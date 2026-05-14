Thứ Năm, 14/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Thanh Xuân

14/05/2026, 19:22

Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: dự án đầu tư xây dựng Nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang cũ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tỉnh Bắc Ninh vừa công bố 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, do Công ty cổ phần Abey Holdings làm chủ đầu tư, người nước ngoài được phép sở hữu tại công trình nhà ở hỗn hợp HH-OCT. 

Tại dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang (nay thuộc phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), do Công ty cổ phần Soho Capital làm chủ đầu tư, phạm vi người nước ngoài được sở hữu nhà ở gồm tòa nhà R1 và R2. 

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư dự án nhà ở tập trung rà soát, xác định chính xác số lượng nhà ở tại từng dự án và từng tòa chung cư mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được phép sở hữu. Đồng thời, rà soát số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài đã mua, thuê mua, đã được cấp Giấy chứng nhận tại mỗi dự án.

Theo địa phương, để cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh về nhà ở, tại văn bản số 2303/UBND-XDCB, UBND tỉnh đã chỉ đạo hỗ trợ người nước ngoài mua, thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu theo quy định tại Luật Nhà ở 2023; tham mưu đề xuất các giải pháp để khai thác nhu cầu mua nhà ở của người nước ngoài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh bố trí cán bộ hướng dẫn chuyên trách, giải quyết nhanh chóng các thủ tục liên quan đến giao dịch nhà ở của người nước ngoài. Tổng hợp báo cáo tổng số các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng căn hộ gắn với đất ở luỹ kế đến ngày 15/3/2026.

Công an tỉnh đơn giản hóa thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà; hướng dẫn các chủ hộ cho thuê thực hiện đăng ký qua mạng nhanh chóng, đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định mới của pháp luật đất đai, nhà ở bằng nhiều ngôn ngữ (Tiếng Anh, Hàn, Trung, Nhật,…) để các tổ chức, cá nhân nước ngoài dễ dàng tiếp cận.

Chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh bất động sản  cần cung cấp thông tin trung thực về pháp lý dự án và các điều kiện để người nước ngoài có thể ký kết hợp đồng mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở. Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà hoặc yêu cầu các giấy tờ ngoài quy định pháp luật đối với khách hàng là người nước ngoài và Việt kiều...

Bất động sản tăng tốc phục hồi, nhà ở vừa túi tiền vẫn "khát" nguồn cung

11:03, 13/05/2026

Bất động sản tăng tốc phục hồi, nhà ở vừa túi tiền vẫn

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới

16:47, 11/05/2026

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng tốc với gần 37.000 căn hộ khởi công mới

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

11:53, 11/05/2026

Hải Phòng đặt mục tiêu tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Từ khóa:

Bắc Ninh người nước ngoài nhà ở

Đọc thêm

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Bộ Xây dựng vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…

Hue Legacy Residence: Tọa độ đón sóng du lịch tại thành phố di sản

Hue Legacy Residence: Tọa độ đón sóng du lịch tại thành phố di sản

Ngành du lịch Huế đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu lưu trú và dịch vụ bùng nổ tại khu vực trung tâm. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, những tài sản sở hữu vị trí lõi, khả năng khai thác linh hoạt và giá trị văn hóa di sản như Hue Legacy Residence đang trở thành lựa chọn chiến lược của giới đầu tư.

Giới đầu tư “săn đón” căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại vị trí đắc địa trên đại lộ Trần Phú - Nha Trang

Giới đầu tư “săn đón” căn hộ mặt biển sở hữu lâu dài tại vị trí đắc địa trên đại lộ Trần Phú - Nha Trang

Chỉ mới xuất hiện những thông tin đầu tiên trên thị trường, dự án Anh Nguyen OceanFront Horizon đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư và nhóm khách hàng thượng lưu nhờ sở hữu vị trí được đánh giá thuộc hàng khan hiếm bậc nhất tại trung tâm Nha Trang.

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Vinhomes khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát

Ngày 14/5/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng.

Quy định về đấu giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh tại nhà tái định cư

Quy định về đấu giá cho thuê đối với diện tích kinh doanh tại nhà tái định cư

Thành phố Hà Nội vừa thông tin về Quy định đấu giá cho thuê đối với tài sản công là diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà chung cư tái định cư; diện tích kinh doanh dịch vụ tại các nhà ở xã hội; diện tích kinh doanh dịch vụ do các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại bàn giao lại cho UBND TP…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bất ngờ mua ròng, tự doanh và tổ chức bán mạnh

Chứng khoán

2

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Nâng cao chất lượng và niêm yết

Chứng khoán

3

Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Bất động sản

4

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

5

4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy