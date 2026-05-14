Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua

Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: dự án đầu tư xây dựng Nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang cũ…

Tỉnh Bắc Ninh vừa công bố 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, do Công ty cổ phần Abey Holdings làm chủ đầu tư, người nước ngoài được phép sở hữu tại công trình nhà ở hỗn hợp HH-OCT.

Tại dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang (nay thuộc phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh), do Công ty cổ phần Soho Capital làm chủ đầu tư, phạm vi người nước ngoài được sở hữu nhà ở gồm tòa nhà R1 và R2.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư dự án nhà ở tập trung rà soát, xác định chính xác số lượng nhà ở tại từng dự án và từng tòa chung cư mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài được phép sở hữu. Đồng thời, rà soát số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân người nước ngoài đã mua, thuê mua, đã được cấp Giấy chứng nhận tại mỗi dự án.

Theo địa phương, để cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh về nhà ở, tại văn bản số 2303/UBND-XDCB, UBND tỉnh đã chỉ đạo hỗ trợ người nước ngoài mua, thuê nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, Sở Xây dựng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu theo quy định tại Luật Nhà ở 2023; tham mưu đề xuất các giải pháp để khai thác nhu cầu mua nhà ở của người nước ngoài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh bố trí cán bộ hướng dẫn chuyên trách, giải quyết nhanh chóng các thủ tục liên quan đến giao dịch nhà ở của người nước ngoài. Tổng hợp báo cáo tổng số các trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng căn hộ gắn với đất ở luỹ kế đến ngày 15/3/2026.

Công an tỉnh đơn giản hóa thủ tục khai báo tạm trú cho người nước ngoài thuê nhà; hướng dẫn các chủ hộ cho thuê thực hiện đăng ký qua mạng nhanh chóng, đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về các quy định mới của pháp luật đất đai, nhà ở bằng nhiều ngôn ngữ (Tiếng Anh, Hàn, Trung, Nhật,…) để các tổ chức, cá nhân nước ngoài dễ dàng tiếp cận.

Chủ đầu tư dự án và doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh bất động sản cần cung cấp thông tin trung thực về pháp lý dự án và các điều kiện để người nước ngoài có thể ký kết hợp đồng mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở. Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà hoặc yêu cầu các giấy tờ ngoài quy định pháp luật đối với khách hàng là người nước ngoài và Việt kiều...