Thị trường phát quà Tết muộn

Kim Phong

11/02/2026, 12:02

Thanh khoản phục hồi nhẹ sáng nay nhưng diễn biến giá cổ phiếu rất tích cực nhờ dòng tiền mua chủ động đẩy giá quyết liệt. Đây là hiệu ứng của áp lực bán giảm, khi khối lượng muốn thoát ra trước Tết đã “chạy” vãn.

Sắc xanh phủ kín bảng điện và những mã thanh khoản cao nhất hầu hết tăng mạnh.
Sắc xanh phủ kín bảng điện và những mã thanh khoản cao nhất hầu hết tăng mạnh.

VN-Index chốt phiên sáng tăng mạnh 1,96% (+34,4 điểm) với 218 mã tăng/92 mã giảm. Trong đó, 132 cổ phiếu tăng vượt 1%, chiếm 79,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Nhóm blue-chips dĩ nhiên đóng vai trò quan trọng trong mức tăng này. VN30-Index đang tăng 2,16% với 25 mã tăng/3 mã giảm. Rổ này có 11 mã tăng vượt 2% và 9 mã khác tăng từ 1% tới 2%.

Phần lớn điểm số đang tới từ các trụ lớn nhất: VIC tăng 5,44%, VCB tăng 4,44%, VHM tăng 2,07%, BID tăng 1,91%, CTG tăng 2,56%, TCB tăng 1,88%, MBB tăng 3,05%, VPB tăng 4,89%, HPG tăng 1,32%. Đây là các cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index. Thực ra nhóm blue-chips cũng có nhiều cổ phiếu tầm trung tăng rất ấn tượng. STB tăng 4,54%, SSI tăng 3,17%, VIB tăng 2,42%, ACB tăng 2,39%... Chỉ có điều những cổ phiếu này chưa thể đóng góp vượt trội vào điểm số.

Nhóm Midcap cũng tương tự, rất nhiều cổ phiếu tăng dữ dội, chỉ là vai trò trong VN-Index hạn chế. Toàn sàn HoSE đang có 54 cổ phiếu tăng vượt 2% thì VN30 đóng góp 11 mã mà thôi. EIB, DLG, HHS kịch trần với thanh khoản khá. Nhóm tăng trên 2% với giao dịch trăm tỷ đồng cũng không ít: TCH tăng 6,31%, DXG tăng 4,76%, KDH tăng 2,36%...

Cổ phiếu bất động sản có diễn biến hồi khá ấn tượng sau những tuần gây tổn thương lớn cho nhà đầu tư. Chỉ số VNReal đại diện nhóm bất động sản sàn HoSE đang tăng 3,77%, vượt qua cả chỉ số đại diện nhóm tài chính VNFin tăng 2,6%.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Ở phía giảm giá, chỉ tầm chục cổ phiếu đáng kể khi giá giảm quá 1% với thanh khoản chấp nhận được, từ 10 tỷ đồng trở lên. Dầu khí tiếp tục điều chỉnh mạnh với PLX giảm 3%, khớp 212,4 tỷ đồng; GAS giảm 3,44% với 174,2 tỷ; PVD giảm 2% với 107,6 tỷ. Ngoài ra là vài cổ phiếu khác như PNJ giảm 1,33%, GVR giảm 1,53%, DCM giảm 1,79%, VGC giảm 1,14%, VHC giảm 1%. Tính chung sàn HoSE có 36 cổ phiếu đang giảm từ 1% trở lên nhưng thanh khoản chỉ chiếm 7,1% sàn.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là sự bổ sung tốt cho diễn biến hào hứng sáng nay khi có phiên sáng mua ròng thứ hai liên tục. Khối này tăng 19% giá trị giải ngân, giúp vị thế ròng đạt +463,5 tỷ đồng, sau khi mua ròng 272,5 tỷ đồng sáng hôm qua. Các cổ phiếu được mua chính là MBB +460,3 tỷ, MWG +61,9 tỷ, MSN +60,7 tỷ, VPB +43,2 tỷ… Phía bán ròng có VCB -114,8 tỷ, FPT -81,5 tỷ, HPG -64,3 tỷ, HDB -42,3 tỷ…

