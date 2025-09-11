Bộ Nội vụ : Đề nghị các địa phương đề xuất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đã ban hành
Công văn 7238/BNV-CQĐP về báo cáo tổng kết tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân
phố. Trong đó, hướng dẫn các tỉnh, thành đề xuất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.
Tại đề cương báo
cáo kèm theo Công văn 7238/BNV-CQĐP, Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố
đưa ra 6 nội dung đề xuất, kiến nghị về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; phương
án sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Về tổ chức của thôn, tổ dân phố: Đề xuất quy định
về số lượng Phó trưởng thôn, Tổ Phó tổ dân phố; số
lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng người
tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; các tổ chức tự quản ở thôn, tổ dân phố
cho phù hợp với đặc thù của địa phương trong giai đoạn tới.
Về nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố: Đề xuất quy định về việc thực hiện Nghị quyết
của cộng đồng dân cư; bàn và biểu quyết của cộng đồng dân cư; thực hiện dân chủ
ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy chế, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; bầu, miễn nhiệm,
bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và
Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố; các
nội dung khác.
Về điều kiện, quy trình thành lập mới, sáp nhập,
giải thể; đặt tên, đổi tên, xóa
tên thôn, tổ dân phố và việc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện hành: (1) Đề xuất quy định
về quy mô số hộ gia đình để thành lập thôn, tổ dân phố (mức quy mô tối thiểu, tối đa, hoặc giao địa phương quy định phù hợp với địa
bàn).
(2) Đề xuất cụ thể hướng sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố phù
hợp với năng lực quản lý của đơn vị hành chính cấp xã (mới),
bảo đảm tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động (quy định mức quy mô phải sáp nhập hoặc giao địa
phương chủ động xây dựng đề án sắp xếp, bảo đảm tỷ lệ giảm theo định hướng của Chính phủ).
(3) Đề xuất về quy
trình và thành phần hồ sơ thành lập mới, sáp nhập, giải thể; đặt tên, đổi tên,
xóa tên thôn, tổ dân phố... (theo hướng cắt giảm và đơn giản hóa thành phần hồ sơ).
Về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn của Trưởng
thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố và việc bầu, miễn
nhiễm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ
dân phố: Đề xuất cụ thể
các tiêu chuẩn, quy trình (trình độ
chuyên môn, tiêu chuẩn điều kiện khác để nâng cao chất lượng Trưởng thôn, Tổ
trưởng Tổ dân phố thời
gian tới; đề xuất quy trình bầu, miễn nhiệm theo hướng đơn giản hóa quy trình
thủ tục).
Về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hưởng
phụ cấp hàng tháng; người tham gia
hoạt động ở thôn, tổ dân phố: Đề xuất cụ thể
mức khoán của Trung ương, hình thức khoán (mức khoán theo loại thôn, tổ dân phố hay mức
khoán theo từng cấp xã), và cơ chế huy động các nguồn kinh phí khác để bảo đảm
hoạt động của thôn, tổ dân phố.
Các nội dung kiến nghị khác để sắp xếp
thôn, tổ dân phố và nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Góp ý, đề xuất của các địa phương sẽ là căn cứ để xây dựng, hoàn thiện dự
thảo Nghị định của
Chính phủ về tổ chức, hoạt động
của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối
với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa
phương khi thực hiện sắp xếp đơn
vị hành chính, và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.