Bắc Ninh từng bước tạo dựng không gian an cư cho nhân lực quốc tế
TThanh Xuân
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Lãnh đạo TP. Bắc Ninh cho biết Thành phố có kế hoạch từng bước xây dựng những khu ở đồng bộ, gắn liền với các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, giao thương... Qua đó, tạo dựng không gian an cư an lành, tạo điểm tựa vững chắc các cho chuyên gia, nhà quản lý quốc tế trong suốt quá trình sống và làm việc tại địa phương...
Những năm gần đây Bắc Ninh đã trở thành thủ phủ
công nghiệp và thu hút FDI phía Bắc, số lượng người nước ngoài đến đây làm việc và
sinh sống ngày càng nhiều. Theo Ban Quản lý các Khu công
nghiệp (KCN) Bắc
Ninh, đến hết tháng 9/2026, số chuyên gia, nhà quản lý, kỹ sư và lao động kỹ thuật
cao là người nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp lên tới gần
25.000 người.
Không chỉ có nhu cầu về chỗ ở, theo thời gian,
số lượng người nước ngoài có nhu cầu sở hữu nhà để sinh sống và gắn bó lâu dài
tại Bắc Ninh
cũng gia tăng.
NƠI AN CƯ LÝ TƯỞNG KHÔNG CHỈ NẰM Ở DIỆN TÍCH
Gắn bó với Bắc Ninh đã một thời
gian dài, ông Hao Bei Ping làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ bao bì Yuhua Việt
Nam, quyết định lựa chọn một căn hộ 70 m2 làm chốn đi về lâu dài. Với ông, nơi
an cư lý tưởng không chỉ nằm ở diện tích, mà chính là cảm giác an toàn và sự
thuận tiện trong từng nhịp sống hàng ngày.
“Nơi tôi ở được quy hoạch khá bài bản, phủ xanh bởi
nhiều cây lá và luôn đảm bảo an ninh. Các tiện ích xung quanh cũng hội tụ đầy đủ, ngay dưới nhà là siêu thị,
nhà hàng, rạp chiếu phim; còn bước ra khuôn viên lại có sẵn phòng gym, hồ bơi
cùng những con đường dạo bộ. Nhờ vậy, mọi nhu cầu mua sắm, ăn uống, rèn luyện sức
khỏe hàng ngày, tôi đều có thể thong thả trải nghiệm gần nhà. Đặc biệt, cộng đồng
cư dân quốc tế khá đông đúc, không khí cởi mở, đa văn hóa và thân thiện, giúp một người làm việc xa
nhà như tôi nhanh chóng hòa nhập và cảm thấy thoải mái mỗi lúc trở về”, ông Hao
Bei Ping chia sẻ.
Tương tự ông Hao Bei Ping, anh Shi
Wei - chuyên viên pháp vụ đang làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal
Việt Nam, cũng sinh sống và làm việc ở Bắc Ninh. Là một người yêu thích mua sắm và đam mê thể thao, Shi
Wei rất chú trọng đến các tiện
ích đi kèm trong quá trình tìm nơi ở cho mình. Hơn nữa, do đặc thù công việc tư
vấn pháp lý nhiều áp lực, anh mong
muốn nơi ở có một hệ sinh thái tiện ích phù hợp để thư giãn, rèn luyện sức khỏe
và cân bằng cuộc sống.
“Khi lựa chọn nơi ở, tôi luôn
ưu tiên khu vực tích hợp các chuỗi hạ tầng dịch vụ, gồm: trung tâm thương mại,
công viên, sân vận động, phòng tập gym hay bể bơi... Bởi nơi ở có sẵn không gian rèn luyện sức khỏe và giải trí ngay
trong tầm tay, vừa đáp ứng tốt sở thích cá nhân, vừa giải tỏa căng thẳng hiệu
quả và cân bằng lại cuộc sống sau giờ làm việc”, anh Shi Wei bày tỏ.
Từ chia sẻ của những
chuyên gia quốc tế như ông Hao Bei Ping hay anh Shi Wei, có thể thấy yêu cầu đặt ra là cần có môi trường sống chất lượng cho lực lượng lao động nước ngoài tại các
thủ phủ công nghiệp.
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI RẤT LỚN
Đánh giá về tiềm năng này, bà Trần Hồng Ngân, Trưởng ban Kinh doanh của MIK Group,
cho rằng tiềm năng phát triển nhà ở cho người nước ngoài là rất lớn. Nếu
nắm bắt và khai thác được tiềm năng này, thị trường có thể mang lại nguồn lợi
nhuận đáng kể cho Việt Nam...
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Giang, Giám đốc kinh doanh của Công ty cổ phần Mangala Holding, đánh giá nhu cầu nhà ở của
người nước ngoài tại Việt Nam đang có
xu hướng gia tăng, đặc biệt ở khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp
FDI. Nhóm khách hàng chủ yếu là chuyên gia, kỹ sư, quản lý và người lao động nước
ngoài. Họ có nhu cầu cả mua và thuê, trong đó, căn hộ sở hữu vị trí thuận tiện, chất lượng tốt,
và đầy đủ tiện ích nhận được đông đảo
sự quan tâm.
“Khách hàng nước ngoài thường chú
ý trước tiên đến vị trí và khả năng kết nối với nơi làm việc, nhất là kết nối với các khu công nghiệp.
