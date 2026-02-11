Gần 10 tỷ USD vốn cam kết đổ vào Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Sáng 11/2/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), tổ chức lễ ra mắt hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo…

Lễ ra mắt VIFC-HCMC có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP. Hồ Chí Minh, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, giới chuyên gia, học giả và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới, việc hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam là yêu cầu tất yếu và là bước đi chiến lược có tính đột phá.

"Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn, mà còn là “hạ tầng mềm” của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế “người tiếp nhận vốn” sang “người tham gia kiến tạo thị trường”. (Thủ tướng Phạm Minh Chính)

Tại lễ ra mắt, VIFC-HCMC đã trao chứng nhận cam kết cho các Thành viên sáng lập và Thành viên chiến lược là những định chế tài chính, tập đoàn và tổ chức uy tín trong và ngoài nước, đóng vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo cấu trúc thị trường, hệ sinh thái sản phẩm, nhân lực chất lượng cao và chuẩn mực vận hành quốc tế cho Trung tâm.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hoà Bình trao chứng nhận thành viên sáng lập VIFC-HCMC.

Các thành viên không chỉ tham gia với tư cách pháp nhân mà còn mang theo hệ sinh thái toàn diện về khách hàng, đối tác, công nghệ, năng lực tài chính và kinh nghiệm vận hành, tạo hiệu ứng lan tỏa và nền tảng thị trường có chiều sâu, sức cạnh tranh khu vực.

"VIFC-HCMC được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu vốn của hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TP. Hồ Chí Minh và cả nước". Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Mặc dù mới chính thức đi vào vận hành trong thời gian ngắn, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã ghi nhận nhiều kết quả cụ thể, mang tính nền tảng và có giá trị thực tiễn cao, cho thấy năng lực tổ chức thực thi và mức độ sẵn sàng của mô hình trung tâm tài chính quốc tế.

Nổi bật là việc hình thành Trung tâm tài chính hàng không với tổng vốn cam kết lên tới 6,1 tỷ USD, phản ánh niềm tin sớm của các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế đối với định hướng phát triển và cơ chế vận hành của VIFC-HCMC. Đồng thời, Trung tâm tài chính hàng hải cũng từng bước được triển khai, phục vụ hiệu quả các hoạt động tài trợ thương mại, logistics và chuỗi cung ứng gắn với thương mại quốc tế.

"Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, sự thành công của một trung tâm tài chính không chỉ đến từ quy mô thị trường, khả năng tìm tòi và đáp ứng các nhu cầu vốn, mức độ đa dạng về sản phẩm, mà quan trọng hơn là niềm tin thể chế, chất lượng hạ tầng và sự đồng hành dài hạn của các định chế tài chính. Với tinh thần đó, MB rất mong được đầu tư dài hạn và đồng hành cùng VIFC – HCMC; tích cực kết nối hệ sinh thái tài chính – công nghệ trong nước và quốc tế; góp phần xây dựng môi trường tài chính minh bạch, an toàn, đổi mới và có tính cạnh tranh toàn cầu; thúc đẩy ra mắt các sản phẩm tài chính chất lượng và tìm kiếm các đối tác quan tâm". Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB, Thành viên sáng lập VIFC - HCMC

Trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị, VIFC-HCMC đã huy động thành công 2 tỷ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và các giải pháp tài chính phục vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò kết nối giữa thị trường vốn và nhu cầu của nền kinh tế thực.

Đặc biệt, Quỹ đầu tư cho nền kinh tế on-chain của Thành phố đã được hình thành với 1 tỷ USD vốn cam kết, tập trung vào các lĩnh vực blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới, mở ra không gian thử nghiệm và phát triển cho các cấu phần tài chính – công nghệ tiên tiến.

Bên cạnh đó, dự kiến hàng tỷ USD giao dịch thương mại xuyên biên giới của TikTok sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng – tài chính của VIFC-HCMC trong thời gian tới, góp phần gia tăng thanh khoản, độ sâu thị trường và vai trò trung gian tài chính của Trung tâm trong khu vực.