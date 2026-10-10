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Bắc Ninh từng bước tạo dựng không gian an cư cho nhân lực quốc tế

T Thanh Xuân

Lãnh đạo TP. Bắc Ninh cho biết Thành phố có kế hoạch từng bước xây dựng những khu ở đồng bộ, gắn liền với các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, giao thương... Qua đó, tạo dựng không gian an cư an lành, tạo điểm tựa vững chắc các cho chuyên gia, nhà quản lý quốc tế trong suốt quá trình sống và làm việc tại địa phương...

Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhóm chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài có ý nghĩa rất quan trọng. Ảnh: Thanh Xuân
Đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhóm chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài có ý nghĩa rất quan trọng. Ảnh: Thanh Xuân

Những năm gần đây Bắc Ninh đã trở thành thủ phủ công nghiệp và thu hút FDI phía Bắc, số lượng người nước ngoài đến đây làm việc và sinh sống ngày càng nhiều. Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh, đến hết tháng 9/2026, số chuyên gia, nhà quản lý, kỹ sư và lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp lên tới gần 25.000 người.

Không chỉ có nhu cầu về chỗ ở, theo thời gian, số lượng người nước ngoài có nhu cầu sở hữu nhà để sinh sống và gắn bó lâu dài tại Bắc Ninh cũng gia tăng. 

NƠI AN CƯ LÝ TƯỞNG KHÔNG CHỈ NẰM Ở DIỆN TÍCH

Gắn bó với Bắc Ninh đã một thời gian dài, ông Hao Bei Ping làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ bao bì Yuhua Việt Nam, quyết định lựa chọn một căn hộ 70 m2 làm chốn đi về lâu dài. Với ông, nơi an cư lý tưởng không chỉ nằm ở diện tích, mà chính là cảm giác an toàn và sự thuận tiện trong từng nhịp sống hàng ngày.

“Nơi tôi ở được quy hoạch khá bài bản, phủ xanh bởi nhiều cây lá và luôn đảm bảo an ninh. Các tiện ích xung quanh cũng hội tụ đầy đủ, ngay dưới nhà là siêu thị, nhà hàng, rạp chiếu phim; còn bước ra khuôn viên lại có sẵn phòng gym, hồ bơi cùng những con đường dạo bộ. Nhờ vậy, mọi nhu cầu mua sắm, ăn uống, rèn luyện sức khỏe hàng ngày, tôi đều có thể thong thả trải nghiệm gần nhà. Đặc biệt, cộng đồng cư dân quốc tế khá đông đúc, không khí cởi mở, đa văn hóa và thân thiện, giúp một người làm việc xa nhà như tôi nhanh chóng hòa nhập và cảm thấy thoải mái mỗi lúc trở về”, ông Hao Bei Ping chia sẻ.

Tương tự ông Hao Bei Ping, anh Shi Wei - chuyên viên pháp vụ đang làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất Biel Crystal Việt Nam, cũng sinh sống và làm việc Bắc Ninh. Là một người yêu thích mua sắm và đam mê thể thao, Shi Wei rất chú trọng đến các tiện ích đi kèm trong quá trình tìm nơi ở cho mình. Hơn nữa, do đặc thù công việc tư vấn pháp lý nhiều áp lực, anh mong muốn nơi ở có một hệ sinh thái tiện ích phù hợp để thư giãn, rèn luyện sức khỏe và cân bằng cuộc sống.

Khi lựa chọn nơi ở, tôi luôn ưu tiên khu vực tích hợp các chuỗi hạ tầng dịch vụ, gồm: trung tâm thương mại, công viên, sân vận động, phòng tập gym hay bể bơi... Bởi nơi ở có sẵn không gian rèn luyện sức khỏe và giải trí ngay trong tầm tay, vừa đáp ứng tốt sở thích cá nhân, vừa giải tỏa căng thẳng hiệu quả và cân bằng lại cuộc sống sau giờ làm việc”, anh Shi Wei bày tỏ.

Từ chia sẻ của những chuyên gia quốc tế như ông Hao Bei Ping hay anh Shi Wei, có thể thấy yêu cầu đặt ra là cần có môi trường sống chất lượng cho lực lượng lao động nước ngoài tại các thủ phủ công nghiệp.

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI RẤT LỚN

Đánh giá về tiềm năng này, bà Trần Hồng Ngân, Trưởng ban Kinh doanh của MIK Group, cho rằng tiềm năng phát triển nhà ở cho người nước ngoài là rất lớn. Nếu nắm bắt và khai thác được tiềm năng này, thị trường có thể mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho Việt Nam...

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Giang, Giám đốc kinh doanh của Công ty cphần Mangala Holding, đánh giá nhu cầu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp FDI. Nhóm khách hàng chủ yếu là chuyên gia, kỹ sư, quản lý và người lao động nước ngoài. Họ có nhu cầu cả mua và thuê, trong đó, căn hộ sở hữu vị trí thuận tiện, chất lượng tốt, và đầy đủ tiện ích nhận được đông đảo sự quan tâm.

