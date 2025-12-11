Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên các thôn, tổ dân phố đến khi có quy định mới

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 11/12/2025
Thu Hằng
11/12/2025, 11:38
Bộ Nội vụ đề nghị trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư...
Bộ Nội vụ vừa gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.
Việc này để đảm bảo ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở và phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Về tổ chức thôn, tổ dân phố, căn cứ Kết luận số 163-KL/TW; Kết luận số 186-KL/TW và Kết luận số 210-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương trước mắt giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các đơn vị hành chính cấp xã cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Về nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương, tình hình nhân sự và thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thực hiện việc kiện toàn các chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố theo quy định hiện hành.
Trường hợp cần thiết để phục vụ công tác bầu cử, hoặc nhằm bảo đảm sự ổn định, liên tục trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, thành phố, hoặc chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu xem xét, quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời để bảo đảm duy trì hoạt động.
Thời gian kéo dài nhiệm kỳ hoặc thời gian cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lâm thời được thực hiện cho đến khi có quy định của Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.
Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương gửi phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Hà Nội khẳng định việc cấm xe máy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp sẽ triển khai theo lộ trình, chỉ áp dụng với phương tiện thay thế hoặc đầu tư mới sau 1/7/2026, đồng thời chuẩn bị chính sách hỗ trợ và hạ tầng để giảm áp lực cho người dân và doanh nghiệp...
Từ ngày 1/1/2026, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác cũng được tăng mức hưởng...
Dự kiến từ sáng ngày 13/12, các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ đồng loại triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn...
Quốc hội thống nhất dành 88.635 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2030 để thực hiện mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, hạn chế bệnh tật...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: