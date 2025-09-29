Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Dự kiến các nhóm được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí từ năm 2026

Thu Hằng

29/09/2025, 09:42

Từ năm 2026, sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu, theo đề xuất của Bộ Y tế...

Người cao tuổi sẽ được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Tuấn Dũng.
Người cao tuổi sẽ được ưu tiên khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: Tuấn Dũng.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Dự thảo do Bộ Y tế chủ trì xây dựng.

Dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2025), có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

MIỄN VIỆN PHÍ Ở MỨC CƠ BẢN TRONG PHẠM VI HƯỞNG THEO LỘ TRÌNH

Trên cơ sở rà soát các vướng mắc, khó khăn, bất cập của lĩnh vực y tế hiện nay, dự thảo Nghị quyết dự kiến sẽ tập trung giải quyết các vấn đề mạng tính đột phá, chiến lược để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và để phát triển lĩnh vực y tế.

Thứ nhất, nhóm nội dung về các giải pháp từng bước giảm chi phí y tế cho người dân. Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Trước mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu, với chi phí ước khoảng 6.000 tỷ đồng/năm.

Đồng thời, thực hiện miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ năm 2027, thực hiện tăng mức hưởng trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế từ 95% lên 100% cho đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Bộ Y tế cũng đề xuất cho phép thực hiện thí điểm, đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế bổ sung theo nhu cầu của người dân.

Thứ hai, nhóm nội dung về giải pháp chế độ, chính sách về tiền lương và phụ cấp cho nhân viên y tế.

Dự thảo Nghị quyết quy định theo hướng từ năm 2026, bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng và dược sỹ được xếp lương từ bậc 2. Cùng với đó, nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh ở mức 100%.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo; tối thiểu 70% đối với các trường hợp khác.

Bộ Y tế ước tính tổng kinh phí để thực hiện khoảng trên 4.481 tỷ đồng, trong đó, kinh phí chi cho các đơn vị trực thuộc Bộ tương ứng khoảng 3% tổng kinh phí; đơn vị thuộc các địa phương tương ứng 97%.

GIẢI PHÁP ƯU ĐÃI VỀ THUẾ, ĐẤT ĐAI, TÀI CHÍNH CHO CƠ SỞ Y TẾ

Thứ ba, nhóm nội dung về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe. Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định, đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe bao gồm: Đào tạo chuyên khoa là chương trình đào tạo trình độ sau đại học để cấp văn bằng chuyên khoa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Còn đào tạo chuyên khoa sâu là chương trình đào tạo sau đào tạo chuyên khoa để cấp chứng chỉ chuyên khoa sâu, thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đào tạo chuyên sâu để nâng cao chất lượng nhân lực y tế. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng.
Đào tạo chuyên sâu để nâng cao chất lượng nhân lực y tế. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng.

Bộ Y tế quản lý đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học, đào tạo thực hành trong lĩnh vực sức khỏe theo quy định của pháp luật về giáo dục và y tế.

Thứ tư, nhóm chính sách giải pháp về đất đai, thuế, tài chính. Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế về đất đai, thuế, tài chính khác so với các luật hiện hành, như cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các mục đích khác sang đất dành cho y tế.

Không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở y tế trong nước, bao gồm: Các cơ sở y tế dự phòng của Nhà nước; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các cơ sở kiểm nghiệm thuốc, an toàn thực phẩm, thiết bị y tế của Nhà nước; các dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm k, điểm m khoản 1 Điều 16 Luật Đầu tư.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập, tư nhân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, chi đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính, và cho phép áp dụng mức thanh toán thuốc, thiết bị y tế thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Đấu thầu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Miễn viện phí là chủ trương nhân văn, hợp lòng dân

10:37, 16/09/2025

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Miễn viện phí là chủ trương nhân văn, hợp lòng dân

Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

14:57, 13/09/2025

Bộ Y tế đang xây dựng Đề án miễn viện phí toàn dân

Hơn 70% người cao tuổi Việt Nam gánh từ 3 bệnh mãn tính trở lên

10:36, 28/09/2025

Hơn 70% người cao tuổi Việt Nam gánh từ 3 bệnh mãn tính trở lên

Từ khóa:

Bảo hiểm y tế khám sức khỏe Miễn viện phí Nghị quyết 72-NQ/TW Người cao tuổi

Đọc thêm

Đồng Nai đồng loạt khởi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai đồng loạt khởi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai là tỉnh công nghiệp, có hàng triệu lao động, nhu cầu về chỗ ở bức thiết, do đó, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng...

Ấm lòng nơi tránh trú bão

Ấm lòng nơi tránh trú bão

Không chỉ đưa hàng nghìn người dân đến nơi an toàn trước bão số 10, chính quyền các địa phương còn lo chu đáo từng bữa ăn, chỗ nghỉ, để bà con vững tâm cùng nhau vượt qua những ngày mưa gió...

Công nhân, người lao động thấp gửi trẻ mầm non ở đâu để đảm bảo an toàn, tốt, rẻ?

Công nhân, người lao động thấp gửi trẻ mầm non ở đâu để đảm bảo an toàn, tốt, rẻ?

Hiện nay, khối trường mầm non công lập khó nhân rộng vì vướng vốn, đất đai và biên chế; trường tư thục có tiềm năng lớn nhất nhờ xã hội hóa; nhóm trẻ độc lập tư thục đáp ứng tốt nhu cầu cấp thiết nhưng cần khắc phục bài toán chất lượng và an toàn...

Hơn 6.400 người dân Thanh Hóa đã được sơ tán tránh bão số 10

Hơn 6.400 người dân Thanh Hóa đã được sơ tán tránh bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), chính quyền Thanh Hóa đang dồn toàn lực triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân bám trụ trong vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân bám trụ trong vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ

Chiều 28/9, ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại điểm cầu Thanh Hóa với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp vào Nghệ An để kiểm tra công tác chuẩn bị tại cơ sở.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

FWD Việt Nam và Visa hợp tác mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng bảo hiểm

Tài chính

2

MB PriLand - Giải pháp tín dụng bất động sản khác biệt, hạn mức tới 200 tỷ đồng

Tài chính

3

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Thế giới

4

Việt Nam - EU thống nhất thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết các rào cản thương mại

Thị trường

5

Thuế quan và đồng euro mạnh khiến xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ gặp khó

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy