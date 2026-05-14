Bắc Ninh sẽ có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, Bắc Ninh xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động, góp phần ổn định nguồn nhân lực mà còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương...
Bắc Ninh đang
bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa
nhanh, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và hạ tầng đồng bộ ngày càng được đầu
tư mạnh mẽ.
Tính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh có 37 khu công nghiệp được quy hoạch (tổng
diện tích trên 11.700 ha), 96 cụm công
nghiệp (tổng diện tích 3.713
ha) và
đang đẩy mạnh thu hút dự án công nghệ cao. Hiện có trên 26.000 doanh nghiệp đang hoạt động
với khoảng 820.000 lao động đang làm việc (gần một nửa là
lao động ngoại tỉnh).
Dự kiến, trong 2026, Bắc Ninh cần
tuyển mới hơn 230.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các
doanh nghiệp, khu công nghiệp. Điều này không chỉ khẳng định vị thế “
thủ phủ công nghiệp phía
Bắc” mà còn thúc đẩy mạnh
mẽ nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
NỖ LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÀ Ở NGÀY CÀNG LỚN
Để đáp ứng
nhu cầu nhà ở ngày càng lớnvà thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã
hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 –
2030, Bắc Ninh đang đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở xã hội. Chỉ trong khoảng 1 tuần gần đây, tỉnh đã chấp
thuận chủ trương đầu tư 3 dự án.
Cụ thể, ngày
13/5/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND chấp thuận chủ
trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội
tại phường Song Liễu với quy mô 11,09 ha.
Tại đây, dự kiến quy hoạch 04 tòa nhà gồm
29 tầng nổi, tum và 01 tầng hầm,
cung cấp khoảng 4.166 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 9.764 người;59 căn nhà ở 03-07 tầng, đáp ứng chỗ
ở cho 236 người.Bên cạnh đó, dự án còn
bố trí trường
mầm non, trung tâm văn hóa, trạm y tế, khu sân chơi, sân tập luyện cùng hệ thống
cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại, góp phần
nâng cao chất lượng sống cho cư dân.
Dự án do Công ty Cổ phần Xuân Thành Kinh Bắc làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng
7.636 tỷ đồng, tiến độ thực hiện trong 48 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ
trương đầu tư.
Trước đó, ngày
8/5, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-UBND chấp
thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội (khu
số 2) tại phường Song Liễu với quy mô khoảng 4,86 ha.
Trong đó,
khối nhà ở xã hội gồm 01 công trình cao 20 tầng (20 tầng nổi và 01 tầng hầm),
cung cấp khoảng 994 căn hộ với tổng diện tích sàn khoảng 89.431m2; khu nhà ở liền
kề thấp tầng gồm 29 căn, cao 4 tầng và tum với tổng diện tích xây dựng khoảng
2.465m2. Dự án do Công ty Cổ phần phát triển nhà Hà Bắc làm chủ đầu tư vớitổng vốn đầu tư dự kiến
hơn 1.300 tỷ đồng, tiến độ thực hiện trong 48 tháng, khi hoàn thành, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.538 người.
Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự án được kỳ vọng góp phần tăng nguồn
cung nhà ở xã hội, cải thiện điều kiện sống cho người dân, đặc biệt là công
nhân, lao động, người thu nhập thấp, đồng thời, thúc đẩy phát triển đô thị,
hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc
Ninh trong giai đoạn tới.
Cùng ngày,
tỉnh cũng đã có Quyết định 683 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ
đầu tư không thông qua đấu thầu dự
án đầu tư xây khu nhà ở xã hội phường Kinh Bắc với quy mô sử dụng đất 2,33ha. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.536 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần đầu tư và phát
triển nhà Kinh Bắc BN làm chủ đầu tư. Các hạng mục công trình trong dự án gồm:
tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng (01 tầng hầm, khối đế 01 tầng, khối tháp
14 tầng) với khoảng 1.250 căn hộ; 10 căn nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ cao
09 tầng và 01 tầng hầm… Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng
2.080 người.
UBND tỉnh yêu
cầu chủ đầu tư
phải hoàn thành các thủ
tục, xây dựng công
trình,
đưa vào sử dụng trong vòng 04 năm kể từ
ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao
chủ đầu tư.
TỈNH SẼ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI CAO TẦNG
Ngày
11/5/2026 vừa qua,
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 3768/SXD-QLN xác nhận 704 căn nhà ở
hình thành trong tương lai tại dự án Nhà ở xã hội tại phường Bắc Giang đủ điều
kiện được bán và cho thuê mua. Dự án gồm 1 tòa chung cư cao 25 tầng với 704
căn hộ, dự kiến khi hoàn thành sẽ đón khoảng 1.600 cư dân về sinh sống.
Khác với
mô hình nhà ở xã hội truyền thống, dự án này đang được BV Land phát triển theo
hệ tiêu chuẩn tiệm cận nhà ở thương mại nằm trọn trong quần thể khu đô thị BV
Bavella Green Park, thừa hưởng hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ của toàn
khu đô thị. Qua đó, kỳ vọng nâng cao chuẩn mực sống cho cư dân, đồng thời tạo nền
tảng để địa phương tiếp tục thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao
trong dài hạn.
Tại buổi làm
việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh có 102 dự án nhà ở xã
hội với tổng quy mô khoảng 117.000 căn hộ. Trong đó, có 31 dự án với khoảng
24.000 căn hộ đã cơ bản hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng; 71 dự án với
quy mô gần 94.000 căn đang được tập trung triển khai xây dựng.
Tại Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội
giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu năm 2026 là hoàn thành
19.900 căn hộ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, qua rà soát, đến nay, số
căn nhà ở xã hội có
khả năng hoàn thành mới đạt gần 14.000 căn, thấp hơn khoảng 6.000 căn so với chỉ tiêu được giao.
Trong thời
gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội theo
hướng nhà cao tầng, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu lớn về chỗ
ở tại các khu vực tập trung đông công nhân và người lao động…
Bắc Ninh công khai dự án nhà ở cho phép người nước ngoài được mua
Hai dự án đầu tư xây dựng mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: dự án đầu tư xây dựng Nhà ở hỗn hợp và thương mại dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng; dự án Chung cư hỗn hợp tại lô đất CT thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị hỗn hợp, giải trí cao cấp tại Khu đô thị phía Nam, Thành phố Bắc Giang cũ…
4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng
Bộ Xây dựng vừa công bố 4 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhằm tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện…
