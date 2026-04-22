Bắc Ninh mở bán và cho thuê hàng trăm căn nhà ở xã hội trong 2 tháng tới

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa
công khai thông tin cho thuê nhà ở xã hội đợt 1 đối với Dự án nhà ở xã hội dành
cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
(nay là phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh)
Theo thông báo, tổng số căn hộ
cho thuê tại tòa CT2-4 là 247 căn. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuê từ
ngày 16/5 - 16/6/2026. Giá cho thuê là 101.000 đồng/m2/tháng, đã bao gồm thuế
giá trị gia tăng và chi phí bảo trì. Hồ sơ nộp trực tiếp tại văn phòng chủ đầu
tư, căn hộ CT1-1.01-10, Khu đô thị mới thị trấn Nếnh.
Dự án do
liên danh Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng và Công ty cổ phần
Đầu tư phát triển bền vững Evergreen Bắc Giang làm chủ đầu tư, được xây dựng
trên lô CT.1 và CT.2 với tổng diện tích 32.271m2, thuộc Quy hoạch chi tiết Khu
đô thị mới thị trấn Nếnh.
Trong đó, các tòa nhà xã hội có diện
tích xây dựng là 12.800m2 (lô CT.1 khoảng 6.900m2 và lô CT.2 khoảng 5.900m2).
Các căn hộ được thiết kế với diện tích từ 25 – 70m2, bố trí đầy đủ không gian
sinh hoạt cộng đồng, khu để xe và các tiện ích phục vụ cư dân; đồng thời được
trang bị hệ thống kỹ thuật như điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy,
thông gió, chiếu sáng và thông tin liên lạc. Dự án đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 12.000
người.
Ngoài dự án trên, Sở Xây dựng tỉnh
Bắc Ninh cũng thông báo việc bán và cho thuê 162 căn hộ thuộc tòa V1, V2 và V8
tại Dự án khu nhà ở xã hội dành cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp
tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Các căn hộ có diện
tích dao động từ 26m2 - 67 m2. Theo đó, tại tòa V1 và V2, giá bán khoảng 10 triệu
đồng/m2, còn giá thuê 60.807 đồng/m2/tháng. Tại tòa V8, giá bán khoảng 8,5 triệu
đồng/m2, trong khi giá thuê ở mức 44.000 đồng/m2/ttháng. Thời gian bắt đầu tiếp
nhận nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 15/5 - 15/6/2026.
Theo Sở Xây dựng, trong tháng
4/2026, tại Bắc Ninh, nhiều dự án nhà ở xã hội đã được xác nhận đủ điều kiện
kinh doanh. Trong đó, có dự án Khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City 1.040 căn
và Khu nhà ở xã hội Cát Tường ECO 1.080 căn do Công ty cổ phần Cát Tường làm chủ
đầu tư; Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City 1.048 căn do Công ty CP
TM&ĐTPT Thống Nhất làm chủ đầu tư; Khu nhà ở xã hội Cao Nguyên 2 với 336
căn và Cao Nguyên 3 với 408 căn do Công ty cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh làm chủ
đầu tư.
Bên cạnh đó, còn có Khu nhà ở xã
hội kết hợp dịch vụ thương mại 1.015 căn do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ
Anh Phú làm chủ đầu tư; dự án nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại 476 căn
do Công ty Vĩnh Cát làm chủ đầu tư; dự án nhà ở xã hội Hoàng Gia 555 căn do Công
ty TNHH Hoàng Gia làm chủ đầu tư.