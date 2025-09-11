Bộ Nội vụ : Đề nghị các địa phương đề xuất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tổng kết tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể hướng sắp xếp, sáp nhập phù hợp với năng lực quản lý của đơn vị hành chính cấp xã (mới), bảo đảm tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động...

Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn 7238/BNV-CQĐP về báo cáo tổng kết tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trong đó, hướng dẫn các tỉnh, thành đề xuất về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Tại đề cương báo cáo kèm theo Công văn 7238/BNV-CQĐP, Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành phố đưa ra 6 nội dung đề xuất, kiến nghị về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; phương án sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Về tổ chức của thôn, tổ dân phố: Đề xuất quy định về số lượng Phó trưởng thôn, Tổ Phó tổ dân phố; số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; các tổ chức tự quản ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp với đặc thù của địa phương trong giai đoạn tới.

Về nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố: Đề xuất quy định về việc thực hiện Nghị quyết của cộng đồng dân cư; bàn và biểu quyết của cộng đồng dân cư; thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện quy chế, hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố; các nội dung khác.

Về điều kiện, quy trình thành lập mới, sáp nhập, giải thể; đặt tên, đổi tên, xóa tên thôn, tổ dân phố và việc ghép cụm dân cư vào thôn, tổ dân phố hiện hành: (1) Đề xuất quy định về quy mô số hộ gia đình để thành lập thôn, tổ dân phố (mức quy mô tối thiểu, tối đa, hoặc giao địa phương quy định phù hợp với địa bàn).

(2) Đề xuất cụ thể hướng sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố phù hợp với năng lực quản lý của đơn vị hành chính cấp xã (mới), bảo đảm tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động (quy định mức quy mô phải sáp nhập hoặc giao địa phương chủ động xây dựng đề án sắp xếp, bảo đảm tỷ lệ giảm theo định hướng của Chính phủ).

(3) Đề xuất về quy trình và thành phần hồ sơ thành lập mới, sáp nhập, giải thể; đặt tên, đổi tên, xóa tên thôn, tổ dân phố... (theo hướng cắt giảm và đơn giản hóa thành phần hồ sơ).

Về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố và việc bầu, miễn nhiễm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố: Đề xuất cụ thể các tiêu chuẩn, quy trình (trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn điều kiện khác để nâng cao chất lượng Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố thời gian tới; đề xuất quy trình bầu, miễn nhiệm theo hướng đơn giản hóa quy trình thủ tục).

Về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố hưởng phụ cấp hàng tháng; người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố: Đề xuất cụ thể mức khoán của Trung ương, hình thức khoán (mức khoán theo loại thôn, tổ dân phố hay mức khoán theo từng cấp xã), và cơ chế huy động các nguồn kinh phí khác để bảo đảm hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Các nội dung kiến nghị khác để sắp xếp thôn, tổ dân phố và nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Góp ý, đề xuất của các địa phương sẽ là căn cứ để xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.