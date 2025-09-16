Bộ Y tế cảnh báo thuốc Lexomil ® 6mg có dấu hiệu giả mạo

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) khẳng định chưa có thuốc nào có tên Lexomil ® 6mg được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam…

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã gửi văn bản đến Sở Y tế TP.HCM và Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam về việc xác minh, xử lý thông tin liên quan đến thuốc Lexomil® 6mg có dấu hiệu giả mạo.

Cục Quản lý Dược cho biết theo công văn của Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam, gửi kèm báo cáo của Cheplapharm Arzneimottel GmbH (chủ sở hữu sản phẩm Lexomil®), hiện DKSH Pharma Việt Nam chỉ nhập khẩu một số thuốc của Cheplapharm vào thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cheplapharm Arzneimottel GmbH, thuốc Lexomil® 6mg (số lô: F3193F01, hạn dùng: 12/2027, quy cách: hộp 30 viên) được sản xuất tại Cenexi, Pháp ngày 7/12/2022, được đơn vị này xuất bán và phân phối tại thị trường Pháp. Tuy nhiên, không được DKSH Pharma Việt Nam nhập khẩu và không phân phối tại Việt Nam.

Kết quả đối chiếu giữa mẫu thuốc thật và sản phẩm do Công an TP.HCM thu giữ cho thấy lô Lexomil® 6mg nêu trên là thuốc giả. Đồng thời, tra cứu trên cổng thông tin của Cục Quản lý Dược cho thấy chưa có thuốc nào tên Lexomil® 6mg được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, giám sát, truy tìm nguồn gốc thuốc Lexomil® 6mg giả; báo cáo kết quả về Cục trước ngày 25/9/2025.

Đồng thời, thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không buôn bán, sử dụng Lexomil® 6mg nghi ngờ giả. Cùng với đó, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và thuốc giả (Chỉ thị 13/CT-TTg, Công điện 41/CĐ-TTg, 55/CĐ-TTg, Kế hoạch 614/KH-BYT).

Sở Y tế TP.HCM tăng cường truyền thông hướng dẫn người dân chỉ mua thuốc tại cơ sở hợp pháp; không mua/bán thuốc không rõ nguồn gốc; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới cơ quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan tại địa phương.

Đối với Công ty DKSH Pharma Việt Nam, Cục đề nghị cung cấp thông tin chính xác; phối hợp với Sở Y tế TP.HCM và cơ quan chức năng để truy tìm nguồn gốc lô thuốc giả.

Theo Bộ Y tế, Lexomil® 6mg chứa hoạt chất Bromazepam là một thuốc nhóm benzodiazepin có tác dụng an thần, giải lo âu, gây ngủ và giãn cơ. Thuốc được sử dụng để điều trị các triệu chứng lo âu, căng thẳng thần kinh, mất ngủ và có thể có tác dụng chống co giật ở liều cao.