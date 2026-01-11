Chi tiết danh mục vị trí việc làm cấp xã mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 11/01/2026
Nhật Dương
11/01/2026, 07:06
Vị trí việc làm sử dụng trong cơ quan, tổ chức hành chính ở cấp xã là 45 vị trí, bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý; 34 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ bố trí theo ngành, lĩnh vực; và 3 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ…
Theo Nghị định số 361/2025/NĐ-CР quy định về vị trí việc làm công chức, đã xác định danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính ở cấp xã.
Nghị định 361 quy định tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm ở cấp xã đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã là 100%.
Đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã: Tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.
Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính ở cấp xã bao gồm 8 vị trí lãnh đạo, quản lý: Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã.
34 vị trí việc làm công chức chuyên môn, nghiệp vụ bố trí theo ngành, lĩnh vực của cấp xã mới. Trong đó, lĩnh vực văn phòng 3 vị trí, gồm: chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân; chuyên viên tham mưu về lĩnh vực văn phòng; chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở.
Lĩnh vực tư pháp 1 vị trí là chuyên viên về lĩnh vực tư pháp. Lĩnh vực đối ngoại 1 vị trí chuyên viên về lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế, biên giới, lãnh thổ quốc gia.
Lĩnh vực tài chính - kế hoạch 3 vị trí, gồm: chuyên viên về lĩnh vực tài chính; chuyên viên về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, thống kê; chuyên viên về lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ kinh doanh, tổ chức kinh tế tập thể.
Lĩnh vực xây dựng 3 vị trí, gồm: chuyên viên về lĩnh vực quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc; chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, công sở; chuyên viên về lĩnh vực giao thông. Lĩnh vực Công thương 1 vị trí là chuyên viên về lĩnh vực công thương.
Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 4 vị trí, gồm: chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông nghiệp; phòng, chống thiên tai; giảm nghèo.
Chuyên viên về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế tập thể, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.
Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản; chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài nguyên nước.
Lĩnh vực nội vụ 3 vị trí, gồm: chuyên viên về lĩnh vực nội vụ; chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, người có công, bình đẳng giới; chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 1 vị trí là chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Lĩnh vực văn hóa, khoa học và thông tin 3 vị trí, gồm: chuyên viên về lĩnh vực văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo.
Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền hình; báo chí; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số; chuyển đổi số.
Chuyên viên về lĩnh vực nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân.
Lĩnh vực y tế 1 vị trí là chuyên viên về lĩnh vực y tế. Trung tâm Phục vụ hành chính công 1 vị trí là chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Dân quân tự vệ 1 vị trí, là trợ lý Ban Chỉ huy quân sự, và thực hiện theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ.
Sử dụng tại các phòng chuyên môn theo quy định của cấp có thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng 8 vị trí, bao gồm: chuyên viên về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; chuyên viên về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; chuyên viên về kiểm tra chuyên ngành.
Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán); kế toán viên, được bố trí tại các phòng chuyên môn cấp xã được xác định là đơn vị kế toán, đơn vị dự toán ngân sách theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Các vị trí cán sự thủ quỹ; văn thư viên; lưu trữ viên thực hiện kiêm nhiệm.
3 vị trí hỗ trợ, phục vụ gồm: nhân viên phục vụ, bảo vệ, lái xe.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng thực hiện bắt khẩn cấp Tổng giám đốc và 3 cán bộ nhân viên Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long do liên quan vụ tiêu thụ hàng trăm tấn thịt lợn dịch…
Theo Cục Việc làm, việc hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động, an toàn lao động và bảo hiểm thất nghiệp được kỳ vọng sẽ tạo dựng nền tảng số vững chắc, góp phần thúc đẩy thị trường lao động phát triển bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số...
Việc hoàn thành sớm việc sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại thành phố Huế không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị cao, mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đồng bào, đúng với thông điệp “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Sáng 10/1, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu pháo, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn) mức án 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
