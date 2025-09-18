Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao

Thu Minh

18/09/2025, 13:50

Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quỹ Lumen Vietnam Fund vừa có cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 8/2025 trong đó nhấn mạnh tháng 8 đánh dấu một tháng tốt đẹp cho thị trường chứng khoán Việt Nam, với chỉ số VNAllshare tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 1.842,38 điểm, tương ứng tăng 14,8% ghi nhận mức tăng tháng lớn nhất trong hơn 5 năm qua bất chấp mức bán ròng kỷ lục của nhà đầu tư nước ngoài.

VNAllshare đóng cửa tháng ở mức 1.831,62 điểm, đưa mức tăng từ đầu năm đến nay lên ấn tượng 37,1%, vượt trội đáng kể so với các đối thủ khu vực như Thái Lan, Philippines và Indonesia.

Trong các lĩnh vực, cổ phiếu dịch vụ tài chính và ngân hàng đã dẫn đầu đợt tăng giá, được thúc đẩy bởi việc nâng cấp xếp hạng tín dụng cho các ngân hàng lớn và kế hoạch IPO của một số công ty chứng khoán.

Hoạt động giao dịch tăng mạnh trên cả ba sàn giao dịch, với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) tăng vọt lên 1,9 tỷ USD, tăng 41,5% so với tháng trước. Tổng giá trị giao dịch ba sàn giao dịch đạt 2,1 tỷ USD, tăng 40,0% so với tháng 7. Trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị giao dịch của cả ba sàn đạt 1,1 tỷ USD, tăng 22,4% so với năm trước.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trong tháng, với tổng giá trị chưa từng có là 1,7 tỷ USD trên cả ba sàn (3,1 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2025). Sự rút vốn quy mô lớn này đã được các nhà đầu tư trong nước hấp thụ tích cực, với sự quan tâm mua mạnh mẽ giúp cân bằng thanh khoản thị trường và giảm áp lực bán.

Trong bối cảnh đó, quỹ này ghi nhận mức tăng 10,22%, đưa hiệu suất từ đầu năm đến nay tăng 18,81%. 

Lumen Vietnam Fund cho rằng một số yếu tố đang hội tụ có thể tiếp tục hỗ trợ đà tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý 3 và những tháng cuối năm.

Ba chủ đề chính nổi bật như những yếu tố có khả năng thúc đẩy thị trường trong thời gian tới gồm: 

Đầu tiên là triển vọng vĩ mô bền vững, với mức tăng trưởng GDP cả năm hiện được kỳ vọng đạt 8% so với 7,5% trong nửa đầu năm 2025 - cho thấy sự tăng tốc trong nửa cuối năm, được hỗ trợ bởi việc giải ngân đầu tư công nhanh hơn và sự phục hồi trong tiêu dùng nội địa. Đà tăng trưởng này đang đặt nền tảng cho sự tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

Yếu tố thứ hai là cắt giảm lãi suất của FED vào tháng 9, điều này có thể giảm áp lực lên VND bằng cách thu hẹp chênh lệch lãi suất, ổn định dòng vốn, và tạo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiều linh hoạt hơn trong quản lý tiền tệ.

Thứ ba, khả năng nâng cấp thị trường FTSE Russell trong đợt xem xét vào tháng 10 năm 2025 có thể mở ra dòng vốn thụ động lớn, mở rộng cơ sở nhà đầu tư, và củng cố thêm câu chuyện tái định giá dài hạn của Việt Nam.

Bên cạnh những yếu tố tích cực này, Lumen Vietnam Fund cũng nhận thấy một số rủi ro có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare  đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines. Mặc dù vẫn trong khoảng hợp lý so với các đối thủ khu vực, mức định giá tương đối cao này có thể khiến thị trường nhạy cảm hơn với sự thay đổi tâm lý ngắn hạn.

Trong tuần cuối cùng của tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra với giá trị bán ròng lên tới 420,6 triệu USD trên HOSE, đánh dấu sáu tuần liên tiếp rút vốn. Đà bán cũng có vẻ gia tăng khi chỉ số tăng cao hơn.

Trong dài hạn, quỹ vẫn giữ vững niềm tin vào thị trường cổ phiếu Việt Nam, với hệ số P/E tương lai chỉ khoảng 13 lần. Trong bối cảnh này, đợt tăng giá trong tháng 7 và tháng 8 không phải là sự kết thúc mà là khởi đầu của một quá trình tái định giá cấu trúc kéo dài hơn.

Câu chuyện trung và dài hạn của Việt Nam vẫn còn nguyên vẹn, được hỗ trợ bởi tăng trưởng GDP từ 7 - 8% trong giai đoạn 2025–2026 và sự gia tăng hướng tới mức tăng trưởng khoảng 10% trong giai đoạn 2026–2030.

Các động lực tăng trưởng bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, nền tảng tiêu dùng trong nước ngày càng mạnh, và cam kết FDI từ 200 - 300 tỷ USD với các mục tiêu nội địa hóa trên 40%. Những yếu tố này là cơ sở cho quan điểm của quỹ rằng thị trường cổ phiếu Việt Nam mang lại tiềm năng tăng trưởng đáng kể vượt qua những biến động ngắn hạn.

Quỹ ngoại: Hàng loạt câu chuyện đang hỗ trợ tái định giá thị trường chứng khoán

19:27, 10/09/2025

Quỹ ngoại: Hàng loạt câu chuyện đang hỗ trợ tái định giá thị trường chứng khoán

Điểm danh 5 cổ phiếu bán lẻ định giá hấp dẫn, tiềm năng tăng trưởng cao

14:16, 08/09/2025

Điểm danh 5 cổ phiếu bán lẻ định giá hấp dẫn, tiềm năng tăng trưởng cao

Định giá cao, cổ phiếu nhóm ngân hàng thương mại nguy cơ điều chỉnh?

19:03, 03/09/2025

Định giá cao, cổ phiếu nhóm ngân hàng thương mại nguy cơ điều chỉnh?

Từ khóa:

Định giá chứng khoán

Đọc thêm

Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng một tháng

Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng một tháng

Các thành viên hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc... và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng.

VN-Index sẽ lùi về 1600 để lấy sức bật lên 1900 điểm?

VN-Index sẽ lùi về 1600 để lấy sức bật lên 1900 điểm?

Chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi hướng tới thử thách lại ngưỡng kháng cự 1700 điểm trong quý 4.

Cổ phiếu lớn cố “neo” VN-Index, số mã giảm gấp đôi số tăng

Cổ phiếu lớn cố “neo” VN-Index, số mã giảm gấp đôi số tăng

Động thái giảm lãi suất của FED đêm qua không đủ để kích thích sự hào hứng trong nước. Trọn phiên sáng nay cổ phiếu chìm trong sắc đỏ bất chấp một vài mã vốn hóa lớn đang cố gắng đỡ điểm cho VN-Index.

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...

Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed

Chứng khoán Mỹ phản ứng thận trọng sau cuộc họp Fed

Niềm hưng phấn của nhà đầu tư bị kiềm chế khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu rằng đợt giảm này không phải là sự khởi động của một chu kỳ hạ lãi suất mạnh mẽ và kéo dài...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nhà tắm hơi: Cơn sốt thượng lưu mới tại Trung Quốc

Tiêu & Dùng

2

Mỹ và EU bất đồng về cách trừng phạt Nga

Thế giới

3

Chung cư Hà Nội hay biệt thự biển - Lựa chọn nào tối ưu với mức đầu tư từ 9 tỷ đồng?

Bất động sản

4

Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD

Thế giới

5

Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy