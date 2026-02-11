Thứ Tư, 11/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Thanh Hóa: Sau 20 năm, KĐT ven sông Hạc vẫn gặp nhiều vướng mắc trong giải phóng mặt bằng

Nguyễn Thuấn

11/02/2026, 11:23

Được phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2006, Khu đô thị mới ven sông Hạc được kỳ vọng tạo dựng không gian đô thị hiện đại ven sông tại khu vực Hạc Thành – Hàm Rồng. Tuy nhiên, sau hai thập kỷ triển khai, dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt ở công tác giải phóng mặt bằng và chính sách đất đai.

Sau 20 năm triển khai, dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc (Thanh Hóa) vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, khiến hàng trăm hộ dân sống trong cảnh khó khăn, thiếu ổn định.
Sau 20 năm triển khai, dự án Khu đô thị mới ven sông Hạc (Thanh Hóa) vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, khiến hàng trăm hộ dân sống trong cảnh khó khăn, thiếu ổn định.

Khu đô thị mới ven sông Hạc nằm trên địa bàn phường Hạc Thành và phường Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa cũ), có tổng diện tích khoảng 37,37 ha. Theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, dự án có cơ cấu sử dụng đất khá toàn diện, trong đó, có 9,72 ha đất ở thương mại được giao cho nhà đầu tư khai thác; 4,60 ha đất nhà ở chia lô phục vụ tái định cư.

Ngoài ra, dự án bố trí 1,13 ha đất xây dựng chung cư kết hợp dịch vụ thương mại, nhà trẻ, với quy mô 412 căn hộ để bố trí tái định cư, nhà ở cho người thu nhập thấp và đối tượng chính sách; 1,09 ha đất công cộng; 17,00 ha đất giao thông; 3,56 ha mặt nước sông Hạc. Riêng 0,27 ha đất hiện do UBND thành phố Thanh Hóa (cũ) quản lý.

Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 760 tỷ đồng, thực hiện theo cơ chế khoán gọn; chi phí đầu tư được trừ vào tiền sử dụng đất giao cho nhà đầu tư khai thác kinh doanh và không điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Đến nay, khối lượng đầu tư xây dựng toàn dự án ước đạt khoảng 70,9%.

Tại phường Hạc Thành, tổng diện tích đất phải thu hồi khoảng 4,17 ha, liên quan đến 299 hộ dân và 3 tổ chức. Đến nay, mới giải phóng mặt bằng được khoảng 0,23 ha cho 10 hộ dân và 1 tổ chức, với kinh phí chi trả 13,76 tỷ đồng. Phần diện tích còn lại 3,94 ha chưa được giải phóng mặt bằng, trong đó, 182 hộ dân và 2 tổ chức chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; 106 hộ đã được phê duyệt nhưng chưa chi trả.

Có hơn 1.000 hộ dân trong diện ảnh hưởng của dự án này
Có hơn 1.000 hộ dân trong diện ảnh hưởng của dự án này

Tại phường Hàm Rồng, tổng diện tích đất phải thu hồi lên tới 27,39 ha, liên quan đến 826 hộ dân và 3 tổ chức. Công tác chi trả, giải phóng mặt bằng đã thực hiện được khoảng 21,57 ha cho 394 hộ dân, với tổng số tiền 127,84 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 5,82ha chưa được giải phóng mặt bằng , gồm 315 hộ dân chưa phê duyệt bồi thường, hỗ trợ và 120 hộ đã phê duyệt nhưng chưa được chi trả.

Việc giải phóng mặt bằng chưa đồng bộ giữa các khu vực khiến tiến độ đầu tư hạ tầng và xây dựng các hạng mục của dự án bị kéo dài, ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thiện tổng thể khu đô thị ven sông.

Cùng với khó khăn về mặt bằng, quá trình triển khai dự án còn gặp nhiều bất cập về cơ chế, chính sách đất đai. Nhiều quy định ban hành từ những năm 2010 đến nay không còn phù hợp, gây lúng túng trong việc áp dụng bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

Đáng chú ý, tại khu phố Kết (phường Hàm Rồng), có 91 hộ dân đã nộp tiền sử dụng đất nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến bức xúc, khiếu kiện kéo dài. Bên cạnh đó, quỹ đất tái định cư của dự án được đánh giá là còn thiếu so với nhu cầu thực tế, trong khi phạm vi thu hồi đất lớn và số hộ dân bị ảnh hưởng nhiều.

Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

17:28, 10/02/2026

Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ đầu tư chỉ bán nhà ở xã hội cho người đang thuê trước thời hạn 10 năm

15:16, 10/02/2026

Chủ đầu tư chỉ bán nhà ở xã hội cho người đang thuê trước thời hạn 10 năm

Từ khóa:

bồi thường đất đai Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á đất tái định cư dự án bất động sản giải phóng mặt bằng khu đô thị ven sông Hạc

Đọc thêm

Động lực tái định hình thị trường bất động sản Hà Nội

Động lực tái định hình thị trường bất động sản Hà Nội

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc đô thị rõ nét. Thay vì chỉ dừng ở cải tạo, chỉnh trang các khu chung cư cũ, định hướng mới chuyển sang tái thiết toàn diện, với việc giải tỏa từng khu vực, xây dựng đồng bộ hạ tầng và không gian đô thị theo hướng phát triển chiều dọc nhưng giảm mật độ dân cư. Quá trình này không chỉ điều chỉnh lại phân bố dân cư và nguồn lực kinh tế, mà còn tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với thị trường bất động sản Thủ đô...

Diện tích đất ở đô thị cả nước tăng thêm 17.113 ha

Diện tích đất ở đô thị cả nước tăng thêm 17.113 ha

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng diện tích tự nhiên cả nước là 33.214.437 ha, bao gồm diện tích nhóm đất nông nghiệp; nhóm đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng. Trong nhóm đất phi nông nghiệp, đất ở có diện tích 793.552 ha, tăng 23.282 ha so với năm 2023...

TP.Hồ Chí Minh: Chọn mô hình đô thị nén hay đô thị đa cực sau mở rộng địa giới hành chính

TP.Hồ Chí Minh: Chọn mô hình đô thị nén hay đô thị đa cực sau mở rộng địa giới hành chính

Trong bối cảnh mở rộng địa giới hành chính và hướng tới phát triển thành “siêu đô thị”, TP.Hồ Chí Minh đang đứng trước một câu hỏi chiến lược mang tính nền tảng: thành phố sẽ phát triển theo mô hình đô thị nén (compact city) tập trung vào lõi trung tâm, hay theo mô hình đô thị đa cực (polycentric city) - nơi nhiều trung tâm phát triển cùng tương tác với nhau…

Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa ký Quyết định số 7/QĐ-HĐTĐ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định này...

Chủ đầu tư chỉ bán nhà ở xã hội cho người đang thuê trước thời hạn 10 năm

Chủ đầu tư chỉ bán nhà ở xã hội cho người đang thuê trước thời hạn 10 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực nhà ở và kinh doanh bất động sản. Trong đó, những quy định liên quan đến nhà ở xã hội cũng có nhiều điểm mới…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nắm bắt nền kinh tế bạc

eMagazine

Nắm bắt nền kinh tế bạc

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhộn nhịp tàu thuyền du xuân trên vịnh Hạ Long

Du lịch

2

VSEC ghi dấu ấn trên bảng xếp hạng MSSP Alert Top 250 toàn cầu

Kinh tế số

3

SGI Capital: "Khi phần lớn nhà đầu tư có xu hướng sợ giữ tiền mặt và buộc mua tài sản giá cao cũng là lúc ta nên tách khỏi đám đông"

Chứng khoán

4

Tổng Giám đốc QNS tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

5

Thoái vốn bất thành tại CDP, Dược Bến Tre đăng ký bán tiếp

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy