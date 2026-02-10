Chênh lệch mua bán giá vàng miếng SJC cao nhất trong nửa năm

Trong phiên 10/2, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC ổn định ở mức 3 triệu đồng/lượng. Cá biệt, mức chênh lệch này tại một doanh nghiệp lên tới 3,5 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ tháng 9/2025…

Suốt phiên sáng 10/2, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm đồng loạt niêm yết giá mua và bán vàng miếng SJC lần lượt 178 triệu đồng và 181 triệu đồng/lượng. Mức giá trên duy trì ổn định sang đến hết phiên chiều.

So với giá chốt phiên hôm qua (9/2), giá vàng miếng SJC chỉ tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên 10/2, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý nới rộng lên tới 3,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất kể từ giữa tháng 9/2025 đến nay tại thương hiệu này, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua. Trong khi đó, khoảng cách này tại Mi Hồng đã giảm xuống còn 2,7 triệu đồng/lượng.

Riêng tại DOJI, đây là doanh nghiệp duy nhất điều chỉnh giảm cả hai chiều mua và bán. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại đơn vị này giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/2.

Trong khi đó, tại Phú Quý, chốt phiên sáng, doanh nghiệp này cũng niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vào thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung là 177,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 10/2, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 9/2, giá vàng miếng SJC tại Phú Quý tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Tại TP.Hồ Chí Minh, lúc 16 giờ 30 phút, Mi Hồng đặt giá bán vàng miếng SJC ở mức 180,7 triệu đồng/lượng và giá mua ở mức 178 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 9/2, giá mua vàng miếng tại thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng nhưng giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 10/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát thị trường vàng miếng, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt tăng giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”, dao động từ 300 nghìn đến 700 nghìn đồng/lượng. Duy chỉ một nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong khi một nghiệp vẫn giữ nguyên giá giao dịch.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 177,2 triệu – 180,2 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, sau chưa đầy 10 phút mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “ 4 số 9” ở ngưỡng 177,5 triệu – 180,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169 triệu – 173 triệu đồng/lượng trong suốt phiên hôm nay. Như vậy, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm ghi nhận phiên đi ngang thứ ba liên tiếp kể từ ngày 7/2.

Cập nhật lúc 16 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. Như vậy, trong ngày 10/2, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI vẫn ghi nhận tổng mức giảm là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Công ty SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 9/2, đặt giá mua, bán vàng nhẫn loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại 177,5 triệu – 180,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên sáng và tiếp tục duy trì sang phiên chiều.

Tại PNJ, giá mua vàng nhẫn trơn 9999 mở cửa phiên tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 177,8 triệu – 180,8 triệu đồng/lượng. Sau 1 tiếng mở cửa, doanh nghiệp này giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ cũng niêm yết ở mức 177,5 triệu – 180,5 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 16 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 9/2, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ chỉ tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 176,9 triệu – 179,9 triệu đồng/lượng. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 177,5 triệu và giá bán ở mức 180,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 10/2 so với 9/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất thị trường trong phiên 10/2 thuộc về Bảo Tín Minh Châu

Đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 177,5 triệu – 180,5 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên 9/2.

Tính đến 16 giờ 30 phút, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 177,6 triệu – 180,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Như vậy, trong phiên 10/2, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu tăng tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, sau khi giữ nguyên ở mức 176,8 triệu – 179,8 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, Phú Quý cũng tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 177,5 triệu – 180,5 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. Cập nhật lúc 16 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.