Ngân hàng "bơm" gần 2,79 triệu tỷ đồng tín dụng trong năm 2025

Ngân hàng Nhà nước cho biết tính đến ngày 24/12, tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87 % so với cuối năm 2024, tương ứng gần 2,79 triệu tỷ đồng đã được “bơm” ra nền kinh tế. Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết đến hết năm 2025, tăng trưởng tín dụng có thể đạt 19%...

Ngày 29/12, tại buổi họp báo công bố kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước năm 2025 tiếp tục đặt ra nhiều thách thức.

Phó Thống đốc nhận định kinh tế thế giới trong năm 2025 chịu nhiều tác động từ các yếu tố như thay đổi chính sách thuế quan của Mỹ, căng thẳng địa chính trị và chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn. Lạm phát đã giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ quay trở lại. Các rủi ro tài chính và tiền tệ toàn cầu tiếp tục hiện hữu, ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế Việt Nam vốn có độ mở lớn.

Trong nước, năm 2025 được Chính phủ xác định là năm “tăng tốc, bứt phá”, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên.

Trong tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện điều hành theo hướng linh hoạt, hỗ trợ tăng trưởng và duy trì ổn định hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì các mức lãi suất điều hành hiện hành, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp. Cùng với đó là yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số để hạ lãi suất cho vay.

Tính đến ngày 24/12, tổng dư nợ tín dụng đạt khoảng 18,4 triệu tỷ đồng, tăng 17,87 % với cuối năm 2024 và tăng 19,41% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, cho biết: Tín dụng tăng 17,87% trong khi huy động vốn toàn hệ thống chỉ tăng hơn 14,11% so với cuối năm 2024, tạo sức ép lớn lên nguồn vốn của các ngân hàng.

Cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, theo số liệu đến cuối tháng 10 so với cuối năm 2024: (i) Ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 6,15% tổng dư nợ nền kinh tế; (ii) Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 12,39%; (iii) Ngành xây dựng chiếm 7,47% (trong đó có các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng là ngành đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh đầu tư); (iv) Ngành bán buôn, bán lẻ có quy mô dư nợ lớn nhất toàn hệ thống chiếm 22,24%.

Một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gồm: nông nghiệp, nông thôn (22,42 %); doanh nghiệp nhỏ và vừa (19,11 %).

Ngoài ra, nhiều chương trình tín dụng chuyên biệt được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ. Ví dụ, chương trình tín dụng cho lĩnh vực lâm sản và thủy sản tăng quy mô từ 15.000 tỷ đồng lên 185.000 tỷ đồng. Chương trình cho vay sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt doanh số giải ngân lũy kế khoảng 3.100 tỷ đồng vào cuối tháng 11.

Liên quan đến pháp luật ngân hàng, trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đề xuất Chính phủ trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật các tổ chức tín dụng và Luật Bảo hiểm tiền gửi, nhằm phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết công tác tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng tiếp tục được triển khai. Tình hình nợ xấu vẫn được kiểm soát trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về hoạt động sản xuất, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen với cơ hội và thuận lợi, trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới sẽ tập trung vào những nội dung sau.

Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Lãi suất và tỷ giá sẽ được điều hành phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thị trường vàng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn hệ thống. Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả; tập trung vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng. Các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ tiếp tục được triển khai; đồng thời, tiếp tục cải thiện điều kiện tiếp cận vốn cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cải cách thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao chất lượng hoạt động, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu, đồng thời hạn chế phát sinh nợ xấu mới trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn.