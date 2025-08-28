Bộ Tài chính đề xuất đưa thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ về 0%

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ về 0%, thay vì 1% và dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 79 tỷ đồng/năm. Song, chính sách sẽ hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành...

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Cụ thể, Bộ Tài chính đã nhận được 8 ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức đối với việc sửa đổi Nghị định trên.

Theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 26/2023/NĐ-CP, các mặt hàng vàng nguyên liệu thuộc nhóm 71.08 đã áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%. Bộ Tài chính

Trước đó, tại tờ trình dự thảo, Bộ Tài chính cho biết theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của vàng trang sức, mỹ nghệ thuộc 4 mã 7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10 là 332,2 triệu USD, giảm 4,95% so với năm 2023. Trong đó, 3/4 mã hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng, chỉ có 1 mã ghi nhận kim ngạch xuất khẩu giảm.

Hiện nay, Nghị định số 26/2023/NĐ-CP đã quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với mặt hàng vàng chưa gia công (vàng nguyên liệu) nhằm hỗ trợ chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, chưa có doanh nghiệp nào được Ngân hàng Nhà nước cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất trang sức.

Thay vào đó, các doanh nghiệp phải tự cân đối nguồn vàng nguyên liệu từ thị trường trong nước để sản xuất.

Theo Bộ Tài chính, dựa trên số liệu của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), trong quý 4/2024 cho thấy giá vàng thế giới tăng khoảng 28 - 30% (cao nhất kể từ năm 2010) so với đầu năm 2024 và tiếp tục lập đỉnh mới khi sang năm 2025. Riêng quý I/2025, giá vàng thế giới tăng tới gần 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo số liệu của Cục Thống kê, từ đầu năm nay, chỉ số giá vàng trong nước so với tháng liền kề trước đó đều liên tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung trong nửa đầu năm 2025, chỉ số giá vàng tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Sự gia tăng của giá vàng thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ vàng toàn cầu, đặc biệt là đối với vàng trang sức, mỹ nghệ. Số liệu của WGC cho thấy, năm 2024, nhu cầu vàng trang sức toàn thế giới đạt 1.877 tấn, giảm 11% so với năm 2024. Riêng tại Việt Nam, nhu cầu vàng trang sức, mỹ nghệ giảm tới 13%, mức lớn nhất trong ASEAN.

"Từ giữa tháng 4/2025, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới bắt đầu tăng mạnh. Đỉnh điểm vào giữa tháng 5/2025, khoảng cách này lên tới 19 triệu đồng/lượng và chênh lệch của vàng nhẫn cũng tiệm cận 14 triệu đồng/lượng. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh của các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường quốc tế", Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Trong bối cảnh này, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giảm thuế suất xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ từ 1% xuống 0% cho bốn mã nêu trên. Mục tiêu là hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, gia tăng sức cạnh tranh của sản phẩm vàng Việt Nam trên thị trường quốc tế, đồng thời góp phần chuyển hóa vàng tích trữ trong dân thành sản phẩm giá trị gia tăng.

Theo tính toán, nếu điều chỉnh thuế suất xuất khẩu về 0%, ngân sách dự kiến giảm khoảng 3,3 triệu USD mỗi năm (tương đương 79 tỷ đồng, tính trên kim ngạch xuất khẩu năm 2024). Tuy nhiên, lợi ích lâu dài là hỗ trợ doanh nghiệp duy trì thị phần, thúc đẩy sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng cho ngành vàng trang sức, mỹ nghệ.