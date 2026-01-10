Bắt Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long và 3 thuộc cấp

Ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã thực hiện bắt khẩn cấp ông Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, Quảng Ninh), Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (trụ sở tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng), để điều tra về hành vi thu mua hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, trong đó, có một số lượng đã được chế biến thành đồ hộp “Pate cột đèn”.

Cùng bị bắt với Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn còn có 3 cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp này gồm: bà Phạm Thị Thúy Lan (SN 1980, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng), bà Bùi Thị Thoan (SN 1979, quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào) và bà Lại Thị Thanh Hương (SN 1974, nhân viên bộ phận đầu vào thuộc Phòng Quản lý chất lượng).

Lực lượng chức năng kiểm tra kho chứa nguyên liệu thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Các quyết định bắt giữ đối với Tổng giám đốc và 3 cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Những cán bộ, nhân viên cùng bị bắt với Tổng giám đốc Trương Sỹ Toàn được xác định liên quan tới hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất chế biến thực phẩm đồ hộp.

Như VnEconomy đã thông tin, trước đó, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng đã phát hiện 2 xe ô tô đang có hành vi vận chuyển hơn 1.274 kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không có nguồn gốc xuất xứ, dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi đi tiêu thụ. Thực hiện khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long, công an đã niêm phong 4 kho chứa hàng với khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Công an kiểm tra và niêm phong 4 kho hàng với hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tại Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Đến ngày 24/12/2025, công an đã khởi tố 9 người có hành vi thu mua, tiêu thụ số thịt lợn nhiễm dịch bệnh về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Như vậy, liên quan tới vụ án này, tới nay, công an đã bắt giữ tổng cộng 13 người gồm 4 người trong Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long và 9 người ngoài công ty.

Ngày 19/11/2025, Hội đồng tiêu huỷ đã thực hiện tiêu huỷ đối với số thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi và các sản phẩm đã được chế biến từ loại thịt nhiễm dịch này. Cụ thể, cơ quan chức năng đã tiêu huỷ hơn 133 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, hơn 7 tấn chả giò, 13.953 hộp “Pate cột đèn” được chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh cùng hơn 13 tấn bì xô heo đông lạnh, hơn 14 tấn thịt và da gà đông lạnh nhập khẩu nhiễm khuẩn Salmonella spp.

Đáng chú ý, sau khi có thông tin về vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, ngày 8/1/2026, Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long lại có văn bản giải trình cho rằng doanh nghiệp này đã chủ động báo cáo và phối hợp đầy đủ, kịp thời, minh bạch với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình điều tra, nghiêm túc thực hiện quyết định cách ly và tiêu hủy toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long khẳng định toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường.