Dự kiến các nhóm được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026
29/09/2025, 09:42
Từ năm 2026, sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu, theo đề xuất của Bộ Y tế...
Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo
nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo đột phá cho công tác bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì xây dựng.
Dự thảo nhằm thể chế
hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe Nhân dân, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ
họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
MIỄN VIỆN PHÍ Ở MỨC CƠ BẢN TRONG PHẠM VI HƯỞNG THEO LỘ TRÌNH
Trên
cơ sở rà soát các vướng mắc, khó khăn, bất cập của lĩnh vực y tế hiện nay, dự
thảo Nghị quyết dự kiến sẽ tập trung giải quyết các vấn đề mạng tính đột phá,
chiến lược để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và để
phát triển lĩnh vực y tế.
Thứ
nhất, nhóm nội dung về các giải pháp từng bước giảm chi phí y tế cho người dân. Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất
mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.
Trước
mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết
tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng
bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn,
đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu, với chi phí ước
khoảng 6.000 tỷ đồng/năm.
Đồng thời, thực hiện miễn viện phí ở mức
cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với điều kiện
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Từ
năm 2027, thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế từ 95%
lên 100% cho đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi
trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Bộ Y tế cũng đề xuất cho phép thực hiện thí
điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của
người dân.
Thứ
hai, nhóm nội dung về giải pháp chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp
cho nhân viên y tế.
Dự
thảo Nghị quyết quy định theo hướng từ năm 2026, bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng và dược sỹ được xếp lương từ bậc 2. Cùng với đó, nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề cho người thường
xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y
tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh ở mức 100%.
Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp
xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% đối với khu
vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới,
biển đảo; tối thiểu 70%
đối với các trường hợp khác.
Bộ Y tế ước tính tổng kinh phí để thực hiện khoảng trên 4.481 tỷ đồng, trong đó, kinh phí chi cho các
đơn vị trực thuộc Bộ tương ứng khoảng 3% tổng kinh phí; đơn vị thuộc các địa phương tương ứng 97%.
GIẢI PHÁP ƯU ĐÃI VỀ THUẾ, ĐẤT ĐAI, TÀI CHÍNH CHO CƠ SỞ Y TẾ
Thứ ba, nhóm nội dung về đào tạo chuyên sâu đặc thù
trong lĩnh vực sức khỏe. Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định, đào tạo chuyên sâu đặc thù trình
độ sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe bao gồm: Đào tạo chuyên khoa là chương
trình đào tạo trình độ sau đại học để cấp văn bằng chuyên khoathuộc hệ
thống giáo dục quốc dân.
Còn đào tạo chuyên khoa sâu là
chương trình đào tạo sau đào tạo chuyên khoa để cấp chứng chỉ chuyên khoa sâu, thuộc
hệ thống giáo dục quốc dân.
Bộ Y tế quản lý đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học, đào tạo thực
hành trong lĩnh vực sức khỏe theo quy định của pháp luật về giáo dục và y tế.
Thứ tư,
nhóm chính sách giải pháp về đất đai, thuế, tài chính. Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế về đất đai, thuế, tài chính khác
so với các luật hiện hành, như cho phép chuyển
đổi mục đích sử dụng đất từ các mục đích khác sang đất dành cho y tế.
Không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với
các cơ sở y tế trong nước, bao gồm: Các cơ sở y tế dự phòng của Nhà nước; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các cơ sở kiểm nghiệm thuốc,
an toàn thực phẩm, thiết bị y tế của Nhà nước; các
dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm k, điểm m khoản 1 Điều 16 Luật
Đầu tư.
Ngoài ra, dự thảo cũng
đề xuất không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế
công lập, tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.
Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư cho y
tế cơ sở, y tế dự phòng không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính, và cho phép áp dụng mức thanh toán thuốc, thiết
bị y tế thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế tại trạm
y tế cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Đấu thầu.
