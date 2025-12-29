Lãi suất VND liên ngân hàng kỳ hạn 2 tuần vọt lên 8,73%/năm

Tuần từ 22/12 đến 26/12/2025, thị trường liên ngân hàng ghi nhận diễn biến trái chiều: lãi suất VND qua đêm giảm mạnh 1,4 điểm phần trăm (đpt) so với 19/12, còn 4,3%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần tăng vọt, lần lượt lên 8,55% và 8,73%/năm…

Trong tuần từ ngày 22 đến 26/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh tỷ giá trung tâm theo xu hướng giảm. Đến ngày 26/12, tỷ giá trung tâm niêm yết ở mức 25.128 VND/USD, giảm 20 đồng so với phiên cuối tuần trước.

Tỷ giá liên ngân hàng giảm ở hầu hết các phiên trong tuần. Đến phiên 26/12, tỷ giá đóng cửa tại 26.292 VND/USD, giảm 28 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá biến động mạnh theo chiều trái ngược giữa các phiên. Kết thúc tuần, tỷ giá tự do giảm 150 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 26.750 VND/USD (mua vào) và 26.850 VND/USD (bán ra).

Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng ghi nhận biến động mạnh qua các phiên. Tính đến ngày 26/12, lãi suất giao dịch lần lượt như sau: qua đêm (ON) 4,3%/năm (-1,40 đpt); 1 tuần 8,55% (+2,40 đpt); 2 tuần 8,73% (+1,23 đpt); 1 tháng 7,6% (+0,20 đpt)

Lãi suất USD tăng – giảm đan xen ở tất cả các kỳ hạn. Đến phiên cuối tuần, lãi suất USD liên ngân hàng ở mức: qua đêm 3,69%/năm (+0,01 đpt); 1 tuần 3,76% (+0,02 đpt); 2 tuần 3,81% (+0,04 đpt); 1 tháng 3,85% (+0,01 đpt).

Nguồn: VnEconomy cập nhật từ các bản tin thị trường.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều tiết thanh khoản qua kênh cầm cố. Trong tuần trước, nhà điều hành chào thầu 95.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Kết quả, có 65.104,78 tỷ đồng được hấp thụ và 58.975,53 tỷ đồng đáo hạn.

Không có giao dịch tín phiếu trong tuần qua. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng 6.129,25 tỷ đồng vào hệ thống qua thị trường mở. Tổng lượng cầm cố đang lưu hành đạt 381.451,32 tỷ đồng.

Trong phiên đấu thầu ngày 24/12, Kho bạc Nhà nước huy động thành công 13.240 tỷ đồng/17.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ gọi thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu 78%.

Cụ thể: kỳ hạn 5 năm 1.300 tỷ đồng/1.500 tỷ đồng (lãi suất 3,2%/năm, +0,02 đpt); 10 năm 11.920 tỷ đồng/14.000 tỷ đồng (lãi suất 4%, +0,04 đpt); 30 năm 20 tỷ đồng/500 tỷ đồng (lãi suất 4,1%, +0,21 đpt). Kỳ hạn 15 năm không có khối lượng trúng thầu.

Dự kiến ngày 30/12, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục chào thầu 17.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, gồm: 5 năm (1.500 tỷ đồng), 10 năm (14.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng), 30 năm (500 tỷ đồng).

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân đạt 11.243 tỷ đồng/phiên, giảm so với mức 13.042 tỷ đồng/phiên tuần trước. Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng tại các kỳ hạn từ 5 năm trở lên, trong khi giảm nhẹ ở kỳ hạn ngắn.

Chốt phiên 26/12, lợi suất giao dịch cụ thể như sau: 1 năm 2,91%/năm (-0,004 đpt); 2 năm 2,97%/năm (-0,004 đpt); 3 năm 3,02% (-0,004 đpt); 5 năm 3,24% (+0,01 đpt); 7 năm 3,50% (+0,003 đpt); 10 năm 4,03% (+0,02 đpt); 15 năm 4,1% (+0,02 đpt); 30 năm 4,15%/năm (+0,01 đpt).