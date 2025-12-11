Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên các thôn, tổ dân phố đến khi có quy định mới

Bộ Nội vụ đề nghị trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư...

Bộ Nội vụ vừa gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Việc này để đảm bảo ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở và phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Về tổ chức thôn, tổ dân phố, căn cứ Kết luận số 163-KL/TW; Kết luận số 186-KL/TW và Kết luận số 210-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Về nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, tình hình nhân sự và thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thực hiện việc kiện toàn các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết để phục vụ công tác bầu cử, hoặc nhằm bảo đảm sự ổn định, liên tục trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thành phố, hoặc chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu xem xét, quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để bảo đảm duy trì hoạt động.

Thời gian kéo dài nhiệm kỳ hoặc thời gian cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời được thực hiện cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương gửi phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.