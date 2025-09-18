Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu

Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.
Fed đã cắt giảm lãi suất nhưng thị trường không mấy hào hứng,
thậm chí vẫn có những đợt bán hạ giá, dù khối lượng không lớn. Việc nhìn vào chỉ
số “rút chân” không phản ánh đúng giao dịch ở đa số cổ phiếu: Dòng tiền bắt đáy
không tạo được hiệu ứng hồi giá rõ rệt.
Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu trong VNI hôm nay chỉ là 0,52/1 và
cả 3 phiên gần nhất lượng cổ phiếu giảm giá đều áp đảo số tăng. VNI trong 3 ngày
qua chỉ giảm 1,17% nhưng hơn một nửa số cổ phiếu giảm vượt mức này. VIC đóng vai
trò quan trọng trong việc nâng đỡ chỉ số. Hôm nay cũng là VIC hồi lên mạnh mẽ mới
có thể giúp VNI và VN30 “rút chân”.
Dù vậy sức mạnh ở cổ phiếu nói chung không được tốt như chỉ
số, phản ánh hoạt động chốt lời vẫn đang diễn ra. Ngay cả khi các trụ có thể
neo giữ VNI trên MA20 để duy trì cơ hội test đỉnh 1700 thì việc bán ra nhiều
hơn này vẫn phản ánh quan điểm thận trọng từ góc nhìn danh mục. VNI đóng cửa hôm
nay vẫn chưa thủng MA20 nhưng có lẽ chỉ là yếu tố kỹ thuật, trạng thái neo trụ đơn
lẻ không có nhiều tác dụng, thậm chí có thể làm gia tăng sự nghi ngờ.
Từ góc độ thanh khoản, giao dịch khớp lệnh HSX và HNX đang
giảm nhanh, phiên này chỉ còn 26,9k tỷ chưa tính thỏa thuận. Mức giao dịch này
chỉ tương đương thời điểm tháng 6 vừa rồi, nghĩa là phần rất lớn dòng tiền đã “ngủ
yên”. Nếu nhìn lại quá trình gia tăng thanh khoản theo xu hướng thị trường thì
chỉ từ đầu tháng 7 mới đạt mặt bằng cao mới vượt trội. Vậy hàng chục ngàn tỷ dừng
giao dịch hoặc là đã chuyển sang làm việc khác hoặc đang giữ trạng thái phòng
thủ trong tài khoản. Bất kể vì lý do gì thì đây cũng là biểu hiện của việc thận
trọng. Khi VNI vượt 1400 thì kỳ vọng phải lên 1500 mới kích thích được dòng tiền
gia tăng. Khi vượt 1500 phải nghĩ 1600 là dễ dàng thì tiền mới vận động mạnh
hơn. Từ 1600 đến 1700 thanh khoản đã chững lại và giảm dần, đến giờ thì giảm hẳn.
Về mặt thời điểm, thị trường hiện không còn gì để chờ đợi
ngoài câu chuyện nâng hạng – mà thực ra là thông tin rà soát vào đầu tháng 10 chứ
chưa phải nâng hạng. Những câu chữ đánh giá trong đợt rà soát này hoặc một xác
nhận, sẽ tác động đến xu hướng hoặc ít nhất là có cớ để tạo kỳ vong mới. Nhịp tăng
từ tháng 7 đến nay đã là phản ánh kỳ vọng nâng hạng rồi, kết hợp với kết quả
kinh doanh quý 2 tốt. Trong kịch bản tốt, ảnh hưởng hội tụ như vậy có thể lặp lại
vì kết quả kinh doanh quý 3 cũng sắp tới.
Tuy vậy những gì thị trường đã đạt được vừa qua là rất ấn tượng,
đặc biệt là thanh khoản cực lớn, nên chính vì thế lại khó duy trì lâu. Hiện kịch
bản khả dĩ nhất là thị trường dao động trong vùng biên độ để tạo mặt bằng tích
lũy mới, coi như chiết khấu phần định giá kỳ vọng nâng hạng để chờ xác nhận và đón
dòng tiền mới. Tín hiệu của khối ngoại cũng quan trọng. Kỳ vọng nâng hạng không
rõ trong mắt khối này lớn hay nhỏ mà chỉ từ đầu tháng 9 đến nay đã bán ròng thêm
hơn 13k tỷ nữa, sau khi đã bán ròng kỷ lục 42,2k tỷ trong tháng 8.
Phái sinh hôm nay đáo hạn nhưng khá bất ngờ là ở nhịp giảm sâu
nhất của VN30 thì F1 lại đảo basis. Với mức OI xuống rất thấp thì diễn biến bình
yên hôm nay có thể đoán được. Với F2 mức chiết khấu quá rộng nên chỉ có thể
trade ở F1. Khi các trụ ngân hàng yếu sẵn thì chỉ cần nhìn vào VIC và VHM là bắt
được xu hướng của VN30. VIC đạt đỉnh sớm từ sáng còn VHM tầm sau 10h. Bất kể là
trong xu hướng xuống của VN30 có những nhịp đi ngang hoặc nảy nhẹ, chỉ cần VIC
và VHM còn bị ép xuống thì chỉ số chắc chắn giảm.
Với dòng tiền mua nâng
giá hầu như không có, biên độ dao động giá cổ phiếu lúc này phụ thuộc vào việc
bên bán chấp nhận giá nào. Nếu VIC và VHM được sử dụng để bẻ gãy MA20, kịch bản
điều chỉnh test 1600 của VNI là rất khả thi. Chiến lược là canh mua cổ phiếu,
Long/Short linh hoạt với phái sinh.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1861.74, ngay tại một mốc. Cản kế
tiếp ngày mai là 1871; 1883; 1891; 1900; 1910. Hỗ trợ 1853; 1841; 1831; 1820;
1810; 1800.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh
16:25, 16/09/2025
Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ
15:32, 18/09/2025
Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao
Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ
Khả năng neo giữ các cổ phiếu lớn vẫn có ảnh hưởng tích cực lên điểm số, giúp VN-Index cuối phiên chỉ giảm nhẹ chưa tới 6 điểm. Tuy vậy trạng thái giá cổ phiếu không được cải thiện, thậm chí số mã giảm sâu còn nhiều lên. Đặc biệt khối ngoại đẩy mạnh bán ra tới gần 1700 tỷ trên cả ba sàn, mức cao nhất 6 phiên gần đây.
Vì sao VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới?
Từ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, kỳ vọng nâng hạng, triển vọng thương vụ IPO, sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, hợp tác trong hệ sinh thái, VPBankS đặt ra mục tiêu tăng trưởng kép 32%/năm trong 5 năm; ROE, ROA gấp khoảng hai lần trung bình ngành chứng khoán hiện nay vào năm 2030.
Giá nhà cao ngất, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chật vật xoay tiền trả nợ trái phiếu
Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dòng tiền khan hiếm, nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó trong việc thanh toán lãi trái phiếu cho nhà đầu tư dù khoản lãi không quá lớn...
Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao
Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines.
Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng một tháng
Các thành viên hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc... và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: