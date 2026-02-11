Thứ Tư, 11/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Gần 10 tỷ USD vốn cam kết đổ vào Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Hoàng Lan

11/02/2026, 10:52

Sáng 11/2/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), tổ chức lễ ra mắt hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ ra mắt VIFC-HCMC.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ ra mắt VIFC-HCMC.

Lễ ra mắt VIFC-HCMC có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, giới chuyên gia, học giả và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là yêu cầu tất yếu và là bước đi chiến lược có tính đột phá.

"Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn, mà còn là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế “người tiếp nhận vốn” sang “người tham gia kiến tạo thị trường”.

(Thủ tướng Phạm Minh Chính)

Tại lễ ra mắt, VIFC-HCMC đã trao chứng nhận cam kết cho các Thành viên sáng lập và Thành viên chiến lược là những định chế tài chính, tập đoàn và tổ chức uy tín trong và ngoài nước, đóng vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo cấu trúc thị trường, hệ sinh thái sản phẩm, nhân lực chất lượng cao và chuẩn mực vận hành quốc tế cho Trung tâm.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận thành viên sáng lập VIFC-HCMC.
Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận thành viên sáng lập VIFC-HCMC.

Các thành viên không chỉ tham gia với tư cách pháp nhân mà còn mang theo hệ sinh thái toàn diện về khách hàng, đối tác, công nghệ, năng lực tài chính và kinh nghiệm vận hành, tạo hiệu ứng lan tỏa và nền tảng thị trường có chiều sâu, sức cạnh tranh khu vực.

"VIFC-HCMC được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu vốn của hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TP. Hồ Chí Minh và cả nước".

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Mặc dù mới chính thức đi vào vận hành trong thời gian ngắn, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã ghi nhận nhiều kết quả cụ thể, mang tính nền tảng và có giá trị thực tiễn cao, cho thấy năng lực tổ chức thực thi và mức độ sẵn sàng của mô hình trung tâm tài chính quốc tế.

Nổi bật là việc hình thành Trung tâm tài chính hàng không với tổng vốn cam kết lên tới 6,1 tỷ USD, phản ánh niềm tin sớm của các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế đối với định hướng phát triển và cơ chế vận hành của VIFC-HCMC. Đồng thời, Trung tâm tài chính hàng hải cũng từng bước được triển khai, phục vụ hiệu quả các hoạt động tài trợ thương mại, logistics và chuỗi cung ứng gắn với thương mại quốc tế.

"Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sự thành công của một trung tâm tài chính không chỉ đến từ quy mô thị trường, khả năng tìm tòi và đáp ứng các nhu cầu vốn, mức độ đa dạng về sản phẩm, mà quan trọng hơn là niềm tin thể chế, chất lượng hạ tầng và sự đồng hành dài hạn của các định chế tài chính.

Với tinh thần đó, MB rất mong được đầu tư dài hạn và đồng hành cùng VIFC – HCMC; tích cực kết nối hệ sinh thái tài chính – công nghệ trong nước và quốc tế; góp phần xây dựng môi trường tài chính minh bạch, an toàn, đổi mới và có tính cạnh tranh toàn cầu; thúc đẩy ra mắt các sản phẩm tài chính chất lượng và tìm kiếm các đối tác quan tâm".

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB, Thành viên sáng lập VIFC - HCMC

Trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị, VIFC-HCMC đã huy động thành công 2 tỷ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và các giải pháp tài chính phục vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò kết nối giữa thị trường vốn và nhu cầu của nền kinh tế thực.

Đặc biệt, Quỹ đầu tư cho nền kinh tế on-chain của Thành phố đã được hình thành với 1 tỷ USD vốn cam kết, tập trung vào các lĩnh vực blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới, mở ra không gian thử nghiệm và phát triển cho các cấu phần tài chính – công nghệ tiên tiến.