“Khách hàng nước ngoài thường chú ý trước tiên đến vị trí và khả năng kết nối với nơi làm việc, nhất là kết nối với các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, họ đề cao chất lượng xây dựng, thiết kế và tiêu chuẩn bàn giao, an ninh, hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp, cùng tiện ích phục vụ cuộc sống”, đại diện doanh nghiệp nhận định.

Tuy nhiên, dưới góc độ đơn vị phát triển dự án, ông Giang đánh giá thị trường vẫn tồn tại khó khăn. Khó khăn lớn nhất là yêu cầu về pháp lý; điều kiện sở hữu đối với từng nhóm khách hàng nước ngoài tương đối chặt chẽ. Ngoài ra, việc tiếp cận đúng tệp khách hàng quốc tế và cung cấp thông tin sản phẩm bằng ngôn ngữ phù hợp tiếp tục là một thách thức đáng kể, bởi họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau với đa dạng nét văn hóa.

Nhu cầu nhà ở của người nước ngoài tại Bắc Ninh cũng có mối liên hệ với sự tăng trưởng của các khu công nghiệp - nơi quy tụ hàng loạt doanh nghiệp FDI cùng lực lượng chuyên gia, kỹ sư tài năng. Với sự hiện diện của nhiều khu công nghiệp lớn như Quế Võ, Thuận Thành 2, Quế Võ 3... Bắc Ninh đang đứng trước cơ hội để phát triển các dự án đô thị đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng trọn vẹn bài toán an cư cho lực lượng lao động chất lượng cao này.

TỪ CHỐN AN CƯ ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH 

Nhấn mạnh về định hướng phát triển địa phương, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh, cho biết Bắc Ninh xác định hạ tầng không chỉ là nhà ở, mà còn có hạ tầng xã hội và dịch vụ đi kèm để phục vụ chuyên gia nước ngoài. Đây là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh của Thành phố. Đặc biệt, với vị trí và quy mô nền kinh tế hiện nay, Bắc Ninh đã tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, muốn tiếp tục phát triển, Bắc Ninh phải duy trì môi trường hấp dẫn, nhằm thu hút không chỉ chuyên gia, mà cả nhân tài trong nhiều lĩnh vực, bao gồm khoa học công nghệ, sản xuất công nghiệp, thậm chí là một số ngành dịch vụ của khu vực và thế giới...

 “Chúng tôi kỳ vọng cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện, giúp người nước ngoài tiếp cận minh bạch, thuận lợi hơn các thủ tục, quy trình sở hữu căn hộ phục vụ hoạt động của mình tại Bắc Ninh. Song song với đó, Thành phố có kế hoạch từng bước xây dựng những khu ở đồng bộ, gắn liền với các dịch vụ như chăm sóc sức khỏe, giao thương. Qua đó, tạo dựng cho chuyên gia, nhà quản lý quốc tế một không gian an cư an lành, tạo điểm tựa vững chắc cho họ trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh. Không dừng lại ở hạ tầng, địa phương cũng hướng tới việc hình thành một cộng đồng có sự liên kết, gắn kết, nơi các chuyên gia có thể chia sẻ ý tưởng và kết nối những cơ hội hợp tác mới. Bắc Ninh sẽ nỗ lực làm tốt nhất để chăm lo cho cộng đồng nhà quản lý, chuyên gia nước ngoài đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Thành phố này", ông Thịnh chia sẻ.

Cũng theo Lãnh đạo TP. Bắc Ninh, việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhóm chuyên gia, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của Bắc Ninh và Việt Nam. Với một nền kinh tế có độ mở lớn, chúng ta cần sự chuyển giao về khoa học kỹ thuật, nguồn vốn đầu tư lớn, và kỹ năng quản trị. Trong điều kiện chúng ta chưa có sự tích lũy tốt về lĩnh vực này, thu hút được người nước ngoài giỏi đến công tác, làm việc, đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và Bắc Ninh là yếu tố sống còn, nhằm giữ được đà tăng trưởng kinh tế của đất nước cũng như địa phương.

Chiều 12/10/2025, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy phối hợp với UBND TP. Bắc Ninh tổ chức Hội thảo “NHÀ Ở CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SỐNG VÀ LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ BẮC NINH” với sự tham dự của:

- Đại diện các cơ quan Trung ương;

- Đại diện UBND TP. Bắc Ninh và các sở, ban ngành liên quan;

- Đại diện các Hiệp hội, Hội trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài;

- Đại diện doanh nghiệp FDI, chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở, các đơn vị tiếp thị, tư vấn bất động sản;

- Chuyên gia, luật sư, người nước ngoài có nhu cầu về nhà ở tại Bắc Ninh.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và dự báo nhu cầu nhà ở của người nước ngoài tại Bắc Ninh; nhận diện các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chính sách; thúc đẩy minh bạch hóa thông tin và kết nối cung – cầu và xây dựng hệ thống dữ liệu đa ngôn ngữ về nhà ở cho người nước ngoài, giúp người có nhu cầu có thể thuận lợi tra cứu dự án, điều kiện, quy trình và đầu mối thực hiện.

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Nhà ở cho người nước ngoài sống và làm việc tại Thành phố Bắc Ninh

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