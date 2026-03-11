BVBank mở rộng ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng JCB, hoàn tiền đến 1,2 triệu đồng
Đức Minh
11/03/2026, 16:03
Việc mở rộng ưu đãi chi tiêu thẻ tín dụng và hoàn tiền giá trị cao cho chủ thẻ, BVBank mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong xu hướng thanh toán không tiền mặt, an toàn và tiện lợi…
Nhằm gia tăng tiện ích thanh toán và khuyến khích khách hàng chi tiêu, du lịch nhân dịp Tết Nguyên Đán, BVBank triển khai chương trình hoàn tiền lên đến 1,2 triệu đồng dành cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng BVBank JCB.
Theo đó, từ ngày 20/1/2026 - 19/5/2026, khách hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng BVBank JCB tại các đối tác gồm Agoda, Trip, TikTok Ads, Amazon, Taobao, Klook, Spotify và ChatGPT sẽ được hoàn tiền 10% giá trị giao dịch, tối đa 300.000 đồng cho mỗi khách hàng trong từng đợt ưu đãi. Chương trình áp dụng cho các giao dịch từ 200.000 đồng trở lên.
Chương trình được triển khai thành bốn đợt liên tiếp, gồm:
Đợt 1: từ ngày 20/1/2026 đến 19/2/2026;
Đợt 2: từ ngày 20/2/2026 đến 19/3/2026;
Đợt 3: từ ngày 20/3/2026 đến 19/4/2026;
Đợt 4: từ ngày 20/4/2026 đến 19/5/2026.
Mỗi chủ thẻ được hoàn tối đa 300.000 đồng/đợt, tương đương tổng mức hoàn tối đa 1.200.000 đồng trong toàn bộ thời gian triển khai.
Bên cạnh ưu đãi hoàn tiền theo từng đợt, khách hàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng BVBank JCB trong thời gian này đến hết ngày 31/3/2026, còn được nhận mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số may mắn, với cơ hội trúng thưởng hoàn tiền lên đến 5 triệu đồng, theo thể lệ chương trình “Mở năm khởi sắc”.
Ngoài chương trình hoàn tiền và quay số dự thưởng, chủ thẻ tín dụng BVBank JCB còn được hưởng các ưu đãi tại một số đối tác trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, mua sắm và dịch vụ. Cụ thể, khách hàng được ưu đãi đến 35% giá phòng, dịch vụ spa, ẩm thực và đưa đón sân bay tại các khu nghỉ dưỡng Pax Ana Dốc Lết và Ana Mandara Cam Ranh theo điều kiện áp dụng của từng đơn vị.
Song song, thẻ JCB còn mang đến các ưu đãi mua sắm và dịch vụ như giảm giá thực đơn tiệc cưới, ưu đãi 500.000đ khi thanh toán tại hệ thống Pandora, PNJ, các cửa hàng trong trung tâm thương mại Aeon Mall, cũng như chương trình ưu đãi cuối tuần đến 1.000.000 dành cho dịch vụ vé máy bay và đặt phòng khách sạn trên Trip.com.
“Việc triển khai chương trình hoàn tiền theo từng giai đoạn là một trong những hoạt động nhằm gia tăng giá trị sử dụng thẻ tín dụng, đồng thời đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân. Thông qua các ưu đãi thiết thực, BVBank mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong xu hướng thanh toán không tiền mặt, an toàn và tiện lợi”, đại diện BVBank chia sẻ.
Thông qua việc liên tục mở rộng hệ sinh thái ưu đãi và đối tác, BVBank tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dịch vụ thẻ tín dụng gắn với trải nghiệm thực tế của khách hàng, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và thanh toán hiện đại.
