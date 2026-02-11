Dự thảo Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 11/02/2026
Nam Anh
11/02/2026, 11:08
Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao khi có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng, an toàn thông tin, hoặc tự động đưa ra quyết định hoặc khuyến nghị có ảnh hưởng đáng kể đến việc đưa ra quyết định của con người…
Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao.
Dự thảo nêu rõ, danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao được xác định trên cơ sở đánh giá các tiêu chí phân loại rủi ro để xác định các trường hợp sử dụng cụ thể, bảo đảm rõ ràng, minh bạch và khả thi trong áp dụng.
Hệ thống trí tuệ nhân tạo được đưa vào Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao khi đã xem xét các nguyên tắc sau đây:
(1), Kết quả của hệ thống được sử dụng làm căn cứ hoặc yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến việc đưa ra quyết định ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ hoặc lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
(2), Được xác định theo mục đích và bối cảnh sử dụng cụ thể, không xác định đơn thuần theo công nghệ, thuật toán hoặc mô hình;
(3), Sai lệch hoặc sự cố của hệ thống có thể gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục đối với cá nhân, xã hội hoặc lợi ích công cộng;
(4), Có phạm vi triển khai hoặc quy mô ảnh hưởng rộng, không mang tính cá biệt;
(5), Rủi ro không thể được kiểm soát đầy đủ chỉ bằng các quy định pháp luật có liên quan khác;
(6), Có thể xác định và áp dụng thống nhất các nghĩa vụ quản lý đối với nhóm hệ thống đó.
Dự thảo cũng đưa ra năm tiêu chí xác định hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao bao gồm:
Một là, nhóm tiêu chí về tác động đến quyền con người và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, bao gồm khả năng hệ thống trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng trực tiếp, đáng kể đến quyền sống, quyền được bảo vệ sức khỏe, quyền tự do cá nhân, quyền riêng tư, quyền bình đẳng, không phân biệt đối xử, quyền tiếp cận các dịch vụ thiết yếu hoặc các quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Hai là, nhóm tiêu chí về an toàn, an ninh và lợi ích công cộng, bao gồm trường hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng, an toàn thông tin, lợi ích công cộng hoặc có nguy cơ bị lạm dụng, thao túng để xâm phạm an ninh quốc gia; và trường hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo được sử dụng như thành phần bảo đảm an toàn trong sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao.
Ba là, nhóm tiêu chí về lĩnh vực và bối cảnh sử dụng của hệ thống, bao gồm việc hệ thống trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong các lĩnh vực thiết yếu hoặc lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích công cộng, đời sống xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực như y tế, giáo dục, lao động, việc làm, tài chính, tín dụng, bảo hiểm, giao thông, năng lượng, hạ tầng thiết yếu, quản lý nhà nước, tư pháp; hoặc được sử dụng cho hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công.
Bốn là, nhóm tiêu chí về mức độ tự động hóa và vai trò kiểm soát của con người, bao gồm mức độ hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động đưa ra quyết định hoặc khuyến nghị có ảnh hưởng đáng kể đến việc đưa ra quyết định; khả năng giám sát, can thiệp, điều chỉnh hoặc dừng hệ thống của con người trong quá trình vận hành và sử dụng.
Năm là, nhóm tiêu chí về phạm vi người sử dụng và quy mô ảnh hưởng của hệ thống, bao gồm số lượng người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp, phạm vi triển khai của hệ thống, khả năng gây tác động trên diện rộng, tác động dây chuyền hoặc hậu quả kéo dài, khó khắc phục khi hệ thống xảy ra sai lệch, sự cố hoặc bị lạm dụng. Danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao
Theo dự thảo, danh mục hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao bao gồm 4 nhóm, gồm: Hệ thống trí tuệ nhân tạo tác động đến quyền con người; Hệ thống trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến an toàn, an ninh; Hệ thống trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực thiết yếu, liên quan mật thiết tới lợi ích công cộng; Hệ thống trí tuệ nhân tạo có quy mô ảnh hưởng lớn hoặc khó khắc phục.
10:52, 10/02/2026
Người Việt đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu từ khoảng ba tháng trước Tết, đồng thời tận dụng các công cụ AI để hỗ trợ ra quyết định trong mùa lễ hội quan trọng nhất năm…
VSEC vừa được vinh danh trong danh sách Top 250 Managed Security Service Providers (MSSP) toàn cầu năm nay do MSSP Alert (CyberRisk Alliance) công bố, với vị trí #111 - tăng 32 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp VSEC góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng bền vững cùng năng lực vận hành ngày càng trưởng thành.
Tổng giá trị tài sản thực được mã hóa có thể vượt quy mô của tiền điện tử truyền thống, qua đó tạo ra sự thay đổi mang tính nền tảng đối với toàn ngành, theo người đồng sáng lập Chainlink, ông Sergey Nazarov...
Apple được cho là đang chuẩn bị tung ra một phiên bản AirPods Pro mới tích hợp camera ngay trong năm nay, theo các thông tin rò rỉ gần đây từ cộng đồng theo dõi sản phẩm của hãng...
Đã qua thời kỳ các doanh nghiệp lớn tự mình làm tất cả. Xu hướng “đổi mới sáng tạo mở” (Open Innovation) đang buộc các doanh nghiệp lớn phải tìm đến các startup để giải quyết những bài toán đặc thù về AI hay vận hành. Song thay vì chạy theo trào lưu, các chuyên gia cho rằng mỗi tổ chức cần tự tìm ra “long mạch” của mình. Đối với các tập đoàn nhà nước, đó là việc tách bạch chức năng đổi mới sáng tạo khỏi nghiên cứu và phán triển (R&D) truyền thống; còn với startup, đó là tư duy “fail fast” (thử sai nhanh) và tập trung vào những thị trường ngách mà các ông lớn bỏ ngỏ.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: