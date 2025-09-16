Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh

Áp lực giảm giá của các trụ VIC, VHM, HPG, MSN đã khiến VNI không thể chạm tới mốc 1700 điểm, dù có lúc khoảng cách chỉ còn hơn 3 điểm. Sự phân hóa trong nhóm trụ không có gì bất ngờ, nhưng các cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán và không thể duy trì sức mạnh như hôm qua là một tín hiệu yếu.

Trong nhiều trường hợp VNI không phải là tín hiệu để mua bán cổ phiếu cụ thể, nhưng có thể ảnh hưởng tâm lý. Nhịp tăng 5 phiên vừa qua giúp nhiều hàng đầu cơ lên giá tốt, kết hợp với việc chỉ số “test” đỉnh bất thành nên tâm lý dễ xoay chiều.

Mức giảm điểm số hôm nay không nhiều, nhưng xu hướng giảm và phục hồi thất bại là rõ. Buổi sáng độ rộng đã rất kém, cho thấy ngay cả khi VNI được cổ phiếu ngân hàng neo giữ thì hành động chốt lời cũng đã xuất hiện. Nhịp tăng buổi chiều tưởng như giúp vượt qua rào cản tâm lý, nhưng rồi bên bán vẫn xả hàng nhiều hơn khiến độ rộng càng hẹp. Đến khi VNI bị các trụ ép xuống thì tình thế trở nên tiêu cực.

Diễn biến phiên hôm nay có thể là hiệu ứng kết hợp giữa trụ yếu và chốt lời thông thường của các giao dịch lướt sóng. Hai vòng T+ với lợi nhuận tốt cũng đủ làm hài lòng không ít nhà đầu tư trong bối cảnh chưa rõ xu hướng tăng có được nối tiếp hay không. Thị trường vẫn có rủi ro hình thành 3 đỉnh và có nhịp điều chỉnh tích lũy nữa trước khi “dứt điểm” đỉnh tâm lý 1700. Vì vậy ưu tiên chiến lược ngắn hạn không phải là xấu.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn phiên này khá cao, đạt 40,1k tỷ chưa tính thỏa thuận. Tuy nhiên phân bổ vốn tập trung quá nhiều vào nhóm giảm, rất nhiều mã giảm sâu. Nhóm tăng cũng có một số mã mạnh như ngân hàng (SHB, MBB, CTG, MSB), chứng khoán (VIX) và vài mã khác (FPT, VNM, MWG, HVN, IJC, VHC). Dù vây đây chỉ là số ít. Ngoài ra thanh khoản nhóm tăng giá cũng phần lớn dồn vào đây chứ không có sự lan tỏa. Nói đơn giản thì đây là những mã ngược dòng đặc thù, không thể hiện sức mạnh của thị trường.

Phiên giảm hôm nay cũng chưa phát đi tín hiệu rủi ro rõ ràng nào, chỉ là “phát lộ” lực cung tiềm ẩn quanh đỉnh 1700 điểm. Nếu VNI tiếp tục được neo giữ trên MA20 thì cơ hội vượt đỉnh vẫn còn, ngược lại thì kịch bản tối thiểu là “retest” mức hỗ trợ 1600 điểm. Đây vẫn là giai đoạn tích lũy để ổn định nền giá, chừng nào mức 1600 điểm vẫn được giữ vững.

Thị trường phái sinh sắp đáo hạn ở F1 nên basis không còn là rào cản rủi ro cho Long/Short nữa. Tuy nhiên sự phân hóa trong nhóm trụ nên quán tính của VN30 không lớn như mong đợi. Nhịp giảm đầu phiên khi VN30 thủng 1885.xx là cơ hội Short tốt với mức cắt lỗ hợp lý, nhưng chỉ số không giảm tới được 1871.xx. Nhịp tăng đầu giờ chiều về mặt kỹ thuật có hai đáy nhưng biên độ tới cản 1885.xx lại hẹp nên bỏ lỡ. Nhịp giảm cuối đẹp, VN30 bị đánh gãy dứt khoát 1885.xx và lần này tới hẳn 1871.xx.

Với dòng tiền mua vùng giá xanh không mạnh trong khi áp lực bán có tín hiệu tăng, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục giằng co gần mốc 1700 điểm. Các trụ vẫn là yếu tố quyết định có tạo được diễn biến đột phá hay không. Rủi ro là các trụ trong nhịp intraday có thể tạo ra một cú “đột phá giả”, vì vậy nên thận trọng. Chiến lược là Long/Short linh hoạt với phái sinh.

VN30 đóng cửa hôm nay tại 1875.39. Cản gần nhất ngày mai là 1885; 1890; 1900; 1910; 1920. Hỗ trợ 1871; 1861; 1854; 1841; 1831; 1820.

