Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ
Kim Phong
18/09/2025, 15:32
Khả năng neo giữ các cổ phiếu lớn vẫn có ảnh hưởng tích cực lên điểm số, giúp VN-Index cuối phiên chỉ giảm nhẹ chưa tới 6 điểm. Tuy vậy trạng thái giá cổ phiếu không được cải thiện, thậm chí số mã giảm sâu còn nhiều lên. Đặc biệt khối ngoại đẩy mạnh bán ra tới gần 1700 tỷ trên cả ba sàn, mức cao nhất 6 phiên gần đây.
Thị trường chịu thêm áp lực trong buổi chiều, VN-Index tạo đáy
sâu nhất lúc 1h48 giảm 1,52% tương đương -25,4 điểm. Tuy nhiên đến cuối phiên các
cổ phiếu lớn đã hồi lại kéo chỉ số, VN-Index chỉ còn giảm 0,35% tương đương -5,79
điểm.
Ảnh hưởng của các trụ là rất rõ, VIC, VHM, VCB, CTG, TCB,
VPB đều tạo đáy trùng với chỉ số. Đặc biệt VIC, VHM thậm chí còn “chớm” đỏ và đây
là hai điểm tựa duy nhất của VN-Index buổi sáng. Dù vậy đóng cửa VIC vẫn quay đầu
tăng ngược 1,33%, VHM tăng 0,58%. Các cổ phiếu ngân hàng lớn cũng bớt giảm, VCB
còn -1,39%, CTG -0,39%, TCB tăng 0,26%, VPB -0,65%.
Diễn biến phục hồi kịp thời của các trụ đúng vào thời điểm tính
giá thanh toán cuối cùng của phiên đáo hạn phái sinh. Đây có thể là hiệu ứng
mang tính thời điểm, nhưng cũng có thể là xuất hiện dòng tiền bắt đáy thật. Dù
là khả năng nào thì kết quả cũng có lợi cho VN-Index: Chỉ số từ chỗ xuyên thủng
khá sâu dưới đường trung bình 20 phiên (MA20) đã quay đầu hồi lại lên trên đường
này. Về mặt kỹ thuật đây là một tín hiệu tốt, dù chưa rõ sức cầu có duy trì tiếp
trong phiên cuối tuần hay không.
VN30-Index đóng cửa giảm 0,38% với 7 mã tăng/22 mã giảm, yếu
hơn phiên sáng một chút (chốt phiên sáng giảm 0,09%). Nguyên nhân không có gì bất
ngờ vì nhiều cổ phiếu, bao gồm cả các mã lớn, đã suy yếu. Thống kê có 27/30 mã trong
rổ có giá đóng cửa thấp hơn giá chốt buổi sáng, chỉ 8 mã có cải thiện. VIC dù rất
nỗ lực kéo lên cuối ngày nhưng so với phiên sáng vẫn thấp hơn 1,02%. VHM thậm
chí tụt 1,24%. FPT và VNM rất yếu chiều nay. FPT lao dốc thêm 1,53% nữa và đóng
cửa giảm tổng cộng 2,37% so với tham chiếu. VNM giảm thêm 1,09%, chốt giảm
2,3%. Cả rổ VN30 có 11 mã giảm từ 1% trở lên, trong khi chỉ duy nhất VIC và STB
là tăng được hơn 1%.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên không thay đổi nhiều so với phiên
sáng, ghi nhận 108 mã tăng/208 mã giảm (phiên sáng là 97 mã tăng/203 mã giảm).
Tuy nhiên số cổ phiếu giảm quá 1% đã tăng lên 89 mã (phiên sáng là 80 mã). Áp lực
bán hạ giá cũng thể hiện rõ hơn với gần 20 cổ phiếu thanh khoản vượt trăm tỷ đồng
trong nhóm giảm sâu nhất này (phiên sáng 9 mã).
Đặc biệt trong phiên chiều thanh khoản khớp lệnh chung của HoSE
cũng tăng khoảng 23,4% so với phiên sáng, rổ VN30 tăng 31,1%. Khi giá cổ phiếu
thấp đi mà thanh khoản tăng lên nghĩa là khối lượng bán tăng.
Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng về cơ bản không khác nhiều so với
buổi sáng, do dòng tiền rất hạn chế chỉ có thể tập trung vào số ít mã. Trừ VIC,
STB thuộc nhóm blue-chips, các mã còn lại rơi nhiều vào rổ Midcap, chỉ số đại
diện rổ này cũng khá tốt khi chỉ giảm không đáng kể 0,09%. VIX tăng 1,37%, CII
tăng 3,61%, NKG tăng 2,84%, DIG tăng 2,11%, VCG tăng 1,49%, HHV tăng 2,36%, HDG
tăng 2,78%, HDC tăng 1,46% là các cổ phiếu thanh khoản đều vượt trăm tỷ đồng mỗi
mã.
Điểm nhấn chiều nay là khối ngoại tăng bán mạnh 58% so với buổi
sáng và giá trị bán ròng lên tới 976,1 tỷ đồng so với 541,1 tỷ đồng trước đó. Tính
chung toàn thị trường bao gồm cả thỏa thuận, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần
1700 tỷ đồng, riêng HoSE là 1.517 tỷ. Đây là mức bán ròng mạnh nhất trong 6 phiên
gần nhất.
Các cổ phiếu bị bán nổi bật là VIC -215,4 tỷ, VHM -135,5 tỷ,
SSI -123,4 tỷ, VIX -121,4 tỷ, MSN -89,4 tỷ, MWG -66,8 tỷ, HPG -61,9 tỷ, TPB
-54,5 tỷ. Phía mua ròng có GEX +68,9 tỷ, HVN +50,5 tỷ, NKG +35,5 tỷ, VPB +23 tỷ.
Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao
13:50, 18/09/2025
Cổ phiếu lớn cố “neo” VN-Index, số mã giảm gấp đôi số tăng
12:00, 18/09/2025
VN-Index sẽ lùi về 1600 để lấy sức bật lên 1900 điểm?
13:45, 18/09/2025
Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.
Vì sao VPBankS đặt mục tiêu tăng trưởng tham vọng trong 5 năm tới?
Từ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán, kỳ vọng nâng hạng, triển vọng thương vụ IPO, sự đầu tư mạnh mẽ về công nghệ, hợp tác trong hệ sinh thái, VPBankS đặt ra mục tiêu tăng trưởng kép 32%/năm trong 5 năm; ROE, ROA gấp khoảng hai lần trung bình ngành chứng khoán hiện nay vào năm 2030.
Giá nhà cao ngất, nhiều doanh nghiệp bất động sản vẫn chật vật xoay tiền trả nợ trái phiếu
Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, dòng tiền khan hiếm, nhiều doanh nghiệp bất động sản gặp khó trong việc thanh toán lãi trái phiếu cho nhà đầu tư dù khoản lãi không quá lớn...
Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao
Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines.
Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng một tháng
Các thành viên hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc... và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: