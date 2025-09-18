Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao

Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines.

Quỹ Lumen Vietnam Fund vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 8/2025 trong đó nhấn mạnh tháng 8 đánh dấu một tháng tốt đẹp cho thị trường chứng khoán Việt Nam, với chỉ số VNAllshare tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 1.842,38 điểm, tương ứng tăng 14,8% ghi nhận mức tăng tháng lớn nhất trong hơn 5 năm qua bất chấp mức bán ròng kỷ lục của nhà đầu tư nước ngoài.

VNAllshare đóng cửa tháng ở mức 1.831,62 điểm, đưa mức tăng từ đầu năm đến nay lên ấn tượng 37,1%, vượt trội đáng kể so với các đối thủ khu vực như Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Trong các lĩnh vực, cổ phiếu dịch vụ tài chính và ngân hàng đã dẫn đầu đợt tăng giá, được thúc đẩy bởi việc nâng cấp xếp hạng tín dụng cho các ngân hàng lớn và kế hoạch IPO của một số công ty chứng khoán.

Hoạt động giao dịch tăng mạnh trên cả ba sàn giao dịch, với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) tăng vọt lên 1,9 tỷ USD, tăng 41,5% so với tháng trước. Tổng giá trị giao dịch ba sàn giao dịch đạt 2,1 tỷ USD, tăng 40,0% so với tháng 7. Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị giao dịch của cả ba sàn đạt 1,1 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm trước.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trong tháng, với tổng giá trị chưa từng có là 1,7 tỷ USD trên cả ba sàn (3,1 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2025). Sự rút vốn quy mô lớn này đã được các nhà đầu tư trong nước hấp thụ tích cực, với sự quan tâm mua mạnh mẽ giúp cân bằng thanh khoản thị trường và giảm áp lực bán.

Trong bối cảnh đó, quỹ này ghi nhận mức tăng 10,22%, đưa hiệu suất từ đầu năm đến nay tăng 18,81%.

Lumen Vietnam Fund cho rằng một số yếu tố đang hội tụ có thể tiếp tục hỗ trợ đà tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý 3 và những tháng cuối năm.

Ba chủ đề chính nổi bật như những yếu tố có khả năng thúc đẩy thị trường trong thời gian tới gồm:

Đầu tiên là triển vọng vĩ mô bền vững, với mức tăng trưởng GDP cả năm hiện được kỳ vọng đạt 8% so với 7,5% trong nửa đầu năm 2025 - cho thấy sự tăng tốc trong nửa cuối năm, được hỗ trợ bởi việc giải ngân đầu tư công nhanh hơn và sự phục hồi trong tiêu dùng nội địa. Đà tăng trưởng này đang đặt nền tảng cho sự tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Yếu tố thứ hai là cắt giảm lãi suất của FED vào tháng 9, điều này có thể giảm áp lực lên VND bằng cách thu hẹp chênh lệch lãi suất, ổn định dòng vốn, và tạo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiều linh hoạt hơn trong quản lý tiền tệ.

Thứ ba, khả năng nâng cấp thị trường FTSE Russell trong đợt xem xét vào tháng 10 năm 2025 có thể mở ra dòng vốn thụ động lớn, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, và củng cố thêm câu chuyện tái định giá dài hạn của Việt Nam.

Bên cạnh những yếu tố tích cực này, Lumen Vietnam Fund cũng nhận thấy một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines. Mặc dù vẫn trong khoảng hợp lý so với các đối thủ khu vực, mức định giá tương đối cao này có thể khiến thị trường nhạy cảm hơn với sự thay đổi tâm lý ngắn hạn.

Trong tuần cuối cùng của tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra với giá trị bán ròng lên tới 420,6 triệu USD trên HOSE, đánh dấu sáu tuần liên tiếp rút vốn. Đà bán cũng có vẻ gia tăng khi chỉ số tăng cao hơn.

Trong dài hạn, quỹ vẫn giữ vững niềm tin vào thị trường cổ phiếu Việt Nam, với hệ số P/E tương lai chỉ khoảng 13 lần. Trong bối cảnh này, đợt tăng giá trong tháng 7 và tháng 8 không phải là sự kết thúc mà là khởi đầu của một quá trình tái định giá cấu trúc kéo dài hơn.

Câu chuyện trung và dài hạn của Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn, được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP từ 7 - 8% trong giai đoạn 2025–2026 và sự gia tăng hướng tới mức tăng trưởng khoảng 10% trong giai đoạn 2026–2030.

Các động lực tăng trưởng bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, nền tảng tiêu dùng trong nước ngày càng mạnh, và cam kết FDI từ 200 - 300 tỷ USD với các mục tiêu nội địa hóa trên 40%. Những yếu tố này là cơ sở cho quan điểm của quỹ rằng thị trường cổ phiếu Việt Nam mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể vượt qua những biến động ngắn hạn.