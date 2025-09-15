Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Tài chính

BIDV và ADB nâng tầm hợp tác trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng

Thu Hà

15/09/2025, 14:00

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký kết Thỏa thuận Ngân hàng Tài trợ (Confirming Bank Agreement) trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng của ADB (Chương trình TSCFP).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việc ký kết Thỏa thuận Ngân hàng Tài trợ với ADB giúp mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai ngân hàng trong triển khai các giao dịch tài trợ thương mại.

Theo đó, BIDV có thể triển khai các giao dịch tài trợ thương mại đủ điều kiện theo quy định tại Thỏa thuận (bao gồm các giao dịch bảo lãnh, xác nhận thư tín dụng, tài trợ hoàn trả thư tín dụng, cho vay tái tài trợ thư tín dụng nhập khẩu,…) cho các ngân hàng thương mại khác trên cơ sở bảo lãnh của ADB.

Các ngân hàng được bảo lãnh là các Ngân hàng nhận tài trợ (Issuing Bank) trong Chương trình TSCFP, có thể được ADB bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán với BIDV vào ngày đến hạn giao dịch, với giá trị bảo lãnh tối đa lên tới 100% giá trị giao dịch tài trợ thương mại.

Cơ chế bảo lãnh của ADB giúp hạn chế rủi ro và tăng cường khả năng tài trợ của BIDV cho các đối tác ngân hàng thành viên của ADB trong các giao dịch thương mại với các thị trường mới nhiều tiềm năng như Bangladesh, Sri Lanka, Mông Cổ… và trong tương lai là giao dịch tài trợ thương mại nội địa tại thị trường Việt Nam.

Cơ chế bảo lãnh đồng thời tạo điều kiện để BIDV xây dựng chính sách giá phí cạnh tranh hơn khi triển khai dịch vụ tài trợ thương mại với ngân hàng đối tác, thông qua đó gián tiếp hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp tiếp cận tài trợ từ ngân hàng với mức chi phí hợp lý trong các giao dịch xuất nhập khẩu.

Hợp tác này góp phần đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ BIDV có thể cung cấp cho các ngân hàng đối tác, khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu với tư cách là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và có hợp tác sâu rộng nhất với ADB tại Việt Nam.

Trước đó vào năm 2009, BIDV đã ký kết Thỏa thuận Ngân hàng nhận tài trợ (Issuing Bank Agreement) với ADB trong khuôn khổ Chương trình TSCFP và đã có rất nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Chương trình trong suốt hơn 15 năm qua.

Với vai trò mới của BIDV là Ngân hàng tài trợ theo thỏa thuận vừa ký kết, BIDV sẽ tiếp tục khai thác các tiềm năng hợp tác mới, đồng thời tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành giữa BIDV và ADB trong việc thúc đẩy dòng chảy thương mại toàn cầu nói chung và Châu Á Thái Bình Dương nói riêng.

Chương trình TSCFP của ADB hiện có 279 Ngân hàng thành viên tham gia trên toàn cầu, trong đó có 79 Ngân hàng nhận tài trợ (Issuing Bank) tại 16 quốc gia thành viên của ADB và 200 Ngân hàng tài trợ (Confirming Bank) tại 90 quốc gia trên thế giới.

Mục đích của Chương trình TSCFP nhằm tối đa hóa tác động phát triển của thương mại và chuỗi cung ứng tại các nước đang phát triển ở Châu Á, thông qua việc cung cấp bảo lãnh và cho vay cho các ngân hàng phù hợp. Chương trình cũng tập trung vào việc xây dựng chuỗi cung ứng trong Tài trợ thương mại toàn cầu bền vững hơn, linh hoạt và minh bạch hơn.

BIDV tham gia Chương trình TSCFP từ năm 2009 và đã ký kết Thỏa thuận Ngân hàng nhận tài trợ (Issuing Bank Agreement) với ADB. Trong hơn 15 năm tham gia chương trình, BIDV bốn lần được ADB TSCFP trao giải thưởng Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam vào các năm 2016, 2017, 2018 và 2023; Giải thưởng Giao dịch tài trợ thương mại cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tốt nhất năm 2018; Giải thưởng Ngân hàng đối tác hàng đầu trong một thập kỷ và Giải giao dịch tài trợ thương mại xanh tốt nhất năm 2024.

