng như trường hợp doanh nghiệp chế xuất giao hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất khác theo chỉ định của tổ chức nước ngoài, dựa trên quy định tại điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong khi đó, khoản 2 Điều 7 dự thảo quy định các trường hợp tổ chức nước ngoài không phải áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc chuyển điểm b khoản 1 sang khoản 2 sẽ giúp nội dung thống nhất, tránh các cách hiểu khác nhau trong thực tế áp dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.

Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng nêu rõ những trường hợp ngoại trừ hiện đang được quy định tại khoản 1 Điều 7 liên quan đến các tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam và có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để tránh phát sinh cách diễn giải không thống nhất, Hiệp hội đề nghị bổ sung những trường hợp ngoại trừ này vào khoản 2 Điều 7, nơi quy định các tổ chức nước ngoài không phải áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Bộ Tài chính đã tiếp thu và điều chỉnh theo hướng chuyển nội dung “Doanh nghiệp nước ngoài sử dụng kho ngoại quan, cảng nội địa làm kho hàng hóa để phụ trợ” tại điểm b khoản 1 Điều 7 đã được chuyển sang khoản 2.

Đồng thời, dự thảo Thông tư mới thực hiện dẫn chiếu theo điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định, nhằm đảm bảo tính thống nhất và hướng dẫn rõ ràng các biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế tỉnh Phú Thọ cho rằng khái niệm “thuế suất phổ thông” đối với khoản thu nhập này chưa được làm rõ. Trên cơ sở ý kiến góp ý này, Bộ Tài chính đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Thông tư, quy định cụ thể mức thuế suất áp dụng là 20% Cụ thể, nhà thầu nước ngoài có thể lựa chọn khai nộp thuế dựa trên tỷ lệ thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên doanh thu hoặc kê khai doanh thu, chi phí với mức thuế suất 20%.

Đối với khoản thu nhập từ tiền bồi thường thiệt hại thu được, nhà thầu nước ngoài có quyền lựa chọn khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu hoặc kê khai doanh thu, chi phí với mức thuế suất phổ thông, khoản 7 Điều 7 dự thảo Thông tư nêu rõ.

Ngoài ra, Thuế thành phố Hà Nội đề xuất bổ sung hướng dẫn về cơ sở thường trú và thu nhập chịu thuế cho doanh nghiệp nước ngoài nhằm quản lý các hoạt động thương mại điện tử và kinh tế số.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết quy định về cơ sở thường trú đã được nêu tại khoản 3 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và dự thảo Nghị định, đồng thời cơ chế khấu trừ và nộp thay nghĩa vụ thuế cũng đã được quy định theo luật.

Do đó, dự thảo Thông tư không lặp lại nội dung này nhằm tránh trùng lắp, bảo đảm phù hợp với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Liên quan đến khoản 4 Điều 7 Dự thảo Thông tư này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị rà soát lại quy định dẫn chiếu về doanh thu tính thuế.

Bởi lẽ, Điều 8 dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ quy định về doanh thu để tính thu nhập chịu thuế, không đề cập các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay nhà thầu nước ngoài hoặc nhà thầu phụ.

Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đã chỉnh sửa theo hướng xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ doanh thu mà nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Cùng với đó, doanh thu tính thuế cũng được tính bao gồm cả các khoản chi phí do bên Việt Nam trả thay nhà thầu nước ngoài hoặc nhà thầu phụ (nếu có).

Đáng chú ý, về xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi đánh giá quy định của Bộ Tài chính về “doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với từng hoạt động kinh doanh do nhà thầu nước ngoài thực hiện theo hợp đồng” chưa chặt chẽ.

Theo đơn vị này, Bộ Tài chính cần làm rõ liệu quy định này có áp dụng đối với các hợp đồng theo hình thức EPC (Engineering, Procurement and Construction) hay không và nếu có, cần hướng dẫn cụ thể kèm ví dụ minh họa để dễ dàng áp dụng trong thực tế.

Một vấn đề khác là xác định “phần giá trị dịch vụ còn lại” trong trường hợp nhà thầu nước ngoài giao lại công việc hoặc hạng mục cho nhà thầu phụ.

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết thực tế hiện nay nhiều nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng EPC với bên Việt Nam, sau đó lại ký hợp đồng với các Nhà thầu phụ để giao lại toàn bộ các phần giá trị xây lắp nhưung hợp đồng giao lại không tách chi tiết nội dung công việc xây lắp (xây dựng, tư vấn, giám sát) khiến cơ quan thuế và người nộp thuế không thể xác định chính xác giá trị còn lại tại hợp đồng nhà thầu, gây khó khăn trong việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đơn vị đề xuất Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về căn cứ xác định “giá trị còn lại” và cung cấp ví dụ minh họa, tránh nhầm lẫn, đặc biệt với các gói thầu EPC mà giá trị xây dựng chỉ chiếm một phần hợp đồng.

Bộ Tài chính cho biết nội dung liên quan được kế thừa từ Thông tư số 103/2014/TT-BTC và đã được rà soát để điều chỉnh phù hợp với thực tế, hạn chế vướng mắc.

Với trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ trong và ngoài nước, doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc hoặc hạng mục do nhà thầu phụ thực hiện, dựa trên hợp đồng phụ đã ký. Đồng thời, danh sách các nhà thầu phụ cùng phần công việc hoặc hạng mục thực hiện được liệt kê kèm theo hợp đồng nhà thầu. Nhà thầu phụ có thể nộp thuế theo phương pháp kê khai hoặc phương pháp hỗn hợp, tùy hình thức thực hiện phần công việc được giao.