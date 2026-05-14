Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Tỉnh Bắc Ninh vừa công bố 2 dự án
đầu tư xây dựng nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu
nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và
thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, do Công ty cổ phần Abey Holdings làm
chủ đầu tư, người nước ngoài được phép sở hữu tại công trình nhà ở hỗn hợp
HH-OCT.
Tại dự án Chung cư hỗn hợp tại lô
đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô
thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang (nay thuộc phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh),
do Công ty cổ phần Soho Capital làm chủ đầu tư, phạm vi người nước ngoài được sở hữu
nhà ở gồm tòa nhà R1 và R2.
UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư dự án nhà ở tập
trung rà soát, xác định chính xác số lượng nhà ở tại từng dự án và từng tòa
chung cư mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được phép sở hữu. Đồng thời, rà
soát số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài đã mua, thuê mua, đã
được cấp Giấy chứng nhận tại mỗi dự án.
Theo địa phương, để cải thiện môi
trường đầu tư, hỗ trợ cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại
Bắc Ninh về nhà ở, tại văn bản số 2303/UBND-XDCB, UBND tỉnh đã chỉ đạo hỗ trợ
người nước ngoài mua, thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, Sở Xây dựng được yêu cầu
chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên
quan rà soát, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở
danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà tổ chức, cá nhân nước
ngoài được phép sở hữu theo quy định tại Luật Nhà ở 2023; tham mưu đề xuất các
giải pháp để khai thác nhu cầu mua nhà ở của người nước ngoài.
Sở Nông nghiệp và Môi
trường chịu trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước
ngoài. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh bố trí cán bộ hướng dẫn
chuyên trách, giải quyết nhanh chóng các thủ tục liên quan đến giao dịch nhà ở
của người nước ngoài. Tổng hợp báo cáo tổng số các trường hợp tổ chức, cá nhân
nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất ở, quyền sử dụng căn hộ gắn với đất ở luỹ kế đến ngày 15/3/2026.
Công an tỉnh đơn giản hóa thủ tục
khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà; hướng dẫn các chủ hộ cho thuê
thực hiện đăng ký qua mạng nhanh chóng, đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, Sở
Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh
tuyên truyền về các quy định mới của pháp luật đất đai, nhà ở bằng nhiều ngôn
ngữ (Tiếng Anh, Hàn, Trung, Nhật,…) để các tổ chức, cá nhân nước ngoài dễ dàng
tiếp cận.
Chủ đầu tư dự án và doanh
nghiệp, cá nhân kinh doanh bất động sản cần cung cấp thông tin trung thực về
pháp lý dự án và các điều kiện để người nước ngoài có thể ký kết hợp đồng mua,
thuê mua hoặc thuê nhà ở. Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà hoặc
yêu cầu các giấy tờ ngoài quy định pháp luật đối với khách hàng là người nước
ngoài và Việt kiều...