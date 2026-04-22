Bắc Ninh mở bán và cho thuê hàng trăm căn nhà ở xã hội trong 2 tháng tới

Thanh Xuân

22/04/2026, 07:00

Tháng 5 - 6/2026, Bắc Ninh sẽ đồng loạt tiếp nhận hồ sơ thuê và mua nhà ở xã hội với quy mô hàng trăm căn hộ…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công khai thông tin cho thuê nhà ở xã hội đợt 1 đối với Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh)

Theo thông báo, tổng số căn hộ cho thuê tại tòa CT2-4 là 247 căn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê từ ngày 16/5 - 16/6/2026. Giá cho thuê là 101.000 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bảo trì. Hồ sơ nộp trực tiếp tại văn phòng chủ đầu tư, căn hộ CT1-1.01-10, Khu đô thị mới thị trấn Nếnh.

Dự án do liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang làm chủ đầu tư, được xây dựng trên lô CT.1 và CT.2 với tổng diện tích 32.271m2, thuộc Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới thị trấn Nếnh.

Trong đó, các tòa nhà xã hội có diện tích xây dựng là 12.800m2 (lô CT.1 khoảng 6.900m2 và lô CT.2 khoảng 5.900m2). Các căn hộ được thiết kế với diện tích từ 25 – 70m2, bố trí đầy đủ không gian sinh hoạt cộng đồng, khu để xe và các tiện ích phục vụ cư dân; đồng thời được trang bị hệ thống kỹ thuật như điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, thông gió, chiếu sáng và thông tin liên lạc. Dự án đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 12.000 người.

Ngoài dự án trên, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cũng thông báo việc bán và cho thuê 162 căn hộ thuộc tòa V1, V2 và V8 tại Dự án khu nhà ở xã hội dành cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Các căn hộ có diện tích dao động từ 26m2 - 67 m2. Theo đó, tại tòa V1 và V2, giá bán khoảng 10 triệu đồng/m2, còn giá thuê 60.807 đồng/m2/tháng. Tại tòa V8, giá bán khoảng 8,5 triệu đồng/m2, trong khi giá thuê ở mức 44.000 đồng/m2/ttháng. Thời gian bắt đầu tiếp nhận nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15/5 - 15/6/2026.

Theo Sở Xây dựng, trong tháng 4/2026, tại Bắc Ninh, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh. Trong đó, có dự án Khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City 1.040 căn và Khu nhà ở xã hội Cát Tường ECO 1.080 căn do Công ty cổ phần Cát Tường làm chủ đầu tư; Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City 1.048 căn do Công ty CP TM&ĐTPT Thống Nhất làm chủ đầu tư; Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 2 với 336 căn và Cao Nguyên 3 với 408 căn do Công ty cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, còn có Khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại 1.015 căn do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Phú làm chủ đầu tư; dự án nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại 476 căn do Công ty Vĩnh Cát làm chủ đầu tư; dự án nhà ở xã hội Hoàng Gia 555 căn do Công ty TNHH Hoàng Gia làm chủ đầu tư.

Hà Nội: Công khai danh mục các dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay ưu đãi

Đà Nẵng: Hơn 2.000 tỷ đồng được đầu tư xây nhà ở xã hội

Nhà ở xã hội được kỳ vọng

Đánh giá thi hành Luật Đất đai theo 5 nhóm vấn đề lớn

Đánh giá thi hành Luật Đất đai theo 5 nhóm vấn đề lớn

Tăng cường hợp tác Việt- Hàn trong phát triển giao thông và đô thị

Tăng cường hợp tác Việt- Hàn trong phát triển giao thông và đô thị

Sửa Luật Kiến trúc để định hình không gian sống bền vững

Sửa Luật Kiến trúc để định hình không gian sống bền vững

Thị trường bất động sản được “tiếp lực” từ bức tranh vĩ mô tích cực

Thị trường bất động sản được "tiếp lực" từ bức tranh vĩ mô tích cực

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Multimedia

Multimedia
30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