Thị trường chỉ còn 3 phiên giao dịch nữa là nghỉ Tết nguyên đán và cho đến hôm qua, sự ức chế vẫn còn lan rộng khi số mã đỏ nhiều gấp đôi số xanh. Nhìn từ góc độ ngắn hạn, nếu mua hôm nay thì nhà đầu tư vẫn có khả năng chốt lời và rút tiền về vào ngày cuối cùng. Tuy nhiên đây khó có thể là lý do vì thị trường đã chịu sức ép hiếm có kéo dài đến sát Tết như vậy. Trong quá khứ 2 tuần trước Tết thị trường thường tăng, năm nay lại khác biệt. Việc mua vào lúc này khó có thể là nhằm mục đích lướt sóng.

Việc thị trường điều chỉnh chậm và kéo khá dài khiến rất nhiều cổ phiếu điều chỉnh mạnh. Với kết quả kinh doanh quý 4/2025 đã xuất hiện hết, chất lượng cơ bản không phải là vấn đề. Trong khi đó ít nhất nửa đầu năm 2026 triển vọng vẫn sáng sủa, nên mức định giá thấp lúc này là yếu tố hỗ trợ đáng quan tâm.

Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận quý 4/2025: Tăng 49%, ngân hàng và bất động sản dẫn dắt

10:04, 11/02/2026

Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận quý 4/2025: Tăng 49%, ngân hàng và bất động sản dẫn dắt

Thị trường chứng khoán sẽ tích cực sau Tết?

10:04, 11/02/2026

Thị trường chứng khoán sẽ tích cực sau Tết?

Khả năng cao tháng 6/2026 MSCI sẽ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng

09:59, 11/02/2026

Khả năng cao tháng 6/2026 MSCI sẽ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng

cổ phiếu bất động sản cổ phiếu blue-chips nhận định chứng khoán

Hưng phấn lan tỏa, khối ngoại tranh mua đột biến 2.100 tỷ

Hưng phấn lan tỏa, khối ngoại tranh mua đột biến 2.100 tỷ

Mặc dù chiều nay một số cổ phiếu blue-chips xuất hiện áp lực bán ra kiềm chế giá, nhưng tổng thể thị trường vẫn rất mạnh. Thanh khoản phiên chiều ở HoSE tăng hơn 15% so với buổi sáng trong khi số lượng cổ phiếu tăng mạnh vượt 2% nhiều gấp đôi.

Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận quý 4/2025: Tăng 49%, ngân hàng và bất động sản dẫn dắt

Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận quý 4/2025: Tăng 49%, ngân hàng và bất động sản dẫn dắt

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 49% trên cả ba sàn và 44,7% trên HOSE, cho thấy sự tăng tốc rõ nét so với mức tăng trong 9 tháng năm 2025.

Thị trường chứng khoán sẽ tích cực sau Tết?

Thị trường chứng khoán sẽ tích cực sau Tết?

Dữ liệu lịch sử cho thấy xác suất thị trường tăng điểm quanh giai đoạn Tết là tương đối cao, với 87,5% khả năng tăng trong tuần trước Tết và 75% khả năng tăng trong hai tuần sau Tết. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư khá hấp dẫn trong tháng tới.

Khả năng cao tháng 6/2026 MSCI sẽ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng

Khả năng cao tháng 6/2026 MSCI sẽ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi nâng hạng

Đối với Việt Nam, cột mốc quan trọng tiếp theo là khả năng được MSCI đưa vào Danh sách theo dõi (Watchlist) vào tháng 6/2026. Các động lực nền tảng đang dần hội tụ rõ nét.

SGI Capital:

SGI Capital: "Khi phần lớn nhà đầu tư có xu hướng sợ giữ tiền mặt và buộc mua tài sản giá cao cũng là lúc ta nên tách khỏi đám đông"

Bởi tính nhạy cảm với lãi suất và thanh khoản, quá trình hạ đòn bẩy tài chính và cụ thể là giảm margin sẽ diễn ra trên thị trường chứng khoán trước khi xảy ra trên thị trường bất động sản và nền kinh tế chung.

