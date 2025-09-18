Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, khối ngoại bán ròng gần 1700 tỷ

Khả năng neo giữ các cổ phiếu lớn vẫn có ảnh hưởng tích cực lên điểm số, giúp VN-Index cuối phiên chỉ giảm nhẹ chưa tới 6 điểm. Tuy vậy trạng thái giá cổ phiếu không được cải thiện, thậm chí số mã giảm sâu còn nhiều lên. Đặc biệt khối ngoại đẩy mạnh bán ra tới gần 1700 tỷ trên cả ba sàn, mức cao nhất 6 phiên gần đây.

Thị trường chịu thêm áp lực trong buổi chiều, VN-Index tạo đáy sâu nhất lúc 1h48 giảm 1,52% tương đương -25,4 điểm. Tuy nhiên đến cuối phiên các cổ phiếu lớn đã hồi lại kéo chỉ số, VN-Index chỉ còn giảm 0,35% tương đương -5,79 điểm.

Ảnh hưởng của các trụ là rất rõ, VIC, VHM, VCB, CTG, TCB, VPB đều tạo đáy trùng với chỉ số. Đặc biệt VIC, VHM thậm chí còn “chớm” đỏ và đây là hai điểm tựa duy nhất của VN-Index buổi sáng. Dù vậy đóng cửa VIC vẫn quay đầu tăng ngược 1,33%, VHM tăng 0,58%. Các cổ phiếu ngân hàng lớn cũng bớt giảm, VCB còn -1,39%, CTG -0,39%, TCB tăng 0,26%, VPB -0,65%.

Diễn biến phục hồi kịp thời của các trụ đúng vào thời điểm tính giá thanh toán cuối cùng của phiên đáo hạn phái sinh. Đây có thể là hiệu ứng mang tính thời điểm, nhưng cũng có thể là xuất hiện dòng tiền bắt đáy thật. Dù là khả năng nào thì kết quả cũng có lợi cho VN-Index: Chỉ số từ chỗ xuyên thủng khá sâu dưới đường trung bình 20 phiên (MA20) đã quay đầu hồi lại lên trên đường này. Về mặt kỹ thuật đây là một tín hiệu tốt, dù chưa rõ sức cầu có duy trì tiếp trong phiên cuối tuần hay không.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,38% với 7 mã tăng/22 mã giảm, yếu hơn phiên sáng một chút (chốt phiên sáng giảm 0,09%). Nguyên nhân không có gì bất ngờ vì nhiều cổ phiếu, bao gồm cả các mã lớn, đã suy yếu. Thống kê có 27/30 mã trong rổ có giá đóng cửa thấp hơn giá chốt buổi sáng, chỉ 8 mã có cải thiện. VIC dù rất nỗ lực kéo lên cuối ngày nhưng so với phiên sáng vẫn thấp hơn 1,02%. VHM thậm chí tụt 1,24%. FPT và VNM rất yếu chiều nay. FPT lao dốc thêm 1,53% nữa và đóng cửa giảm tổng cộng 2,37% so với tham chiếu. VNM giảm thêm 1,09%, chốt giảm 2,3%. Cả rổ VN30 có 11 mã giảm từ 1% trở lên, trong khi chỉ duy nhất VIC và STB là tăng được hơn 1%.

Các cổ phiếu trụ vẫn đang đỡ điểm khá tốt.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên không thay đổi nhiều so với phiên sáng, ghi nhận 108 mã tăng/208 mã giảm (phiên sáng là 97 mã tăng/203 mã giảm). Tuy nhiên số cổ phiếu giảm quá 1% đã tăng lên 89 mã (phiên sáng là 80 mã). Áp lực bán hạ giá cũng thể hiện rõ hơn với gần 20 cổ phiếu thanh khoản vượt trăm tỷ đồng trong nhóm giảm sâu nhất này (phiên sáng 9 mã).

Đặc biệt trong phiên chiều thanh khoản khớp lệnh chung của HoSE cũng tăng khoảng 23,4% so với phiên sáng, rổ VN30 tăng 31,1%. Khi giá cổ phiếu thấp đi mà thanh khoản tăng lên nghĩa là khối lượng bán tăng.

Nhóm cổ phiếu đi ngược dòng về cơ bản không khác nhiều so với buổi sáng, do dòng tiền rất hạn chế chỉ có thể tập trung vào số ít mã. Trừ VIC, STB thuộc nhóm blue-chips, các mã còn lại rơi nhiều vào rổ Midcap, chỉ số đại diện rổ này cũng khá tốt khi chỉ giảm không đáng kể 0,09%. VIX tăng 1,37%, CII tăng 3,61%, NKG tăng 2,84%, DIG tăng 2,11%, VCG tăng 1,49%, HHV tăng 2,36%, HDG tăng 2,78%, HDC tăng 1,46% là các cổ phiếu thanh khoản đều vượt trăm tỷ đồng mỗi mã.

Điểm nhấn chiều nay là khối ngoại tăng bán mạnh 58% so với buổi sáng và giá trị bán ròng lên tới 976,1 tỷ đồng so với 541,1 tỷ đồng trước đó. Tính chung toàn thị trường bao gồm cả thỏa thuận, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 1700 tỷ đồng, riêng HoSE là 1.517 tỷ. Đây là mức bán ròng mạnh nhất trong 6 phiên gần nhất.

Các cổ phiếu bị bán nổi bật là VIC -215,4 tỷ, VHM -135,5 tỷ, SSI -123,4 tỷ, VIX -121,4 tỷ, MSN -89,4 tỷ, MWG -66,8 tỷ, HPG -61,9 tỷ, TPB -54,5 tỷ. Phía mua ròng có GEX +68,9 tỷ, HVN +50,5 tỷ, NKG +35,5 tỷ, VPB +23 tỷ.