Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi bảo hiểm lớn nhất năm

Từ ngày nay đến ngày 25/11, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi “Tiết kiệm hơn – Bảo vệ nhiều hơn”, giúp khách hàng giảm chi phí đến 30% đồng thời gia tăng lớp bảo vệ toàn diện cho sức khỏe, tài sản và gia đình.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2025 tăng khoảng 3,27% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá điện, nhiên liệu, giáo dục và nhà ở tăng. Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, chi phí sinh hoạt được đánh giá thuộc hàng cao nhất cả nước, với một gia đình 4 người tại TP.HCM cần khoảng 18-22 triệu đồng mỗi tháng để duy trì mức sống trung bình. Áp lực này càng lớn khi thu nhập thực tế của người dân còn hạn chế, trong khi chi phí nhà ở, tiện ích và dịch vụ thiết yếu không ngừng tăng.

Trên thị trường tiêu dùng Việt Nam hiện nay, người dân ngày càng thận trọng trong chi tiêu, chú trọng các chương trình khuyến mãi và lựa chọn những giải pháp mua sắm tiết kiệm hơn. Song, nhu cầu về bảo hiểm và các giải pháp tài chính cá nhân lại có xu hướng tăng.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ước tính, năm 2025, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở hầu hết các chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2022–2025 khoảng 9,75%/năm. Những con số này phản ánh xu hướng tiêu dùng hiện nay: người dân tìm cách tiết kiệm chi phí nhưng vẫn ưu tiên duy trì chất lượng cuộc sống và bảo vệ tài chính lâu dài.

Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm 2025.

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình ưu đãi “Tiết kiệm hơn – Bảo vệ nhiều hơn”, vừa hỗ trợ tiết kiệm chi phí, vừa mở rộng khả năng bảo vệ toàn diện cho người tham gia.

ƯU ĐÃI THIẾT THỰC, MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI BẢO VỆ

Chương trình ưu đãi lên đến 30% dành cho 9 chương trình bảo hiểm.

Chương trình được triển khai từ nay đến 25/11/2025, áp dụng toàn diện với mức giảm phí lên tới 30% cho chương trình bảo hiểm nhà tư nhân. Các chương trình bảo hiểm sức khỏe và cá nhân thiết yếu như nhóm bảo hiểm ưu việt Bảo Việt An Gia, nhóm bảo hiểm toàn diện với Bảo Việt Tâm Bình và An Tâm Viện Phí, nhóm bảo hiểm cao cấp Intercare, cùng nhóm bảo hiểm chuyên biệt Bảo Việt K-Care, CI37, CI10 cũng được giảm 10% phí.

Đáng chú ý, bảo hiểm vật chất xe ô tô – một trong những chương trình nổi bật của Bảo hiểm Bảo Việt, được khách hàng tin chọn nhờ hệ thống gara bảo lãnh, sửa chữa phủ rộng toàn quốc sẽ áp dụng thời hạn ưu đãi riêng, duy nhất trong 10 ngày từ 10/10 – 20/10/2025 với mức giảm phí lên tới 20%.

Đây là chương trình khuyến mại lớn nhất năm 2025 được Bảo hiểm Bảo Việt triển khai áp dụng ưu đãi đồng loạt trên nhiều phân khúc sản phẩm, tạo điều kiện để khách hàng có thể tiếp cận các giải pháp bảo hiểm toàn diện với mức chi phí hợp lý hơn, nhất là trong bối cảnh áp lực chi tiêu gia tăng dịp cuối năm.

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH VÀ SẺ CHIA NIỀM TIN BỀN VỮNG TỪ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA 60 NĂM TUỔI

Chia sẻ về chương trình, đại diện Bảo hiểm Bảo Việt cho biết: “Thông qua chương trình ưu đãi ‘Tiết kiệm hơn – Bảo vệ nhiều hơn’, chúng tôi mong muốn khách hàng không chỉ được hưởng lợi ích tài chính trực tiếp, mà quan trọng hơn là mở rộng thêm lớp bảo vệ cho bản thân và gia đình. Đây là một trong những bước đi thể hiện cam kết của Bảo hiểm Bảo Việt trong việc đồng hành, sẻ chia cùng khách hàng, mang lại sự an tâm trong mọi giai đoạn cuộc sống.”

Thay vì chỉ tập trung vào một sản phẩm đơn lẻ, chương trình ưu đãi của Bảo hiểm Bảo Việt áp dụng đồng loạt cho nhiều dòng sản phẩm, từ sức khỏe, bệnh hiểm nghèo, viện phí đến tài sản gia đình và phương tiện di chuyển. Điều này thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng một hệ sinh thái an toàn trọn vẹn cho khách hàng.

Song song với đó, quy trình đăng ký tham gia được tối ưu hóa qua kênh trực tuyến https://baovietonline.com.vn và hotline 1800 1118 / (024) 3573 0505, đảm bảo tính thuận tiện, nhanh chóng. Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu thông tin, được tư vấn miễn phí thông qua đội ngũ TVV/Đại lý trên toàn quốc và chủ động lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Là doanh nghiệp bảo hiểm lâu đời nhất tại Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt luôn giữ vai trò tiên phong trong việc phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Việc triển khai chương trình ưu đãi giảm sâu với quy mô toàn quốc lần này tiếp tục khẳng định chiến lược đặt khách hàng làm trung tâm, đồng thời củng cố vị thế hàng đầu của thương hiệu trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ.

Cuối năm là thời điểm mỗi gia đình chuẩn bị cho những kế hoạch mới, đồng thời cũng là lúc các rủi ro về sức khỏe, tai nạn, tài sản thường có xu hướng tăng cao. Chính vì vậy, ưu đãi từ Bảo hiểm Bảo Việt được kỳ vọng sẽ không chỉ giúp khách hàng “tiết kiệm hơn”, mà quan trọng nhất là “bảo vệ nhiều hơn”.