Bên cạnh đó, dự kiến hàng tỷ USD giao dịch thương mại xuyên biên giới của TikTok sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng – tài chính của VIFC-HCMC trong thời gian tới, góp phần gia tăng thanh khoản, độ sâu thị trường và vai trò trung gian tài chính của Trung tâm trong khu vực.

THÀNH VIÊN SÁNG LẬP VIFC-HCMC

  • Tập đoàn Sovico
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB)
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank)
  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
  • Công ty Cổ phần Sơn Kim Capital
  • VinaCapital
  • Nasdaq

THÀNH VIÊN CHIẾN LƯỢC VIFC-HCMC

  • Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam Á Bank)
  • Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC)
  • Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH)
  • Liên minh Kinh tế On-chain Economy
  • Tập đoàn Gemadept
  • TikTok

Đề xuất cơ chế sandbox đối với tài sản mã hoá tại Trung tâm Tài chính quốc tế

01:27, 03/02/2026

Đề xuất cơ chế sandbox đối với tài sản mã hoá tại Trung tâm Tài chính quốc tế

Mở khung ưu đãi thuế để hút vốn và nhân lực chất lượng cao vào Trung tâm tài chính quốc tế

18:15, 22/12/2025

Mở khung ưu đãi thuế để hút vốn và nhân lực chất lượng cao vào Trung tâm tài chính quốc tế

Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

14:15, 19/12/2025

Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Từ khóa:

Công nghệ tài chính đầu tư quốc tế hệ sinh thái tài chính Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam VIFC-HCMC

Đọc thêm

Vàng trượt giá trước thềm hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng

Vàng trượt giá trước thềm hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng

Trước khi báo cáo việc làm và CPI của Mỹ được công bố, nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn...

Chênh lệch mua bán giá vàng miếng SJC cao nhất trong nửa năm

Chênh lệch mua bán giá vàng miếng SJC cao nhất trong nửa năm

Trong phiên 10/2, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng. Cá biệt, mức chênh lệch này tại một doanh nghiệp lên tới 3,5 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ tháng 9/2025…

Cán cân thương mại thâm hụt gần 1,8 tỷ USD trong tháng đầu năm

Cán cân thương mại thâm hụt gần 1,8 tỷ USD trong tháng đầu năm

Xuất khẩu phục hồi mạnh trong nửa cuối tháng 1/2026 giúp cán cân thương mại chuyển sang trạng thái thặng dư, song cả tháng, vẫn nhập siêu gần 1,8 tỷ USD. Đáng chú ý, khu vực FDI tiếp tục giữ vai trò chi phối cả xuất khẩu lẫn nhập khẩu…

Tổng giám đốc IMF: Vai trò của đồng USD sẽ không sớm thay đổi

Tổng giám đốc IMF: Vai trò của đồng USD sẽ không sớm thay đổi

"Tôi không cho rằng sẽ có bất kỳ sự thay đổi nào trong vai trò của đồng USD trong tương lai gần”, bà Georgieva nói...

Trung Quốc kêu gọi ngân hàng trong nước hạn chế nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Trung Quốc kêu gọi ngân hàng trong nước hạn chế nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ

Nguồn tin nói rằng giới chức Trung Quốc đã khuyến cáo các ngân hàng hạn chế mua trái phiếu chính phủ Mỹ và yêu cầu những ngân hàng có mức độ tiếp xúc cao với tài sản này phải giảm bớt vị thế...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nắm bắt nền kinh tế bạc

eMagazine

Nắm bắt nền kinh tế bạc

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhộn nhịp tàu thuyền du xuân trên vịnh Hạ Long

Du lịch

2

VSEC ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng MSSP Alert Top 250 toàn cầu

Kinh tế số

3

SGI Capital: "Khi phần lớn nhà đầu tư có xu hướng sợ giữ tiền mặt và buộc mua tài sản giá cao cũng là lúc ta nên tách khỏi đám đông"

Chứng khoán

4

Tổng Giám đốc QNS tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

5

Thoái vốn bất thành tại CDP, Dược Bến Tre đăng ký bán tiếp

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy