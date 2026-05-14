Bắc Ninh sẽ có thêm nhiều dự án nhà ở xã hội

Phan Nam

14/05/2026, 13:41

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh, Bắc Ninh xác định phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho lực lượng lao động, góp phần ổn định nguồn nhân lực mà còn là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương...

Khu nhà ở xã hội Yên Phong, Bắc Ninh - ảnh minh hoạ
Khu nhà ở xã hội Yên Phong, Bắc Ninh - ảnh minh hoạ

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh, hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn và hạ tầng đồng bộ ngày càng được đầu tư mạnh mẽ.

Tính đến đầu năm 2026, toàn  tỉnh có 37 khu công nghiệp được quy hoạch (tổng diện tích  trên 11.700 ha), 96 cụm công nghiệp (tổng diện tích 3.713 ha) và đang đẩy mạnh thu hút dự án công nghệ cao. Hiện có trên 26.000 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 820.000 lao động đang làm việc (gần một nửa là lao động ngoại tỉnh). Dự kiến, trong 2026, Bắc Ninh cần tuyển mới hơn 230.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Điều này không chỉ khẳng định vị thế “ thủ phủ công nghiệp phía Bắc” mà còn thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

NỖ LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÀ Ở NGÀY CÀNG LỚN

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn và thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030, Bắc Ninh đang đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở xã hội. Chỉ trong khoảng 1 tuần gần đây, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án.

Cụ thể, ngày 13/5/2026, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Song Liễu với quy mô 11,09 ha.

Tại đây, dự kiến quy hoạch 04 tòa nhà gồm 29 tầng nổi, tum và 01 tầng hầm, cung cấp khoảng 4.166 căn hộ, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 9.764 người; 59 căn nhà ở 03-07 tầng, đáp ứng chỗ ở cho 236 người. Bên cạnh đó, dự án còn bố trí trường mầm non, trung tâm văn hóa, trạm y tế, khu sân chơi, sân tập luyện cùng hệ thống cây xanh, sân chơi, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân.

Dự án do Công ty Cổ phần Xuân Thành Kinh Bắc làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 7.636 tỷ đồng, tiến độ thực hiện trong 48 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trước đó, ngày 8/5, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ban hành Quyết định số 681/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội (khu số 2) tại phường Song Liễu với quy mô khoảng 4,86 ha. 

Trong đó, khối nhà ở xã hội gồm 01 công trình cao 20 tầng (20 tầng nổi và 01 tầng hầm), cung cấp khoảng 994 căn hộ với tổng diện tích sàn khoảng 89.431m2; khu nhà ở liền kề thấp tầng gồm 29 căn, cao 4 tầng và tum với tổng diện tích xây dựng khoảng 2.465m2. Dự án do Công ty Cổ phần phát triển nhà Hà Bắc làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.300 tỷ đồng, tiến độ thực hiện trong 48 tháng, khi hoàn thành, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.538 người.

Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, dự án được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung nhà ở xã hội, cải thiện điều kiện sống cho người dân, đặc biệt là công nhân, lao động, người thu nhập thấp, đồng thời, thúc đẩy phát triển đô thị, hoàn thiện hạ tầng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn tới.

Cùng ngày, tỉnh cũng đã có Quyết định 683 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu dự án đầu tư xây khu nhà ở xã hội phường Kinh Bắc với quy mô sử dụng đất 2,33ha. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.536 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Kinh Bắc BN làm chủ đầu tư. Các hạng mục công trình trong dự án gồm: tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng (01 tầng hầm, khối đế 01 tầng, khối tháp 14 tầng) với khoảng 1.250 căn hộ; 10 căn nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ cao 09 tầng và  01 tầng hầm… Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 2.080 người.

UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục, xây dựng công trình, đưa vào sử dụng trong vòng  04 năm kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

TỈNH SẼ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI CAO TẦNG

Ngày 11/5/2026 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 3768/SXD-QLN xác nhận 704 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Nhà ở xã hội tại phường Bắc Giang đủ điều kiện được bán và cho thuê mua. Dự án gồm 1 tòa chung cư cao 25 tầng với 704 căn hộ, dự kiến khi hoàn thành sẽ đón khoảng 1.600 cư dân về sinh sống.

Dự án nhà ở xã hội được phát triển theo tiêu chuẩn tiệm cận nhà ở thương mại - Ảnh minh hoạ
Dự án nhà ở xã hội được phát triển theo tiêu chuẩn tiệm cận nhà ở thương mại - Ảnh minh hoạ

Khác với mô hình nhà ở xã hội truyền thống, dự án này đang được BV Land phát triển theo hệ tiêu chuẩn tiệm cận nhà ở thương mại nằm trọn trong quần thể khu đô thị BV Bavella Green Park, thừa hưởng hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ của toàn khu đô thị. Qua đó, kỳ vọng nâng cao chuẩn mực sống cho cư dân, đồng thời tạo nền tảng để địa phương tiếp tục thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong dài hạn.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh có 102 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 117.000 căn hộ. Trong đó, có 31 dự án với khoảng 24.000 căn hộ đã cơ bản hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng; 71 dự án với quy mô gần 94.000 căn đang được tập trung triển khai xây dựng.

Tại Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu năm 2026 là hoàn thành 19.900 căn hộ nhà ở xã hội. Tuy nhiên, qua rà soát, đến nay, số căn nhà ở xã hội có khả năng hoàn thành mới đạt gần 14.000 căn, thấp hơn khoảng 6.000 căn so với chỉ tiêu được giao.

Trong thời gian tới, Bắc Ninh sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội theo hướng nhà cao tầng, bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu lớn về chỗ ở tại các khu vực tập trung đông công nhân và người lao động…

