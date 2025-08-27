Mức tăng giá mua, bán vàng nhẫn gần gấp đôi vàng miếng SJC
Phương Linh
27/08/2025, 15:52
Trong phiên giao dịch ngày 27/8, giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 300 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, tuỳ từng thương hiệu giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng tới 500 nghìn đồng/lượng ...
Trong phiên 27/8, giá mua, bán vàng miếng tại các hệ thống lớn trên toàn quốc ghi nhận diễn biến trái chiều sau khi tăng hơn nửa triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua, bán trong phiên hôm qua (26/8).
Cập nhật lúc giá vàng 15 giờ 30 phút ngày 27/8, các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, DOJI và PNJ đều niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến niêm yết ở mức 126 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 128 triệu đồng/lượng từ phiên sáng.
Ngày 26/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Nghị định mới cho phép doanh nghiệp, ngân hàng nhập khẩu vàng nguyên liệu; sản xuất vàng miếng nhưng gắn với các điều kiện. Đáng chú ý, mọi hoạt động trên thị trường vàng đều phải cập nhật báo cáo thông tin về Ngân hàng Nhà nước.
So với giá chốt phiên hôm qua (26/8), giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra tại DOJI và PNJ tăng 300 nghìn đồng/lượng nhưng giá mua vào tại hai thương hiệu này giảm 100 nghìn đồng/lượng.
Trong phiên sáng, giá vàng miếng SJC bán ra tại Bảo Tín Minh Châu tăng 300 nghìn đồng/lượng nhưung giá bán ra giảm 300 nghìn đồng/lượng. Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 27/8, Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 125,8 triệu – 128 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá bán ra nhưng vẫn giữ nguyên giá mua vào. Lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/8, giá mua, bán vàng miếng SJC đặt ở mức 126,2 triệu – 127,9 triệu đồng, tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Cập nhật lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/8, giá vàng miếng bán ra tại Phú Quý và Mi Hồng đều niêm yết ở mức 128 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng miếng bán ra tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 125,4 triệu đồng/lượng và 126,8 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 26/8, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng SJC lần lượt giảm 200 nghìn đồng/lượng và tăng 300 nghìn đồng/lượng.
Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận giá bán vàng miếng SJC cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/8, giá mua, bán vàng miếng SJC niêm yết ở mức 126,3 triệu – 128,3 triệu đồng, tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị trường vàng nhẫn, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt nâng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”. Tuy nhiên, biên độ tăng giữa các thương hiệu cũng ghi nhận sự phân hoá.
Trong phiên sáng, PNJ là thương hiệu duy nhất điều chỉnh tăng giá mua vào nhưng giữ nguyên giá bán ra.
Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 27/8, Công ty PNJ niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 119,9 triệu– 122,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua (26/8) nhưng giá bán ra không thay đổi.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 119,9 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 122,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 25/8, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Cập nhật đến 15 giờ 30 phút ngày 27/8, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.
Tương tự, DOJI cũng là thương hiệu ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng trong phiên hôm nay. Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 27/8, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 119,8 triệu đồng – 122,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Trong khi đó, Phú Quý ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay.
Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 119,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 122,4 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên 26/8.
Chỉ sau 20 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 15 giờ 30 phút, Phú Quý vẫn niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 119,5 triệu – 122,5 triệu đồng/lượng từ phiên sáng. So với giá chốt phiên 26/8, thương hiệu này cũng ghi nhận tổng mức tăng là 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Trong phiên giao dịch 27/8, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất thị trường.
Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 119,8 triệu– 122,8 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Lúc 15 giờ 30 phút ngày 27/8, doanh nghiệp này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.
Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng trong phiên hôm nay. Sau khi tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 119,85 triệu đồng – 122,75 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 27/8, thương hiệu vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 110,3 triệu – 112,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 26/8, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.
Trên thị trường New York, câp nhật lúc 11 giờ ngày 27/8, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm gần 0,4% so với giá chốt phiên hôm qua (26/8), lùi về mốc 3.381,6 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 18,7 triệu đồng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,1 – 13,5 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ bằng 1/4 lần so với các đơn vị kinh doanh ở phía Bắc, ở mức 3,2 triệu đồng/lượng.