Bên cạnh đó, họ đề cao chất lượng xây dựng, thiết kế và tiêu chuẩn bàn giao, an
ninh, hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp, cùng tiện ích phục
vụ cuộc sống”, đại diện doanh nghiệp nhận định.
Tuy nhiên, dưới góc độ đơn vị
phát triển dự án, ông Giang đánh giá
thị trường vẫn tồn tại khó khăn. Khó khăn lớn nhất là yêu cầu về pháp lý; điều kiện sở hữu đối với từng nhóm khách hàng nước ngoài tương đối
chặt chẽ. Ngoài ra, việc tiếp cận đúng tệp khách hàng quốc tế và cung cấp thông
tin sản phẩm bằng ngôn ngữ phù hợp tiếp tục là một thách thức đáng kể, bởi họ đến từ nhiều quốc gia khác
nhau với đa dạng nét văn hóa.
Nhu cầu nhà ở của
người nước ngoài tại Bắc Ninh cũng
có mối liên hệvới sự tăng trưởng của các
khu công nghiệp - nơi quy tụ
hàng loạt doanh nghiệp FDI cùng lực lượng chuyên gia, kỹ sư tài năng. Với sự hiện
diện của nhiều khu công nghiệp
lớn như Quế Võ, Thuận Thành 2, Quế Võ 3... Bắc Ninh đang đứng trước cơ hội để
phát triển các dự án đô thị đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng trọn vẹn bài toán an cư
cho lực lượng lao động chất lượng cao này.
TỪ CHỐN AN CƯ ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH
Nhấn mạnh về định hướng phát triển
địa phương, ông
Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc
Ninh, cho biết Bắc Ninh xác định hạ tầng không chỉ là nhà ở, mà còn có hạ tầng xã hội và dịch vụ đi kèm để phục vụ chuyên gia nước
ngoài. Đây là yếu tố quan trọng nhằm
đảm bảo năng lực cạnh tranh của
Thành phố. Đặc biệt, với vị trí và quy mô nền
kinh tế hiện nay, Bắc Ninh đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, muốn tiếp tục phát triển, Bắc Ninh phải duy trì môi trường hấp
dẫn, nhằm thu hút không chỉ chuyên gia, mà cả
nhân tài trong nhiều lĩnh vực,
bao gồmkhoa học công nghệ, sản xuất công nghiệp, thậm chí là một số ngành dịch
vụ của khu vực và thế giới...
“Chúng tôi kỳ vọng cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện,giúp người nước ngoài tiếp cận minh bạch, thuận lợi hơn các thủ tục,
quy trình sở hữu căn hộ phục vụ hoạt động của mình tại Bắc Ninh. Song song với đó, Thành phố có kế hoạch từng bước xây
dựng những khu ở đồng bộ, gắn liền
với các dịch vụ
như chăm sóc sức khỏe, giao
thương. Qua đó, tạo dựng cho
chuyên gia, nhà quản lý quốc tế một không gian an cư an lành, tạo điểm tựa vững
chắc cho họ trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh. Không dừng lại ở hạ tầng, địa phương cũng hướng tới việc hình thành một cộng đồng có sự liên kết, gắn kết, nơi các chuyên gia có thể chia sẻ ý tưởng và kết nối những cơ hội hợp tác mới. Bắc Ninh sẽ nỗ lực làm tốt nhất để chăm lo cho cộng đồng nhà quản lý, chuyên gia nước ngoài đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Thành phố này", ông Thịnh chia sẻ.
Cũng theo Lãnh đạo TP. Bắc Ninh, việc
đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhóm chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người
nước ngoài có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của Bắc Ninh và Việt Nam. Với một nền kinh tế
có độ mở lớn, chúng ta cần sự chuyển giao về
khoa học kỹ thuật, nguồn vốn đầu tư lớn, và kỹ năng quản trị. Trong điều kiện chúng ta chưa có sự tích
lũy tốt về lĩnh vực này, thu hút được người nước ngoài giỏi đến công tác, làm
việc, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và Bắc Ninh là yếu tố sống còn, nhằm giữ được đà tăng trưởng
kinh tế của đất nước cũng như địa phương.
Chiều 12/10/2025, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy phối hợp với UBND
TP. Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “NHÀ Ở CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI
THÀNH PHỐ BẮC NINH” với sự tham dự của:
- Đại diện các cơ quan Trung ương;
- Đại diện UBND TP. Bắc Ninh và các sở, ban ngành liên quan;
- Đại diện các Hiệp hội, Hội trong lĩnh vực bất động sản,
doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài;
- Đại diện doanh nghiệp FDI, chủ đầu tư các dự án phát triển
nhà ở, các đơn vị tiếp thị, tư vấn bất động sản;
- Chuyên gia, luật sư, người nước ngoài có nhu cầu về nhà ở
tại Bắc Ninh.
Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu nhà ở
của người nước ngoài tại Bắc Ninh; nhận diện các vấn đề phát sinh trong quá
trình triển khai chính sách; thúc đẩy minh bạch hóa thông tin và kết nối cung –
cầu và xây dựng hệ thống dữ liệu đa ngôn ngữ về nhà ở cho người nước ngoài,
giúp người có nhu cầu có thể thuận lợi tra cứu dự án, điều kiện, quy trình và
đầu mối thực hiện.
Vào 13:00 –17:00, Thứ Hai, ngày 12/10/ 2026, tại Trung tâm Hội nghị Thành phố, Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp với UBND TP.Bắc Ninh tổ chức Hội thảo "Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh".
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