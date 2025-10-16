Bước tiến mới trong điều trị hiếm muộn tại Việt Nam

Không chỉ mở ra một lựa chọn an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn cho bệnh nhân hiếm muộn, phác đồ mới còn đánh dấu một bước ngoặt trong ngành hỗ trợ sinh sản “Make in Vietnam” trên trường quốc tế…

Mới đây, Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức (IVFMD) đã công bố thành tựu khoa học mới mang tên “Phác đồ Sài Gòn” (Saigon Protocol) - phác đồ điều trị hiếm muộn mới do đội ngũ bác sĩ IVF Mỹ Đức nghiên cứu và phát triển, dựa trên các phát kiến gần đây của thế giới về thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng.

Kết quả của phác đồ điều trị mới này đã được đăng tải trên tạp chí quốc tế Fertility & Sterility – tạp chí chuyên ngành chính thức của Hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ, khẳng định trí tuệ và năng lực nghiên cứu của đội ngũ y khoa Việt Nam.

“Phác đồ Sài Gòn” cũng được giới thiệu tại Hội nghị khu vực Asia CORE 2025 tổ chức tại Bali (Indonesia), cùng nhiều hội nghị khoa học quốc tế khác, đánh dấu một bước tiến quan trọng của chuyên ngành hỗ trợ sinh sản Việt Nam trên bản đồ hỗ trợ sinh sản toàn cầu.

“Phác đồ Sài Gòn” được xây dựng dựa trên nền tảng kỹ thuật “IVM kiểu Mỹ Đức” (thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng) nhưng mang tính đột phá hơn với quy trình: Chuẩn bị nội mạc tử cung; chọc hút noãn chưa trưởng thành; nuôi trưởng thành ngoài cơ thể; thụ tinh; chuyển phôi tươi ngay trong cùng chu kỳ.

Phác đồ điều trị mới này tiết kiệm giảm khoảng 30% chi phí thuốc kích thích buồng trứng, không phải đông lạnh phôi và chuyển phôi đông lạnh. Thời gian điều trị cũng được rút ngắn, chỉ cần một chu kỳ duy nhất cho cả chọc hút và chuyển phôi tươi…

Phác đồ Sài Gòn phù hợp với các nhóm bệnh nhân như: Phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS); phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng kháng Gonadotropin (GROS); phụ nữ có dự trữ buồng trứng bình thường hoặc tốt, mong muốn điều trị thụ tinh trong ống nghiệm một cách đơn giản, thân thiện...

Không chỉ mở ra một lựa chọn an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn cho bệnh nhân hiếm muộn, “Phác đồ Sài Gòn” còn đánh dấu một bước ngoặt trong ngành hỗ trợ sinh sản “Make in Vietnam” trên trường quốc tế.

“Xu hướng điều trị hiếm muộn trên thế giới đang dịch chuyển theo hướng ngày càng thân thiện và đơn giản hơn với bệnh nhân. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó”, bác sĩ Lê Khắc Tiến, Phó Trưởng Đơn vị IVF Mỹ Đức Phú Nhuận chia sẻ.

Bác sĩ Lê Khắc Tiến, Phó Trưởng Đơn vị IVF Mỹ Đức Phú Nhuận thăm khám cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Lê Khắc Tiến, trước đây, quá trình kích trứng thường kéo dài 20–25 ngày với 2–3 mũi tiêm mỗi ngày, kéo theo nhiều biến chứng. Sau này, thời gian kích trứng rút còn khoảng 2 tuần nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá kích buồng trứng, và đa số bệnh nhân phải chuyển phôi đông lạnh. Vì vậy, Phác đồ Sài Gòn mở đầu một kỷ nguyên điều trị hiếm muộn mới – thân thiện, không kích trứng và hoàn toàn loại bỏ nguy cơ quá kích buồng trứng và bệnh nhân vẫn có thể được chuyển phôi tươi an toàn, hiệu quả.

“Chúng tôi kỳ vọng mang đến thêm một lựa chọn điều trị hiếm muộn an toàn, thân thiện, hiệu quả tương đương IVF truyền thống, dành cho những trường hợp phù hợp chỉ định”, bác sĩ Lê Khắc Tiến cho hay.

Phác đồ Sài Gòn đã được áp dụng chính thức tại IVF Mỹ Đức (Tân Bình) và IVF Mỹ Đức Phú Nhuận từ tháng 6/2025. Tính đến tháng 10/2025, hơn 180 ca điều trị đã được thực hiện tại IVF Mỹ Đức, ghi nhận kết quả tích cực với tỷ lệ thành công tương đương các phác đồ IVF hiện hành.