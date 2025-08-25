Thứ Hai, 25/08/2025

Tài chính

Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng

Phương Linh

25/08/2025, 10:59

Trong 2 phiên (23 - 25/8), giá mua/bán vàng miếng SJC đồng loạt điều chỉnh tăng 600 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Giá mua/bán vàng nhẫn cũng bám sát giá vàng miếng…

Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 2 phiên
Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 2 phiên

Sau khi tăng hơn 1 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch cuối tuần trước (23/8), các đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh tăng đối với cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng miếng SJC trong phiên hôm nay (25/8).

Mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại toàn bộ các đơn vị kinh doanh lớn như Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 23/8.

Tính đến gần 11 giờ ngày 25/8, toàn bộ các thương hiệu trên đều đặt giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 125,9 triệu đồng và giá bán ra là 126,9 triệu đồng/lượng. 

Trong phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Phú Quý ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng. Cập nhật lúc gần 11 giờ ngày 25/8, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 124,9 triệu – 126,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/8, giá giao dịch vàng miếng SJC cũng tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Mi Hồng là đơn vị duy nhất điều chỉnh giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra. Tính đến 11 giờ ngày 25/8, Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC ở mức 126,4 triệu – 126,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng lần lượt 400 nghìn và 300 nghìn đồng/lượng.

Ngọc Thẩm ghi nhận nhận mức đỉnh chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường là 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. Lúc gần 11 giờ ngày 25/8, giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn ổn định ở mức 125,2 triệu – 127,2 triệu đồng.

<b>Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 25/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp) </b>
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 25/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp) 

Diễn biến tăng giá cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “ 4 số 9” với mức tăng phổ biến là 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Chỉ có hai doanh nghiệp vẫn giữ ổn định giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên cuối tuần trước (23/8).

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm vẫn giữ giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 109,3 triệu – 111,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/8, thương hiệu này thương hiệu này vẫn không thay đổi giá giao dịch vàng nhẫn ở cả hai chiều mua và chiều bán.

Trong phiên sáng ngày 25/8, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp vãn giữ nguyên ở mức từ 1 triệu - 2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên khoảng cách này tại Mi Hồng giảm 100 nghìn so với phiên cuối tuần trước (23/8), còn 500 nghìn đồng/lượng.

Tương tự, DOJI cũng là thương hiệu không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng nay. Tính đến 11 giờ ngày 25/8, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 118,8 triệu đồng – 121,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên nguyên so với phiên cuối tuần trước (23/8).

Mức giá giao dịch 118,8 triệu đồng – 121,8 triệu đồng/lượng (mua – bán) cũng được niêm yết tại Công ty PNJ. Lúc 11 giờ ngày 25/8, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mở cửa phiên, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 118,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 121,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/8, thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Cập nhật đến 11 giờ ngày 25/8, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. Chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu này là 2,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 119 triệu – 122 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Lúc 11 giờ ngày 25/8, doanh nghiệp này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

<b>Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 25/8 so với phiên 23/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)</b>
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 25/8 so với phiên 23/8 (Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán)

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng thương hiệu ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng trong phiên sáng 25/8.

Sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 119,05 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 121,95 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ ngày 25/8, Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch 118,75 triệu – 121,65 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong phiên 25/8, Phú Quý là tương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. Mở cửa phiên giao dịch sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 118,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 121,5 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 22/8.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 11 giờ, Phú Quý niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 118,6 triệu – 121,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/8, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 300 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Tại thị trường thế giới, sau khi tăng hơn 1% khi chốt phiên cuối tuần trước (22/8), hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm trong phiên sáng nay (25/8). Cập nhật lúc 11 giờ ngày 25/8, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm hơn 0,2% so với giá chốt phiên 22/8, quay về mốc 3.366,2 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 18,33 triệu đồng. Tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 12,73 – 13,43 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ bằng 1/6 lần so với các thương hiệu phía Bắc, ở mức 2,93 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC vọt lên trên 126 triệu đồng/lượng, lập đỉnh lịch sử

Giá vàng miếng vẫn treo trên đỉnh

Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng gấp đôi vàng nhẫn "4 số 9"

giá vàng 999.9 giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính Vneconomy

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Giải pháp tài chính toàn diện cho doanh nghiệp tư vấn du học và xuất khẩu lao động

Với các gói tài chính ưu đãi, doanh nghiệp và du học sinh, lao động Việt Nam có thêm cơ hội học tập, lập nghiệp và phát triển nơi xứ người.

Bên trong Big 5 MB: Cách làm đặc biệt giúp “cỗ máy ngân hàng” tăng trưởng thần tốc hơn cả startup

Bên trong Big 5 MB: Cách làm đặc biệt giúp “cỗ máy ngân hàng” tăng trưởng thần tốc hơn cả startup

Trong thế giới tài chính, tốc độ và sự sáng tạo đang dần thay thế những quy trình cứng nhắc. Câu chuyện của những "gã khổng lồ" tăng trưởng như startup không còn là một mục tiêu, mà là một thực tế đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Bí quyết nào đã giúp MB làm được điều đó?

Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng

Giá bán vàng miếng SJC chạm ngưỡng gần 127 triệu đồng mỗi lượng

Trong 2 phiên (23 - 25/8), giá mua/bán vàng miếng SJC đồng loạt điều chỉnh tăng 600 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Giá mua/bán vàng nhẫn cũng bám sát giá vàng miếng…

Tín hiệu giảm lãi suất từ Jackson Hole hay trạng thái mong manh của kinh tế Mỹ?

Tín hiệu giảm lãi suất từ Jackson Hole hay trạng thái mong manh của kinh tế Mỹ?

Giọng điệu thận trọng của ông Powell phản ánh những động lực kinh tế phức tạp mà Fed đang phải đối mặt...

Vàng trượt giá nhẹ, giới phân tích vẫn thận trọng dù “cửa” hạ lãi suất rộng hơn

Vàng trượt giá nhẹ, giới phân tích vẫn thận trọng dù “cửa” hạ lãi suất rộng hơn

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

