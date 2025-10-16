Bước tiến mới trong điều trị hiếm muộn tại Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Không chỉ mở ra một lựa chọn an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn cho bệnh nhân hiếm muộn, phác đồ mới còn đánh dấu một bước ngoặt trong ngành hỗ trợ sinh sản “Make in Vietnam” trên trường quốc tế…
Mới đây, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức (IVFMD) đã công bố thành tựu khoa học mới mang tên “Phác đồ Sài Gòn” (Saigon Protocol) - phác đồ điều trị hiếm muộn mới do đội ngũ bác sĩ IVF Mỹ Đức nghiên cứu và phát triển, dựa trên các phát kiến gần đây của thế giới về thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng.
Kết quả của phác đồ điều trị mới này đã được đăng tải trên tạp chí quốc tế Fertility & Sterility – tạp chí chuyên ngành chính thức của Hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ, khẳng định trí tuệ và năng lực nghiên cứu của đội ngũ y khoa Việt Nam.
“Phác đồ Sài Gòn” cũng được giới thiệu tại Hội nghị khu vực Asia CORE 2025 tổ chức tại Bali (Indonesia), cùng nhiều hội nghị khoa học quốc tế khác, đánh dấu một bước tiến quan trọng của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản Việt Nam trên bản đồ hỗ trợ sinh sản toàn cầu.
“Phác đồ Sài Gòn” được xây dựng dựa trên nền tảng kỹ thuật “IVM kiểu Mỹ Đức” (thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng) nhưng mang tính đột phá hơn với quy trình: Chuẩn bị nội mạc tử cung; chọc hút noãn chưa trưởng thành; nuôi trưởng thành ngoài cơ thể; thụ tinh; chuyển phôi tươi ngay trong cùng chu kỳ.
Phác đồ điều trị mới này tiết kiệm giảm khoảng 30% chi phí thuốc kích thích buồng trứng, không phải đông lạnh phôi và chuyển phôi đông lạnh. Thời gian điều trị cũng được rút ngắn, chỉ cần một chu kỳ duy nhất cho cả chọc hút và chuyển phôi tươi…
Phác đồ Sài Gòn phù hợp với các nhóm bệnh nhân như: Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS); phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng kháng Gonadotropin (GROS); phụ nữ có dự trữ buồng trứng bình thường hoặc tốt, mong muốn điều trị thụ tinh trong ống nghiệm một cách đơn giản, thân thiện...
Không chỉ mở ra một lựa chọn an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn cho bệnh nhân hiếm muộn, “Phác đồ Sài Gòn” còn đánh dấu một bước ngoặt trong ngành hỗ trợ sinh sản “Make in Vietnam” trên trường quốc tế.
“Xu hướng điều trị hiếm muộn trên thế giới đang dịch chuyển theo hướng ngày càng thân thiện và đơn giản hơn với bệnh nhân. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó”, bác sĩ Lê Khắc Tiến, Phó Trưởng Đơn vị IVF Mỹ Đức Phú Nhuận chia sẻ.
Theo bác sĩ Lê Khắc Tiến, trước đây, quá trình kích trứng thường kéo dài 20–25 ngày với 2–3 mũi tiêm mỗi ngày, kéo theo nhiều biến chứng. Sau này, thời gian kích trứng rút còn khoảng 2 tuần nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá kích buồng trứng, và đa số bệnh nhân phải chuyển phôi đông lạnh. Vì vậy, Phác đồ Sài Gòn mở đầu một kỷ nguyên điều trị hiếm muộn mới – thân thiện, không kích trứng và hoàn toàn loại bỏ nguy cơ quá kích buồng trứng và bệnh nhân vẫn có thể được chuyển phôi tươi an toàn, hiệu quả.
“Chúng tôi kỳ vọng mang đến thêm một lựa chọn điều trị hiếm muộn an toàn, thân thiện, hiệu quả tương đương IVF truyền thống, dành cho những trường hợp phù hợp chỉ định”, bác sĩ Lê Khắc Tiến cho hay.
Phác đồ Sài Gòn đã được áp dụng chính thức tại IVF Mỹ Đức (Tân Bình) và IVF Mỹ Đức Phú Nhuận từ tháng 6/2025. Tính đến tháng 10/2025, hơn 180 ca điều trị đã được thực hiện tại IVF Mỹ Đức, ghi nhận kết quả tích cực với tỷ lệ thành công tương đương các phác đồ IVF hiện hành.
TP. Hồ Chí Minh triển khai chính sách hỗ trợ vay vốn nhằm đảm bảo quyền lợi và ổn định đời sống cho những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị ảnh hưởng thôi việc sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy với mức vay lên đến 300 triệu đồng…
Các đối tượng mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào dây chuyền giả. Tiếp đó các đối tượng mang dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua...
Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí các vị trí việc làm này phải bảo đảm phù hợp với định hướng khung biên chế công chức tại cấp xã theo quy định của cấp có thẩm quyền...
Bộ Nội vụ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương rà soát, điều chỉnh mức phụ cấp khu vực đối với địa bàn xã, phường, đặc khu sau sắp xếp để thống nhất áp dụng, động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác tại vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn…
Dự thảo mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước theo Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành từ “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ” thành “doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
